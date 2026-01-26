Alerta roja por tormenta eléctrica afecta servicios de TransMilenio y obliga evacuaciones en sectores críticos de Ciudad Bolívar y Bogotá

La Secretaría de Movilidad reportó fuertes lluvias en 14 localidades de Bogotá, generando encharcamientos y complicaciones viales - crédito X

Bogotá registró una fuerte jornada de lluvias que azotó varias zonas de la capital, en la tarde del lunes 26 de enero del 2026, que afectó tanto la movilidad como algunos servicios del sistema masivo de transporte público, TransMilenio, al sur de la ciudad.

Por una alerta roja de tormenta eléctrica, el sistema TransMiCable en Ciudad Bolívar anunció la suspensión temporal de su operación, iniciando una evacuación preventiva de usuarios y personal en las estaciones. Las autoridades informaron que el servicio se restablecerá únicamente cuando las condiciones climáticas sean seguras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida afecta a residentes y trabajadores de la zona, quienes utilizan este sistema de transporte para movilizarse en el sur de Bogotá. El anuncio del cierre se dio poco después de que la Secretaría de Movilidad confirmara la presencia de fuertes lluvias en 14 localidades de la ciudad y varios puntos críticos de encharcamiento.

El sistema TransMiCable en Ciudad Bolívar suspendió operaciones por alerta roja de tormenta eléctrica, tras decisión de las autoridades de Bogotá - crédito TransMilenio

Entre las zonas afectadas por acumulación de agua se encuentran la avenida Primero de Mayo con carrera 19 en la localidad de Antonio Nariño, la carrera 15 con calle 100 en sentido norte-sur, la carrera séptima con calle 92, la calle 51 con avenida Boyacá, y la avenida Circunvalar con calle 84. En localidades como Chapinero y Usaquén se reportaron encharcamientos significativos, lo que ha dificultado la movilidad.

La carrera séptima al norte permanece cerrada debido a vehículos varados en la calle 67, consecuencia de inundaciones en el sector. Además, se notificó la caída de un árbol en la avenida carrera 19 con calle 98, incidente que complica aún más el tráfico y la circulación peatonal en la zona.

La caída de un árbol en la avenida carrera 19 con calle 98 sumó nuevos retos y retrasos para el tráfico y peatones en el sector - crédito X

Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución en los sectores afectados y estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre la reanudación de TransMiCable y el estado de las vías.

En desarrollo...