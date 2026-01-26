Abelardo de la Espriella anunció importante reunión en EE.UU.: “No podemos permitir que Cepeda y Petro se roben las elecciones”

Abelardo de la Espriella viaja a Estados Unidos para una reunión clave y denuncia presión electoral - crédito Colprensa

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un video en la red social X en el que afirmó que se encuentra viajando hacia Estados Unidos para participar en una “reunión muy importante y trascendental”.

En su mensaje, el jurista aseguró que su regreso a Colombia será inmediato y que el motivo del viaje está vinculado con gestiones diplomáticas realizadas bajo estricta reserva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video, De la Espriella enfatizó: “La verdadera diplomacia no se grita en conferencias de prensa. Se construye con discreción y se mide con resultados”.

El abogado subrayó que su desplazamiento tiene carácter temporal y que el objetivo principal es sostener un encuentro que, según sus palabras, podría tener repercusiones relevantes para el escenario político colombiano.

Abelardo de la Espriella comunicó su viaje relámpago señalando motivos diplomáticos reservados - crédito @ABDELAESPRIELLA

Durante su declaración, el penalista dirigió críticas directas hacia el senador y también candidato Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro, señalando: “No se puede permitir que Cepeda y Petro se roben las elecciones con recursos de la corrupción y presionando en las regiones a los votantes a punta de fusil con sus amigos del narcoterrorismo”.

Estas afirmaciones fueron difundidas a través de su perfil en X, generando reacciones en distintas esferas políticas y sociales. El abogado sostuvo que su posición permanece inalterable frente a los desafíos actuales del país.

“Hoy más que nunca estoy firme por la patria”, puntualizó el jurista en el video.

De la Espriella invitó a todos los sectores a sumarse a su campaña por la democracia

En otro pronunciamiento, el abogado Abelardo de la Espriella utilizó su cuenta en la red social X para enviar un mensaje dirigido a los aspirantes a cargos públicos que comparten su visión sobre la defensa de la democracia.

En su publicación, el jurista afirmó: “No piensen en cómo sacarme o reventarme. Aquí el único objetivo debe ser sumar fuerzas para derrotar a Cepeda”, en referencia al senador y candidato Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella llamó a la unidad para enfrentar a Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA

La declaración de De la Espriella, señaló la invitación a la unidad entre quienes respaldan la institucionalidad y la libertad en el país. El abogado insistió en que la coyuntura exige colaboración entre sectores que, según sus palabras, enfrentan una “responsabilidad histórica con Colombia”.

El penalista enfatizó que en su campaña hay espacio para todas las corrientes políticas comprometidas con el progreso nacional.

“En mi campaña, todos tienen las puertas abiertas porque la revolución de la prosperidad la hacemos juntos”, expresó, subrayando la importancia de la participación colectiva en su movimiento.

El mensaje concluyó con un pronóstico optimista: “Este año Colombia gana”, frase que, fue interpretada por analistas como un llamado a la esperanza y a la cohesión en medio del clima electoral.

De la Espriella se pronunció tras encuesta que lo dejó en segunda lugar frente a Iván Cepeda

El más reciente informe de la encuesta Percepción País, elaborado por Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo, posicionó a Abelardo de la Espriella como el aspirante con mayor crecimiento en la contienda presidencial, aunque permanece detrás de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

El estudio, que consultó a 4.245 ciudadanos en 83 municipios entre el 14 y el 22 de enero de 2026, reveló que Cepeda alcanzó 33,6% de la intención de voto, mientras que De la Espriella obtuvo 18,2%.

Abelardo de la Espriella consolida su crecimiento y se perfila como el principal rival de Cepeda en la carrera presidencial - crédito @ABDELAESPRIELLA

De la Espriella reaccionó en su cuenta oficial de X subrayando que, a su juicio, “la campaña está polarizada entre la destrucción total de Colombia y un futuro maravilloso, en el que juntos vamos a materializar la revolución de la abundancia para llevar prosperidad a todos los colombianos”.

El abogado afirmó que tanto él como Cepeda son, según los datos, los únicos candidatos con posibilidades reales de acceder a la segunda vuelta.

El candidato hizo un llamado a sus seguidores para intensificar el trabajo político en los próximos meses y consideró que “ante cualquier cifra: siempre más humildad y más trabajo”.

En su mensaje, enfatizó que su rival directo es Cepeda y expresó: “El único enemigo es Cepeda y lo que él representa; por eso, con la ayuda de Dios y el apoyo de millones de patriotas, voy a derrotar al heredero de la guerrilla. Este año Colombia gana”.