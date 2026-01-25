Colombia

Vicky Dávila ‘fue ignorada’ en pleno centro de Medellín mientras, con megáfono en mano, retaba a Petro: “Cuidado con Iván Cepeda”

El acto, difundido a través de redes sociales, mostró a la precandidata haciendo críticas al presidente Gustavo Petro y a Iván Cepeda mientras la mayoría de los presentes se mantuvo indiferente y continuó sus actividades

Guardar
Vicky Dávila retó a Gustavo Petro en un centro de Medellín que no le estaría prestando atención - crédito VickyDávilah/Instagram

La serie de escándalos políticos en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha servido de escenario para la aparición pública de Vicky Dávila en el centro de Medellín, donde lanzó un mensaje crítico contra el primer mandatario y el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Más allá del mensaje o “reto” que imponía la candidata del Movimiento Valientes al jefe de Estado, la particularidad del evento radicó en la escasa atención que recibió por parte de los transeúntes y asistentes, a diferencia de lo que suele ocurrir en actos de otros aspirantes políticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video difundido por Dávila a través de su cuenta de Instagram, la precandidata presidencial utilizó un megáfono para desafiar públicamente a Petro con frases como: “Reto a Gustavo Petro, lo reto a que venga al ‘Hueco’ a rendirle cuentas a Colombia, lo reto para que venga y cuente cuánta plata se robaron los corruptos y por qué razón está haciendo campaña con la plata de los colombianos para darle la presidencia a Iván Cepeda”.

Vicky Dávila desafía públicamente a
Vicky Dávila desafía públicamente a Gustavo Petro e Iván Cepeda durante su aparición en Medellín en medio de escándalos políticos - crédito Presidencia - Facebook - Senado

Sin embargo, en las imágenes se observa cómo la mayoría de las personas en el lugar apenas se detuvo a escuchar. Varios transeúntes continuaron su camino sin mostrar interés, y la concurrencia fue notoriamente baja, lo que contrastó con los eventos multitudinarios de otros candidatos, en los que suele haber reacciones más visibles, ya sean aplausos o abucheos.

El foco de la intervención de Dávila estuvo puesto tanto en la crítica al gobierno como en advertencias sobre Cepeda, a quien señaló como beneficiario de supuestos recursos desviados de la administración actual.

“Cuidado con Iván Cepeda, ni un voto por Iván Cepeda. Vamos por un país diferente, un país que dé oportunidades, un país donde los jóvenes puedan estudiar, donde tu papá, tu mamá, tus abuelos y tus hijos puedan tener los medicamentos, donde se acabe el ‘chu chu chu’, donde los narcos no tengan beneficios, donde se acabe la cocaína. Un país diferente”, afirmó a través del megáfono.

La periodista y precandidata usó
La periodista y precandidata usó un megáfono para exigirle a Petro rendición de cuentas sobre supuesta corrupción en Colombia - crédito Colprensa

En su discurso, Dávila también recordó la cercanía de las consultas interpartidistas, que se celebrarán el domingo 8 de marzo de 2026, coincidiendo con el Día de la Mujer, que permitirán a los ciudadanos elegir a los candidatos presidenciales de las diferentes coaliciones.

Estas consultas coincidirán con las elecciones legislativas y son organizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dávila señaló que compartirá la contienda con figuras como Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo.

Pese a la contundencia de sus declaraciones, el video publicado por Dávila evidenció la limitada reacción del público presente, enfatizando la falta de atención e interés por parte de los ciudadanos en ese momento. Esta situación ha provocado comentarios y reacciones diversas en redes sociales, en un contexto de alta polarización política y de expectativas frente al proceso electoral de 2026.

Entre los rivales de Dávila
Entre los rivales de Dávila se encuentran figuras como Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón, entre otros líderes políticos - crédito @GranConsulta/X

“No haga el ridículo. Toda Colombia está con Petro y Cepeda presidente" ; "Ni un Voto con Vicky , quienes de acuerdo ☝️" ; "Te reto a que dejes quieto a petro y a Cepeda y hagas algo por tu vida haz campaña jaja no vivas detrás de ellos estás perdida 😍" ; "Vicky yaaaaaa!!!! Por favor ya!!!!!!! 😂😂😂😂😂" ; "Jajajaja... Das risa Vicky .... Tus propuestas ? Dónde estan? Jajajaja" ; "Lo más ridículo de toda su campaña, adonde has llegado Victoria 😂😂😂" ; "@vickydavilah te reto a que hagas tu campaña política sin decir la palabra Petro" ; “😂😂😂😂😂 nadie le presta atención 😂😂😂😂" ; “La gente pasa y la mira como una loca y no le pone nadie cuidado 😂😂😂" ; “Alguien que le lleve a Karol G para que le cante ‘Mk yaaaa’ (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroIván CepedaMedellínEleccionesElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales 2026Consulta interpartidistaColombia-Noticias

Más Noticias

Los New England Patriots de Christian González enfrentan a Denver Broncos por un boleto al Super Bowl: hora y dónde ver en Colombia el partido

El duelo en el Empower Field de Denver definirá al campeón de la Conferencia Americana, con el estadounidense de padres colombianos como gran referente de la defensa bostoniana

Los New England Patriots de

Los nuevos congresistas llegarán con sueldo recortado: prima de $17 millones ya no va y en esto les quedará el salario

La medida no es retroactiva y solo aplicará para los legisladores que inicien periodo, lo que redefine desde el primer día el salario con el que ejercerán su función

Los nuevos congresistas llegarán con

Listo el escrito de acusación contra Carlos Ramón González por escándalo de la Ungrd, estos son los detalles

La Fiscalía presentará ante la Corte Suprema el documento que lo señala de cohecho, peculado y lavado de activos, por su presunto rol en el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias

Listo el escrito de acusación

Alejandro Char lidera aprobación de alcaldes, mientras que Alejandro Éder registra el menor respaldo, según encuesta

Los resultados del estudio muestran que una amplia mayoría de los barranquilleros continúa apoyando la gestión del actual mandatario local, superando a los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cali en niveles de aceptación

Alejandro Char lidera aprobación de

Deportivo Cali se hizo grande en Palmaseca: superó al Medellín por 3-1 en la Liga BetPlay

Los azucareros aprovecharon que tenían un hombre de más para vencer a los poderosos con goles de Avilés Hurtado, Stiven Rodríguez, Johan Martínez y el descuento del juvenil Gerónimo Mantilla

Deportivo Cali se hizo grande
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violenta cadena de homicidios

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

ENTRETENIMIENTO

YouTube en Colombia: los 10

YouTube en Colombia: los 10 videos que son populares este sábado

‘La Reina del Flow’ podría tener cuarta temporada y ya habrían diálogos entre los productores: esto es lo que se sabe

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan en iTunes

Juanes, Feid, Arctic Monkeys y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milan con temática futbolera: “Miren a quién puse a jugar con la selección Colombia...”

Deportes

Deportivo Cali se hizo grande

Deportivo Cali se hizo grande en Palmaseca: superó al Medellín por 3-1 en la Liga BetPlay

La Superintendencia de Sociedades vuelve a intervenir en el fútbol colombiano con Pereira: así le fue en otros clubes

Alfredo Morelos, por fin, es jugador de Atlético Nacional y así fue su presentación: “No es normal”

Luis Javier Suárez sigue imparable con el Sporting de Lisboa: nuevo doblete en la Liga de Portugal

Cruz Azul habría hecho una “jugadita” para que Miguel Ángel Borja descartara la contratación: polémica revelación