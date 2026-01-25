Vicky Dávila ‘fue ignorada’ en pleno centro de Medellín mientras, con megáfono en mano, retaba a Petro: “Cuidado con Iván Cepeda”

Vicky Dávila retó a Gustavo Petro en un centro de Medellín que no le estaría prestando atención - crédito VickyDávilah/Instagram

La serie de escándalos políticos en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha servido de escenario para la aparición pública de Vicky Dávila en el centro de Medellín, donde lanzó un mensaje crítico contra el primer mandatario y el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Más allá del mensaje o “reto” que imponía la candidata del Movimiento Valientes al jefe de Estado, la particularidad del evento radicó en la escasa atención que recibió por parte de los transeúntes y asistentes, a diferencia de lo que suele ocurrir en actos de otros aspirantes políticos.

En el video difundido por Dávila a través de su cuenta de Instagram, la precandidata presidencial utilizó un megáfono para desafiar públicamente a Petro con frases como: “Reto a Gustavo Petro, lo reto a que venga al ‘Hueco’ a rendirle cuentas a Colombia, lo reto para que venga y cuente cuánta plata se robaron los corruptos y por qué razón está haciendo campaña con la plata de los colombianos para darle la presidencia a Iván Cepeda”.

Sin embargo, en las imágenes se observa cómo la mayoría de las personas en el lugar apenas se detuvo a escuchar. Varios transeúntes continuaron su camino sin mostrar interés, y la concurrencia fue notoriamente baja, lo que contrastó con los eventos multitudinarios de otros candidatos, en los que suele haber reacciones más visibles, ya sean aplausos o abucheos.

El foco de la intervención de Dávila estuvo puesto tanto en la crítica al gobierno como en advertencias sobre Cepeda, a quien señaló como beneficiario de supuestos recursos desviados de la administración actual.

“Cuidado con Iván Cepeda, ni un voto por Iván Cepeda. Vamos por un país diferente, un país que dé oportunidades, un país donde los jóvenes puedan estudiar, donde tu papá, tu mamá, tus abuelos y tus hijos puedan tener los medicamentos, donde se acabe el ‘chu chu chu’, donde los narcos no tengan beneficios, donde se acabe la cocaína. Un país diferente”, afirmó a través del megáfono.

En su discurso, Dávila también recordó la cercanía de las consultas interpartidistas, que se celebrarán el domingo 8 de marzo de 2026, coincidiendo con el Día de la Mujer, que permitirán a los ciudadanos elegir a los candidatos presidenciales de las diferentes coaliciones.

Estas consultas coincidirán con las elecciones legislativas y son organizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dávila señaló que compartirá la contienda con figuras como Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo.

Pese a la contundencia de sus declaraciones, el video publicado por Dávila evidenció la limitada reacción del público presente, enfatizando la falta de atención e interés por parte de los ciudadanos en ese momento. Esta situación ha provocado comentarios y reacciones diversas en redes sociales, en un contexto de alta polarización política y de expectativas frente al proceso electoral de 2026.

