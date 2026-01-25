EN VIVO| Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas para las elecciones 2026

Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria se reunirán el 25 de enero a las 6:00 p. m. en un espacio de debate y diálogo con la ciudadanía, previo a la consulta que ellos denominaron Gran Consulta por Colombia.
Durante el encuentro, los nueve aspirantes presidenciales expondrán sus posiciones y responderán inquietudes del público sobre el proceso que se realizará el 8 de marzo de 2026, fecha en la que uno de ellos avanzará a los comicios de la primera vuelta presidencial, aparecerá en el tarjetón oficial y asumirá la representación del sector de centro-derecha.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
A continuación, puede seguir la cobertura en tiempo real del debate entre los aspirantes a la Casa de Nariño, que buscan reemplazar al actual Gobierno de Gustavo Petro:
El exministro de Defensa y aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, que está en la carrera política para llegar a la Casa de Nariño en 2026, reafirmó su compromiso con la seguridad del país y dejó claro que su experiencia, adquirida durante su tiempo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como viceministro de Defensa (2006-2009) lo posiciona como el único candidato capaz de restaurar la denominada ‘seguridad democrática’.
El precandidato presidencial David Luna participó en una entrevista con Infobae Colombia en la que hizo un recorrido por su trayectoria política y personal, pero sobre todo lanzó un fuerte mensaje sobre lo que considera el principal riesgo institucional del país, el narcotráfico. Con cifras contundentes y críticas directas, Luna advirtió que el fenómeno se expandió hasta niveles históricos y que hoy permea la política, la economía y la vida cotidiana de los colombianos.
A menos de un año para que se inicie formalmente el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones a la Presidencia que se realizará en 2026, varias personalidades del país manifestaron su intención de participar en la contienda electoral que definirá al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto de 2026.
En conversación con Infobae Colombia, el exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, habló sobre su salto a la política nacional, sus convicciones y el proyecto que lo motiva a buscar la Presidencia de la República.
Infobae Colombia (IC): ¿Por qué negó durante tanto tiempo que se iba a lanzar a la presidencia mientras hacía giras por Colombia en Semana?