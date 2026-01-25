EN VIVO| Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas para las elecciones 2026

Paloma Valencia competirá con otros aspirantes de centroderecha como Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón - crédito @GranConsulta/X

Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria se reunirán el 25 de enero a las 6:00 p. m. en un espacio de debate y diálogo con la ciudadanía, previo a la consulta que ellos denominaron Gran Consulta por Colombia.

Durante el encuentro, los nueve aspirantes presidenciales expondrán sus posiciones y responderán inquietudes del público sobre el proceso que se realizará el 8 de marzo de 2026, fecha en la que uno de ellos avanzará a los comicios de la primera vuelta presidencial, aparecerá en el tarjetón oficial y asumirá la representación del sector de centro-derecha.

A continuación, puede seguir la cobertura en tiempo real del debate entre los aspirantes a la Casa de Nariño, que buscan reemplazar al actual Gobierno de Gustavo Petro: