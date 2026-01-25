Colombia

EN VIVO| Debate de los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia: estas son sus propuestas para las elecciones 2026

Nueve candidatos participarán de un debate abierto con ciudadanos, de cara a la elección interpartidista del 8 de marzo de 2026; expondrán sus propuestas y responderán preguntas sobre sus planes a puertas de la contienda que definirá quién representará al sector de centro‑derecha en la primera vuelta presidencial

Paloma Valencia competirá con otros
Paloma Valencia competirá con otros aspirantes de centroderecha como Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón - crédito @GranConsulta/X

Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria se reunirán el 25 de enero a las 6:00 p. m. en un espacio de debate y diálogo con la ciudadanía, previo a la consulta que ellos denominaron Gran Consulta por Colombia.

Durante el encuentro, los nueve aspirantes presidenciales expondrán sus posiciones y responderán inquietudes del público sobre el proceso que se realizará el 8 de marzo de 2026, fecha en la que uno de ellos avanzará a los comicios de la primera vuelta presidencial, aparecerá en el tarjetón oficial y asumirá la representación del sector de centro-derecha.

A continuación, puede seguir la cobertura en tiempo real del debate entre los aspirantes a la Casa de Nariño, que buscan reemplazar al actual Gobierno de Gustavo Petro:

22:13 hsHoy
Enrique Peñalosa salió en defensa
Enrique Peñalosa salió en defensa de Paloma Valencia - crédito @EnriquePeñalosa/X
20:57 hsHoy

Pinzón Bueno asegura que con él regresa la ‘seguridad democrática’ a Colombia: “Soy el único que trabajó con Uribe”

Con una postura firme contra los criminales, Juan Carlos Pinzón anunció en Infobae Colombia que firmará una directiva presidencial desde el primer día de su eventual mandato, dando a las Fuerzas Armadas la libertad de defenderse para proteger a los colombianos

Pinzón se autodenomina el único aspirante presidencial que trabajó junto a Uribe, defendiendo que su experiencia en el Ministerio de Defensa le otorga la autoridad para restaurar la ‘seguridad democrática’ - crédito Infobae Colombia

El exministro de Defensa y aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, que está en la carrera política para llegar a la Casa de Nariño en 2026, reafirmó su compromiso con la seguridad del país y dejó claro que su experiencia, adquirida durante su tiempo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como viceministro de Defensa (2006-2009) lo posiciona como el único candidato capaz de restaurar la denominada ‘seguridad democrática’.

20:56 hsHoy

David Luna acusó a Gustavo Petro de “compinchería” con el narcotráfico y señaló a Nicolás Maduro de ser “el jefe de los narcos en Colombia”

En entrevista con Infobae Colombia, el precandidato presidencial advirtió que el narcotráfico es “la madre de todos los problemas” en el país, criticó la cercanía del Gobierno con grupos armados ilegales y alertó sobre su influencia en la política y la seguridad nacional

David Luna advierte que el narcotráfico es el mayor riesgo institucional de Colombia - crédito Infobae Colombia

El precandidato presidencial David Luna participó en una entrevista con Infobae Colombia en la que hizo un recorrido por su trayectoria política y personal, pero sobre todo lanzó un fuerte mensaje sobre lo que considera el principal riesgo institucional del país, el narcotráfico. Con cifras contundentes y críticas directas, Luna advirtió que el fenómeno se expandió hasta niveles históricos y que hoy permea la política, la economía y la vida cotidiana de los colombianos.

20:55 hsHoy

Paloma Valencia aseguró que no cree en las encuestas y que será candidata a la Presidencia por el Centro Democrático: “Tenemos más ventaja que otros candidatos”

En entrevista con Infobae Colombia, la senadora se refirió a su candidatura presidencial, su análisis frente a lo que depara la campaña electoral y sus preocupaciones sobre la gestión del gobierno de Gustavo Petro

En entrevista con Infobae Colombia,
En entrevista con Infobae Colombia, la senadora del Centro Democrático aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para llegar a ser la primera mujer en ser presidenta de Colombia - crédito Infobae Colombia

A menos de un año para que se inicie formalmente el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones a la Presidencia que se realizará en 2026, varias personalidades del país manifestaron su intención de participar en la contienda electoral que definirá al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto de 2026.

20:54 hsHoy

Juan Daniel Oviedo destapó sus cartas para llegar a la Casa de Nariño: “Colombia no puede seguir atrapada en el pasado”

En entrevista con Infobae Colombia, el exdirector del Dane habló de su salto a la política nacional, los cinco pilares de su campaña y la apuesta por un centro pragmático

Juan Daniel Oviedo revela su salto a la política nacional y su aspiración presidencial en Colombia - crédito Infobae Colombia

En conversación con Infobae Colombia, el exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, habló sobre su salto a la política nacional, sus convicciones y el proyecto que lo motiva a buscar la Presidencia de la República.

20:54 hsHoy

Vicky Dávila dio detalles sobre su plan de Gobierno y contestó a críticas de su candidatura: “No vamos a tener más Pitufos”

En entrevista con Infobae Colombia, la periodista y aspirante a la Presidencia en 2026 dio detalles sobre cómo sería su plan de Gobierno, sus contendientes en los comicios presidenciales, su calificación frente al Gobierno de Gustavo Petro, entre otros

Entrevista Vicky Dávila Parte 1 - crédito Mateo Riaño/Infobae Colombia

Infobae Colombia (IC): ¿Por qué negó durante tanto tiempo que se iba a lanzar a la presidencia mientras hacía giras por Colombia en Semana?

