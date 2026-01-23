Las primeras hipótesis del ataque con granada en el barrio Santa Fe, Bogotá: una posible extorsión y la pista de un atentado dirigido

Imágenes del caos y la respuesta de las autoridades tras un presunto atentado con granada en una concurrida calle de Bogotá - crédito red social X

La explosión de una granada en el barrio Santa Fe de Bogotá, registrada en la noche del miércoles 22 de enero, dejó un saldo de una persona muerta y al menos 14 heridas, y reactivó las alertas de seguridad en una de las zonas de tolerancia más grandes de la capital.

El ataque ocurrió frente a establecimientos nocturnos de la localidad de Los Mártires y provocó pánico entre trabajadores, clientes y transeúntes que se encontraban en el sector.

El hecho se presentó pasadas las 9:00 de la noche en la calle 23 con carrera 16, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra lanzaron un artefacto explosivo frente a los locales Adonis y Troya, según información confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán. La detonación se escuchó en varios puntos de la localidad y causó daños en la vía pública.

Las primeras hipótesis del atentado

Las autoridades señalaron que se manejan varias líneas de investigación para establecer los móviles del atentado. Una de las principales hipótesis apunta a un posible caso de extorsión contra los administradores del establecimiento Troya.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, el administrador del local habría recibido llamadas amenazantes hace aproximadamente ocho meses, aunque estas no se repitieron posteriormente.

Explosión en centro de Bogotá dejo un fallecido y varios heridos - crédito redes sociales/X

Otra de las hipótesis plantea que el ataque pudo estar dirigido contra una persona específica que se encontraba en inmediaciones de los establecimientos al momento de la detonación. Según información revelada por Noticias Caracol, el posible objetivo se hallaba fuera de los locales, sin que hasta ahora se haya determinado si se trataba de un cliente, un trabajador o un tercero.

Desde la institución policial no se descarta que el atentado tenga relación con dinámicas criminales asociadas al control territorial, extorsiones o disputas en zonas de rumba nocturna.

La identidad de la persona fallecida

La víctimas fatal fue un hombre de 72 años, conocido como “el maestro Rochi”, quien trabajaba como mesero en el establecimiento Troya desde hacía tres meses.

Según datos de Blu Radio y Noticias Caracol, había llegado hace unos tres meses a trabajar en esta zona de tolerancia.

El atentado le ocasionó heridas que resultaron fatales pese a los esfuerzos del cuerpo médico asistente, quienes “intentaron por todos los medios salvarle la vida”, según relató Blu Radio.

La explosión de una granada en la calle 23 con carrera 16, en el barrio Santa Fe, dejó un muerto y varios heridos y obligó a reforzar la seguridad en el sector - crédito red social X

Además de la víctima mortal, 14 personas sufrieron lesiones de distinta gravedad. Los dos casos más complejos seguían en cirugía por las lesiones causadas por la explosión. Entre los afectados se cuentan varios comerciantes, trabajadoras sexuales y viandantes presentes en aquel momento en el área donde sucedió la agresión.

Tras la explosión, unidades de la Policía acordonaron la zona y activaron un operativo de seguridad que se mantiene desde la madrugada del jueves, mientras avanzan las labores de recolección de pruebas y revisión de cámaras de vigilancia para dar con los responsables del ataque.

Alias Maracucho, el presunto responsable

A estas hipótesis se suma una nueva pista revelada por la Policía. En entrevista con Blu Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, señaló que una de las líneas de investigación apunta a alias Maracucho, identificado como cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá, como posible autor intelectual del ataque.

Alias Maracucho, señalado por las autoridades como cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá, es mencionado en una de las hipótesis del atentado con granada ocurrido en el barrio Santa Fe - crédito archivo Colprensa

“Hay un alto porcentaje de probabilidad de que alias Maracucho haya dado la orden para el lanzamiento del artefacto explosivo”, afirmó el oficial, quien aclaró que la investigación sigue en curso y que, por ahora, no se puede establecer de manera definitiva su responsabilidad.

Mientras avanzan las investigaciones, la zona permanece bajo vigilancia reforzada y las autoridades mantienen abiertas varias líneas para esclarecer los móviles del ataque. La Policía busca determinar responsabilidades materiales e intelectuales y establecer si el hecho responde a una disputa puntual o a dinámicas de extorsión que afectan al centro de Bogotá.