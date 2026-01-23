Colombia

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

El campeón respondió con firmeza a las críticas del integrante del equipo verde

Kevyn defendió su paso y
Kevyn defendió su paso y el de su compañera en esta edición - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La emisión del 22 de enero de 2026 del Desafío Siglo XXI dejó uno de los momentos más tensos de la temporada cuando, durante un contacto en vivo con Andres Serna. En ese momento, Kevyn respondió de forma directa a Leo, integrante de Neos, que cuestionó la legitimidad de los competidores que regresaron al formato.

Entre las frases que marcaron la discusión, Leo sostuvo que el recorrido previo de Kevyn y Valkyria ponía en duda el espacio para los nuevos participantes, mientras que Kevyn rechazó esa visión y defendió su derecho a continuar en la competencia.

Leo argumentó la posición de su equipo al afirmar: “Kevyn y Valkyria ya han participado en otras ediciones y hasta se han convertido en campeones, por eso creemos que su permanencia en el Desafío ya está respaldada y que ahora los competidores nuevos deberían tener mayor visibilidad y oportunidades en la competencia”.

Leo está molesto con Kevyn
Leo está molesto con Kevyn y Valkirya - crédito Emisión Desafío Caracol Televisión

Desde el equipo Gamma, Kevyn no tardó en reaccionar ante las palabras de su rival. El campeón respondió en la misma comunicación: “Tanto Valkyria como yo tenemos las mismas condiciones que el resto para continuar en el programa. Creo que se debe pensar antes de opinar sobre la trayectoria de los demás”, en una clara defensa tanto de su trabajo como del de su compañera, que se han esforzado a lo largo de la competencia, pese a llevar un menor tiempo que sus compañeros.

Kevyn agregó que afrontaría el Desafío a Muerte en el Box Negro con total decisión, y reiteró también su preparación ante cualquier escenario: “Estoy listo para enfrentarme a quien sea, incluidos Leo y Rata. No tengo problema en medirme con ellos en esta instancia”, demostrando que no teme a ninguno de sus compañeros, pues esa es la dinámica del concurso y deben aceptarla.

Según explicó a la presentadora Andrea Serna: “En una temporada pasada participé frente a Olímpico (uno de los concursantes más fuertes y recordados en el concurso) y, en esta ocasión, fue el público colombiano quien decidió que yo estuviera aquí”. Durante su intervención, Kevyn explicó los aspectos que, en su criterio, lo diferencian dentro de la competencia, como su experiencia y desempeño en pruebas como factores clave en su recorrido por el programa.

Las repercusiones del cruce no se limitaron al intercambio en vivo con Andrea Serna. Al cierre de la comunicación, varios miembros de Gamma mostraron su respaldo a Kevyn y coincidieron con su análisis de la situación. Mientras tanto, en el equipo Neos, Deisy intervino para pedirle a Leo que mantuviera la calma y evitara que el tema se transformara en un foco de conflicto más grave entre ambos grupos.

Valentina se desvaneció en la prueba

La pelea entre los concursantes no fue la única situación destacada de la jornada, pues en medio del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Valentina se desvaneció en una complicada prueba de obstáculos, por lo que sus compañeros tuvieron que acudir a ayudarla.

Potro levantó a su compañera y Deisy intentó pasar la pista nuevamente, aunque no le dio la fuerza para lograrlo y cuando Valentina se recuperó, intentó volver a atravesar la pista, pero no lo logró.

La joven no aguantó la
La joven no aguantó la pista y prácticamente se desmayó - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Al finalizar la prueba, Potro expresó sus sentimientos: “Trato de ser positivo y de inyectar a los pelados esa energía. No me siento mal ni siquiera por la derrota, lo que me golpea más es que estoy agotado. Trato de resistir, pero llegó un momento en que exploté por todo lo que he pasado acá. Me pregunto si mi hija me está viendo y mi papá está orgulloso de mí”.

A su vez, Deisy dijo: “Es la primera vez que me siento tan frustrada por una prueba”.

Potro y Deisy lloraron desconsolados
Potro y Deisy lloraron desconsolados ante la derrota - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Pese a la derrota de Neos, Rata ganó la moneda dorada y resistió bastante en la máquina de dinero. Sin embargo, tuvieron que someterse al castigo de Ejercicio con sobrepeso y a los chalecos de sentencia, que estuvieron destinados para Potro y Deisy, que fueron llevados por Kevyn, que no dudó en darle palabras de aliento a sus compañeros, dejando de lado la rivalidad con Leo.

