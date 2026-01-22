Fábrica de Licores de Antioquia dijo que no ha facturado la primera botella de enero por culpa del decreto de emergencia económica

El decreto de emergencia económica del Gobierno nacional genera incertidumbre en el gremio empresarial y en la industria licorera - crédito Pexels

El jueves 22 de enero de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que extenderá la declaratoria de emergencia económica al cumplirse el viernes los primeros 30 días desde su establecimiento mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.

Esta prórroga permitirá al Ejecutivo expedir nuevos decretos para imponer impuestos y adoptar otras medidas orientadas a la obtención de recursos adicionales, en un contexto donde la emergencia puede prolongarse hasta un máximo de 90 días.

Hasta el momento, el Gobierno ha emitido decretos tanto para la emergencia económica como para aplicar impuestos a sectores como los juegos de suerte y azar en línea, licores, patrimonio e hidrocarburos, así como para incrementar las tarifas de energía.

La serie de medidas ha desatado preocupación en el gremio empresarial, especialmente por el aumento del impuesto al consumo en productos como los licores, cuyos recursos contribuyen en parte a la financiación del sector salud.

La Fábrica de Licores de Antioquia no ha logrado facturar ninguna de las 3,7 millones de botellas proyectadas para enero - crédito Freepik

Entre las principales preocupaciones se encuentra el impacto inmediato en la Fábrica de Licores de Antioquia, una de las más importantes del país.

De acuerdo con Esteban Ramos Maya, gerente de la compañía, en entrevista con Blu Radio, hasta la fecha de enero la empresa no ha facturado “ni una botella” de las 3,7 millones que tenía proyectado vender durante el mes en Antioquia y otros departamentos.

Ramos Maya atribuyó esta situación a la incertidumbre tanto interna como de los distribuidores, que se abstienen de comprar los productos hasta que exista claridad sobre los precios, los cuales se incrementarían en $20.000 para la presentación de 750 mililitros.

Ramos Maya señaló que el gremio se encuentra a la expectativa de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre el decreto, al que calificó de “inconstitucional”.

Según sus declaraciones al medio citado, la falta de ventas implica una disminución significativa en los recursos que reciben los departamentos a través del impuesto al consumo, estimando una reducción de unos $22.000 millones.

El aumento del impuesto al consumo y del IVA eleva los precios de los licores, afectando seriamente la competitividad del sector - crédito EFE/Fábrica de Licores de Antioquia

“Nosotros tenemos previsto vender para el mes de enero 3.7 millones de unidades de botellas de aguardiente y ron en Antioquia y en el resto del país. Hoy, a la fecha, puedo decirle, no hemos facturado una sola botella. ¿Por qué? Porque realmente los distribuidores, los diferentes canales están esperando qué pasa con los precios y nosotros estamos también esperando a ver cuál es la decisión de la Corte Constitucional. Creemos que se ajusta al derecho decir que este decretazo es inconstitucional", señaló al medio citado.

Durante 2025, sin la aplicación del decreto, la empresa transfirió $480.000 millones a Antioquia por concepto de impuestos y más de 650.000 millones al resto del país, fondos destinados principalmente a los sectores de educación y salud.

El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia explicó que desde el 1 de enero empezó a regir el incremento del IVA, que ascendió del 5% al 19%, lo que encareció cada unidad de los productos de la compañía en $4.000.

Aunque la compañía licorera no ha aumentado oficialmente sus precios, Ramos Maya advirtió que la empresa no podrá evitar trasladar el costo del impuesto a los consumidores. Además, detalló que el aumento del impuesto al consumo propuesto por el Gobierno nacional implicaría un incremento del 48% en el precio del aguardiente Antioqueño y el ron Medellín.

La situación mantiene el temor al incremento del contrabando de licores en el país, considerando que actualmente el 30% del consumo corresponde a productos adulterados, cifra que podría aumentar de manera considerable como resultado de la subida de precios. Finalmente, Ramos Maya cuestionó el destino que dará el Gobierno nacional a los $720.000 millones, que serían transferidos directamente desde la Fábrica de Licores de Antioquia en caso de que el decreto de emergencia económica entre plenamente en vigor.

El decreto de emergencia económica del Gobierno nacional genera incertidumbre en el gremio empresarial y en la industria licorera - crédito Luisa González/Reuters

Por último, en declaraciones a La República, el ejecutivo aseguró que estas medidas generarían falta de competitividad en los productos: “Aunque el aumento cobija a todos los licores, efectivamente sí hay una desventaja para nosotros, porque el aguardiente es un producto más competitivo en precio y, obviamente, nos pesa más el incremento”.