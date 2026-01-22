Cúpula militar llegó hasta Norte de Santander para coordinar acciones en la Operación Catatumbo

El general Hugo Alejandro López Barreto, junto a otros altos mandos, lideró en la Trigésima Brigada una evaluación de operaciones y prioridades, enfocada en la protección de habitantes y recursos estratégicos en los municipios priorizados - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La cúpula militar de Colombia se desplazó hasta el departamento de Norte de Santander para supervisar la Operación Catatumbo y ajustar la estrategia de seguridad en la región.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, junto a los principales mandos militares del país, verificó el avance de las tropas en esta región y revisó la efectividad de las acciones desplegadas contra los grupos armados ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presencia de la cúpula militar se concentró en la Trigésima Brigada, donde se abordaron los retos de seguridad y las medidas adoptadas para proteger a la población civil.

Durante la visita, López Barreto destacó que las Fuerzas Militares mantienen operaciones ofensivas en los municipios priorizados de la zona, con el objetivo de “proteger a la población civil, en especial a las comunidades catatumberas, pueblos indígenas y familias campesinas, salvaguardar los recursos estratégicos, garantizar la integridad del territorio y defender la soberanía nacional”.

La cúpula militar de Colombia supervisa la Operación Catatumbo en Norte de Santander con ajustes en la estrategia de seguridad - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El oficial detalló que las operaciones se centran en frenar la influencia de grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, responsables de los hechos de violencia que afectan este sector del país.

Despliegue de tropas y prioridades de seguridad

La Operación Catatumbo, considerada una de las más grandes del Ejército Nacional, cuenta con el despliegue de más de 11.000 militares entre tropas del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El propósito de este contingente es fortalecer la seguridad y debilitar de forma sostenida a los grupos armados organizados que operan en la región.

En el último año, Catatumbo ha enfrentado una crisis de orden público y humanitario con múltiples episodios de homicidios, confinamientos y desplazamientos, atribuidos a la acción del ELN y el Frente 33 de las disidencias.

El general Hugo Alejandro López Barreto verifica el despliegue y efectividad de las tropas en la región del Catatumbo - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La intervención militar permanente, reforzada desde el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, busca contener esta ola de violencia. “Llevamos un año de operaciones”, indicó López Barreto durante su intervención ante las tropas, y subrayó el esfuerzo sostenido para mantener presencia en el territorio.

Ajustes operacionales y nuevas amenazas

La reunión de la cúpula militar evaluó la adaptación de las estrategias ante la transformación de las amenazas. Los altos mandos examinaron el uso de drones, la instalación de explosivos en vías rurales y las emboscadas, técnicas empleadas por los grupos ilegales para afectar a la fuerza pública y a las comunidades civiles.

En ese contexto, el comandante de las Fuerzas Militares ordenó fortalecer las actividades de inteligencia, investigación y judicialización, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La operación prioriza la protección de civiles, comunidades indígenas y campesinas, y la defensa de la soberanía nacional en el Catatumbo - crédito @COMANDANTE_FFMM /X

Entre los objetivos inmediatos se encuentra la ubicación, captura y judicialización de los integrantes de las organizaciones armadas, señalados de ser responsables de atentados, secuestros y homicidios. El alto mando enfatizó que las operaciones militares buscan afectar de manera contundente la cadena de valor del narcotráfico, identificada como la principal fuente de financiamiento ilícito para la ejecución de acciones terroristas y delitos transnacionales.

Seguridad electoral y coordinación interinstitucional

El componente electoral fue uno de los ejes de la reunión. El comandante general subrayó que garantizar las condiciones de seguridad para la realización de las elecciones legislativas y presidenciales es un compromiso central de las Fuerzas Militares.

“Tiene que haber elecciones”, afirmó López Barreto, al recalcar la importancia de permitir que la ciudadanía elija el Congreso y, posteriormente, al presidente de la República.

La estrategia militar en Catatumbo se adapta ante nuevas amenazas como el uso de drones y explosivos por parte de grupos armados ilegales - crédito @COMANDANTE_FFMM /X

La estrategia incluye la articulación con la Fuerza Aeroespacial, la Armada Nacional para el control de los ríos, y la coordinación con autoridades locales y regionales. Además, se busca el involucramiento de los sectores empresariales de Norte de Santander y de Cúcuta para que conozcan el despliegue institucional y mantengan la confianza en las medidas de seguridad.

Durante su intervención, el comandante de las Fuerzas Militares expresó un mensaje de reconocimiento al personal desplegado en Catatumbo, destacando el impacto de su labor para la estabilidad institucional del país.

“Quiero en nombre de todos los soldados, marinos, infantes y aviadores desplegados en otros territorios de la geografía nacional darles las gracias por lo que ustedes hacen aquí en Norte de Santander”, declaró López Barreto.