Colombia

Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado Mauricio Lenis como presidente para el periodo 2026

El abogado y académico fue designado al frente de la corporación por decisión de la Sala Plena, que además renovó los liderazgos de las distintas salas especializadas del alto tribunal

Iván Mauricio Lenis Gómez, nuevo
Iván Mauricio Lenis Gómez, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia - crédito Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia anunció que la Sala Plena eligió al magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez como presidente de la corporación para el periodo 2026.

La designación de Lenis Gómez destaca por su trayectoria profesional y académica, así como por su vínculo con la Sala de Casación Laboral.

El nuevo presidente es abogado y especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia.

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia anunció que la Sala Plena eligió al magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez como presidente de la corporación para el periodo 2026 - crédito Corte Suprema de Justicia

Su carrera dentro del ámbito universitario abarca más de dos décadas, etapa en la que ejerció como docente investigador en varias facultades de derecho. La mayor parte de ese tiempo estuvo vinculado a la Universidad Icesi de Cali, donde ocupó posiciones como jefe de Departamento, director del Grupo de Investigaciones y director de Posgrados en Derecho.

Además, ha impartido clases en la Universidad Eafit, Universidad del Valle, Universidad del Rosario, Universidad del Norte, Universidad Externado de Colombia y Universidad de los Andes.

En la misma sesión, la Corte Suprema de Justicia designó como vicepresidente al magistrado Hugo Quintero Bernate, integrante de la Sala de Casación Penal.

Quintero Bernate es abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y llevó a cabo estudios de maestría en Estrategia y Geopolítica.

La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia designó como vicepresidente al magistrado Hugo Quintero Bernate, integrante de la Sala de Casación Penal - crédito Corte Suprema de Justicia

La sesión también incluyó la elección de los presidentes y vicepresidentes de las salas especializadas.

En la Sala de Casación Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito asumirá la presidencia. Es abogado y doctorado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, además de diplomado en enseñanza de técnicas de oralidad por la Universidad de Nuevo México. El cargo de vicepresidente recaerá en el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto.

En la Sala de Casación Laboral, el magistrado Víctor Julio Usme Perea fue nombrado presidente. Usme Perea cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y ha ocupado cargos como magistrado auxiliar de la corporación.

Es abogado de la Universidad Santo Tomás, con especializaciones en Derecho Laboral por la Universidad Javeriana y en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás. El magistrado Juan Carlos Espeleta Sánchez ocupará la vicepresidencia de esta sala.

En la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, la presidencia corresponde a Juan Carlos Sosa Londoño. Egresado de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Privado con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Autónoma Latinoamericana,

Sosa Londoño también es magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Cuenta con 38 años de trayectoria en la Rama Judicial, periodo en el que trabajó como juez civil municipal, juez civil del circuito y magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. La vicepresidencia de la sala será ejercida por Adriana Consuelo López Martínez.

La Sala de Primera Instancia tendrá como presidenta a la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, egresada de la Universidad Externado de Colombia, con maestría y especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, especialización en Derechos Humanos de la ESAP y en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana. En la vicepresidencia fue nombrado el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas.

La sesión también incluyó la
La sesión también incluyó la elección de los presidentes y vicepresidentes de las salas especializadas - crédito Corte Suprema

Finalmente, en la Sala de Instrucción, el magistrado Francisco Javier Farfán Molina fue designado presidente. Farfán Molina es abogado de la Universidad de Los Andes, con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y en Derechos Fundamentales de la Universidad Complutense de Madrid. La vicepresidencia quedará a cargo de Marco Antonio Rueda Soto.

El comunicado de la corporación detalla los perfiles de los nuevos dignatarios y la distribución de responsabilidades entre las diferentes salas, consolidando la línea institucional para el próximo periodo.

