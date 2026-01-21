Concursos Cnsc 2026: consulte cuándo y cómo aplicar a las vacantes que ofrece el Estado colombiano

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), entidad responsable de garantizar los concursos de mérito y transparencia en la selección de empleados públicos en Colombia, confirmó la apertura de cerca de 30.000 vacantes durante 2026.
Estos procesos permitirán acceder a cargos de carrera administrativa en entidades del orden nacional y territorial, además de sectores clave como educación, salud, medio ambiente y defensa.
De acuerdo con la información oficial, la Cnsc proyecta 11 procesos de selección a lo largo del año, algunos de ellos en etapa de planeación y enfocados en entidades regionales, como Distrito Capital 7, Defensa 3 o las Corporaciones Autónomas Regionales.
Distribución de las vacantes: entidades y áreas clave
Las oportunidades estarán distribuidas en diversas entidades del Estado. Las cifras previstas para cada sector son:
- Entidades del Orden Nacional: 1.300 vacantes
- Entidades del Orden Territorial 14: 1.417 vacantes
- Corporaciones Autónomas Regionales: 1.500 vacantes
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian): 1.200 vacantes
- Docentes y directivos docentes: 13.369 vacantes
- Entidades del Orden Territorial 13 y Unidad Alimentos para Aprender: 1.440 vacantes
- Defensa 3: 1.500 vacantes
- Empresas Sociales del Estado (ESE 2): 3.000 vacantes
- Entidades del Orden Nacional (segundo ciclo): 2.202 vacantes
- Distrito Capital 7-Territorial 2025: 2.288 vacantes
Una reserva del 7% de la oferta total está destinada a personas con discapacidad, cumpliendo así la normativa vigente y fomentando la inclusión.
El concurso de la Dian: fechas y requisitos
El primer proceso definido para 2026 corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con 1.200 cargos, entre los que cerca de 100 estarán destinados específicamente a aspirantes con discapacidad.
La etapa de inscripciones para personas con discapacidad irá hasta el 22 de enero de 2026, mientras que la ciudadanía en general podrá inscribirse entre el 28 de enero y el 6 de febrero. Las vacantes en la Dian se reparten así:
- Nivel asistencial: 12 cargos (Facilitador II, III y IV)
- Nivel técnico: 18 cargos (Analista I, II, III y IV)
- Nivel profesional: 54 cargos (Gestor I, II y III)
Cada aspirante solo podrá postularse a un cargo durante este proceso.
¿Cómo participar en los concursos de la Cnsc?
Para acceder a las convocatorias, la Cnsc utiliza el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo). Los pasos para inscribirse, según la entidad son los siguientes:
- Acceder a la página web de Simo.
- Si no se tiene usuario, realizar el registro con datos básicos y validar el proceso mediante un código de seguridad.
- Consultar el empleo de interés usando el número de Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) o los filtros disponibles.
- Revisar los requisitos, llenar los formularios y adjuntar los documentos solicitados.
- Generar el pago de derechos de participación y hacerle seguimiento al proceso a través del panel de control.
La compra del PIN de inscripción y la validación de datos son requisitos obligatorios para avanzar en la postulación.
Procesos vigentes y claves para los aspirantes
Durante 2026, además de las nuevas convocatorias, existirán 20 procesos de selección en ejecución que mantienen etapas abiertas como publicación de listas de elegibles y aplicación de pruebas. En total, se ofertan más de 33.000 vacantes acumuladas.
Entre las áreas de mayor demanda, se encuentran:
- Educación: más de 13.000 vacantes para docentes y directivos docentes.
- Salud: empresas sociales del Estado con 3.000 cargos previstos.
- Medio ambiente y defensa: vacantes en corporaciones autónomas y procesos de Defensa 3.
Recomendaciones
Para mantenerse actualizado sobre inscripciones, etapas de pruebas y publicación de resultados, la Cnsc recomienda:
- Consultar periódicamente el Portal de Convocatorias de la Cnsc.
- Revisar la plataforma Simo para información detallada de cada proceso y estado de postulación.
- Verificar los requisitos específicos de formación, experiencia y documentación, incluyendo certificaciones para personas con discapacidad.