Concursos Cnsc 2026: consulte cuándo y cómo aplicar a las vacantes que ofrece el Estado colombiano

Un total de once procesos de selección para cargos de carrera administrativa estará disponible a lo largo del próximo año, incluyendo oportunidades en educación, salud, medio ambiente y defensa, según el cronograma establecido por la autoridad - crédito @CNSCColombia / X

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), entidad responsable de garantizar los concursos de mérito y transparencia en la selección de empleados públicos en Colombia, confirmó la apertura de cerca de 30.000 vacantes durante 2026.

Estos procesos permitirán acceder a cargos de carrera administrativa en entidades del orden nacional y territorial, además de sectores clave como educación, salud, medio ambiente y defensa.

De acuerdo con la información oficial, la Cnsc proyecta 11 procesos de selección a lo largo del año, algunos de ellos en etapa de planeación y enfocados en entidades regionales, como Distrito Capital 7, Defensa 3 o las Corporaciones Autónomas Regionales.

La Comisión Nacional del Servicio Civil abre cerca de 30.000 vacantes para cargos públicos durante 2026 en Colombia - crédito Edición Infobae Colombia

Distribución de las vacantes: entidades y áreas clave

Las oportunidades estarán distribuidas en diversas entidades del Estado. Las cifras previstas para cada sector son:

Entidades del Orden Nacional: 1.300 vacantes

Entidades del Orden Territorial 14: 1.417 vacantes

Corporaciones Autónomas Regionales: 1.500 vacantes

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian): 1.200 vacantes

Docentes y directivos docentes: 13.369 vacantes

Entidades del Orden Territorial 13 y Unidad Alimentos para Aprender: 1.440 vacantes

Defensa 3: 1.500 vacantes

Empresas Sociales del Estado (ESE 2): 3.000 vacantes

Entidades del Orden Nacional (segundo ciclo): 2.202 vacantes

Distrito Capital 7-Territorial 2025: 2.288 vacantes

Una reserva del 7% de la oferta total está destinada a personas con discapacidad, cumpliendo así la normativa vigente y fomentando la inclusión.

El concurso de la Dian: fechas y requisitos

El primer proceso definido para 2026 corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con 1.200 cargos, entre los que cerca de 100 estarán destinados específicamente a aspirantes con discapacidad.

La DIAN abrió convocatoria con 1.990 vacantes de empleo público para 2026 en más de 17 ciudades de Colombia - crédito composición fotográfica iStock y X

La etapa de inscripciones para personas con discapacidad irá hasta el 22 de enero de 2026, mientras que la ciudadanía en general podrá inscribirse entre el 28 de enero y el 6 de febrero. Las vacantes en la Dian se reparten así:

Nivel asistencial: 12 cargos (Facilitador II, III y IV)

Nivel técnico: 18 cargos (Analista I, II, III y IV)

Nivel profesional: 54 cargos (Gestor I, II y III)

Cada aspirante solo podrá postularse a un cargo durante este proceso.

¿Cómo participar en los concursos de la Cnsc?

Para acceder a las convocatorias, la Cnsc utiliza el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo). Los pasos para inscribirse, según la entidad son los siguientes:

Acceder a la página web de Simo.

Si no se tiene usuario, realizar el registro con datos básicos y validar el proceso mediante un código de seguridad.

Consultar el empleo de interés usando el número de Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) o los filtros disponibles.

Revisar los requisitos, llenar los formularios y adjuntar los documentos solicitados.

Generar el pago de derechos de participación y hacerle seguimiento al proceso a través del panel de control.

Los concursos de la Cnsc incluyen oportunidades laborales en sectores como educación, salud, medio ambiente y defensa para fortalecer la carrera administrativa - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La compra del PIN de inscripción y la validación de datos son requisitos obligatorios para avanzar en la postulación.

Procesos vigentes y claves para los aspirantes

Durante 2026, además de las nuevas convocatorias, existirán 20 procesos de selección en ejecución que mantienen etapas abiertas como publicación de listas de elegibles y aplicación de pruebas. En total, se ofertan más de 33.000 vacantes acumuladas.

Entre las áreas de mayor demanda, se encuentran:

Educación: más de 13.000 vacantes para docentes y directivos docentes .

Salud: empresas sociales del Estado con 3.000 cargos previstos.

Medio ambiente y defensa: vacantes en corporaciones autónomas y procesos de Defensa 3.

Recomendaciones

Para mantenerse actualizado sobre inscripciones, etapas de pruebas y publicación de resultados, la Cnsc recomienda:

Consultar periódicamente el Portal de Convocatorias de la Cnsc.

Revisar la plataforma Simo para información detallada de cada proceso y estado de postulación.

Verificar los requisitos específicos de formación, experiencia y documentación, incluyendo certificaciones para personas con discapacidad.