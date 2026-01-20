Colombia

Tras afirmar que “los ricos también lloran”, comparan al ministro de Salud con Pablo Escobar: “Qué desgracia para Colombia”

Federico Gutiérrez aseguró que las palabras de Guillermo Jaramillo le recordaron al creador del cartel de Medellín

Federico Gutiérrez lamentó las palabras del ministro de Salud - crédito Alcaldía de Medellín

La crisis en el sistema de salud ha provocado que varios centros médicos en el país deban dejar de atender a pacientes, la mayoría denuncian ausencia de pago por parte de las entidades durante tiempo prolongado.

Por ejemplo, en Itagüí, el gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, encabezó una atención a medios en la que lloró al narrar cómo no ha podido pagarle el sueldo a la mayoría de los médicos y enfermeros.

La polémica aumentó cuando el ministro de la Salud, Guillermo Jaramillo, declaró: “Los ricos también lloran” a Caracol Radio, lo que fue tomado de manera negativa por la opinión pública del país.

Alcalde de Medellín arremetió contra el ministro de Salud

Jaramillo está involucrado en una polémica por "burlarse" de los "ricos" que padecen la crisis del sistema de salud - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se refirió a las polémicas declaraciones del ministro de Salud, al que comparó con Pablo Escobar.

Pablo Escobar y sus sicarios también dijeron ‘Los ricos también lloran’ cuando asesinaron a 23 jóvenes en la masacre de la discoteca Oporto el 23 de junio de 1990. Sinvergüenzas. Malos seres humanos. Por destruir el sistema de salud, quienes más lloran son los pobres”, escribió el mandatario local.

Gutiérrez narró las problemáticas que se están registrando en una gran cantidad de centros médicos y aseguró que se trata de un accionar que tiene como objetivo lastimar a los “ricos”, pero ha afectado a todo el país.

“No les dan sus medicinas y tienen a los hospitales públicos y privados al borde del cierre. Llegaron a destruir. Llegaron a tomar venganza dentro de una lucha de clases que solo ellos tienen en su cabeza. Y por hacerle daño a los “ricos” se lo están haciendo mucho más a los más pobres. Qué desgracia para Colombia tener esta gente en el poder. Que pase rápido la horrible noche“.

El alcalde de Medellín arremetió contra el ministro de Salud - crédito @FicoGutierrez/X

Ahí no quedó la polémica, ya que el alcalde de Medellín aprovechó una atención a medios para adelantarse a las preguntas de los periodistas y se refirió de manera tajante contra el ministro de Salud.

“Yo les digo, no solo como alcalde, sino como ciudadano, me indignan las palabras del ministro de Salud, qué malas personas son, qué malos seres humanos son. Veíamos al gerente de Itagüí, que es público, llorando y lamentando la situación que generó el Gobierno Petro; para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo y lo destruyeron”.

Gutiérrez lamentó la crisis del sistema y aseguró que el Gobierno Petro “está jugando con la vida de la gente; cuando escucho las palabras del ministro, está más que claro que lo están haciendo para que la gente sufra”.

Gutiérrez arremetió contra Guillermo Jaramillo por declarar que "los ricos también lloran" - crédito Colprensa/MinisteriodeSalud/Reuters

El alcalde de Medellín volvió a afirmar que las declaraciones de Jaramillo le recordaron a la lucha de clases que implantó Escobar en la sociedad colombiana en los 80.

“Escuchando esas palabras hirientes, recordaba la masacre de Oporto, donde asesinaron a 23 jóvenes. Recuerdo que esa vez, los sicarios de Pablo Escobar decían que, por cada sicario asesinado, iban a asesinar a cuatro hijos de papi en Medellín. Qué palabras tan desafortunadas, qué desgracia para Colombia”.

Por último, reflexionó sobre el futuro del país tras las elecciones, por lo que indicó que el nuevo mandatario tendrá la responsabilidad de crear un nuevo sistema de salud.

La sociedad colombiana debe rechazar las declaraciones y las acciones que acabaron con el sistema de salud y están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos… No están entregando el medicamento a la gente, pero, según el ministro, los ricos también lloran. Una de las tareas del nuevo presidente será definir un nuevo modelo que se dedique a salvar vidas, porque el que había lo destruyeron. Condenaron a muerte a muchas personas y lo están haciendo por luchas de clases”.

La Registraduría certificó a los

Augusto Rodríguez apunta al “fuego

Luisa Cortina aseguró que fandoms

Petro se metió en pulla

Buscan endurecer las sanciones a
En video, estas son las

Luisa Cortina aseguró que fandoms

Millonarios apuesta por un refuerzo

