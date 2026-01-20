Colombia

Homicidio de colombiano en Perú dejó tres capturados: abandonaron el cuerpo en vía pública

La víctima fue identificada como Andrés Camilo Soto Huérfano, luego de las pesquisas que dejaron las detenciones de dos hombres y una mujer

Los operativos, además de los detenidos, dieron con una libreta que podría contener información vital para resolver el caso - crédito Policía Nacional del Perú (PNP)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres ciudadanos venezolanos vinculados con la muerte del colombiano Andrés Camilo Soto Huérfano, cuyo cuerpo fue encontrado en una calle de Chorrillos.

Entre los elementos incautados a los sospechosos, según fuentes policiales, hay dos armas de fuego con la serie erradicada, una granada de guerra, abundantes municiones y un cuaderno con nombres de presuntas víctimas de extorsión.

También se decomisaron celulares, un vehículo y marihuana, destacó el informe judicial por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con las primeras pesquisas lideradas por el comandante general Óscar Arriola, el crimen estaría relacionado con la disputa por el cobro de cupos en la zona sur de Lima.

Uno de los detenidos habría estado preso en el penal de Huaral por cargos de extorsión y tenencia ilegal de armas.

El operativo se realizó en una vivienda de la urbanización Villa Victoria, en el distrito de Surquillo, donde también fue arrestada una mujer.

La PNP difundió en su cuenta de X que los capturados pertenecerían a la banda ‘Los Merlys-Makacos’.

Según el jefe policial, se analizarán las armas para determinar si están asociadas a otros delitos.

Los tres detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúa la investigación para corroborar o desmentir la hipótesis preliminar que se maneja por parte de los peritos judiciales.

