Asocientíficas rechazó respuesta de “los ricos también lloran” dicha por ministro de Salud, tras crisis en hospital de Antioquia: “Altanería”

El director de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas advirtió que las palabras del ministro Guillermo Jaramillo no solucionan “la crisis estructural de nuestro sistema de salud”

El ministro de Salud dijo que "los ricos también lloran" en plena crisis de salud. Sus palabras fueron criticadas por el gremio científico - crédito redes sociales/X

La reacción del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante el llanto del gerente del hospital San Rafael de Itagüí por la crisis financiera de la entidad, generó un amplio rechazo por parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Asocientíficas), que calificó las palabras del funcionario como una muestra de falta de consideración hacia el personal sanitario.

“‘Los ricos también lloran’ no es una respuesta a la crisis estructural de nuestro sistema de salud. El THS y millones de pacientes esperan soluciones serias, no frases desafortunadas. Desde la Acsc reiteramos: la salud debe ser una prioridad, no un escenario para la indiferencia”, expresó.

El episodio se produjo después de la difusión de un video en el que Luis Fernando Arroyave Soto, gerente de la institución, aparece visiblemente afectado por los retrasos en los pagos a los empleados.

Ministro de Salud fue confrontado por Asocientíficas - crédito @asocientificas/X

Ante este escenario, en una entrevista con Caracol Radio, el ministro respondió que “los ricos también lloran“.

En su pronunciamiento oficial, a través de su director Agamenón Quintero, la entidad cuestionó la postura del ministro. Esta declaración se difundió junto a un video en el que Quintero, director de la organización, expuso su posición sobre la actuación del funcionario.

“Lo manifestado por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, es simplemente el reflejo de lo que fue su labor al frente de esta cartera. La patanería, altanería y la falta de consideración para con las personas ha sido el diario vivir de una paupérrima labor ministerial", dijo el líder de la asociación.

Incluso, enfrentó al alto funcionario de la Salud: “Señor Ministro: el talento humano es quien está poniendo la cara al sistema de salud y a los pacientes, porque claramente usted no lo es”.

Enseguida ofreció “todo nuestro apoyo desde Sociedades Científicas al señor director del hospital y a todos sus trabajadores”.

Aseguró que la asociación tiene presente “cómo están haciendo”, no sin antes endilgarle al ministro Jaramillo que “esta cartera le quedó grande. Qué vergüenza. Gracias”, concluyó.

Por qué el gerente del Hospital San Rafael lloró por crisis en el centro médico

La reacción del gerente del hospital San Rafael de Itagüí se debió a que la crisis en el centro asistencial afectaría el cumplimiento de las obligaciones laborales con los empleados.

El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que la Nueva EPS debía saldar la deuda del Hospital San Rafael de Itaguí - crédito @MinSaludCol/X

Lo que se conoció por medio de Arroyave Soto es que la situación se originó en las deudas pendientes que mantiene la Nueva EPS con el centro de salud, cifra que el titular de la cartera de Salud estimó en 6.000 millones de pesos. Jaramillo afirmó que la entidad se comprometió a saldar la deuda.

De hecho, en declaraciones posteriores en la entrevista radial el ministro explicó que en Itagüí existen dos hospitales: el San Rafael, de carácter departamental, y el hospital del Sur, de administración municipal, el cual atiende la mayoría de los servicios que no cubre el San Rafael.

Sin embargo, el ministro Jaramillo colgó la llamada con el medio radial cuando le solicitaron conversar directamente con el gerente del hospital.

El respaldo de la Asocientíficas a Arroyave y al personal del hospital se hizo explícito tras el pronunciamiento del ministro.

Lo que dijo el ministro Jaramillo: culpó a las administraciones de los hospitales

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, culpó a la “mala administración” y a la politiquería por la crisis financiera del Hospital San Rafael de Itagüí.

Además de decir que “los ricos también lloran”, señaló que la falta de recursos no es responsabilidad del Gobierno nacional.

Durante la intervención, Jaramillo remarcó que el Hospital San Rafael, de carácter departamental, enfrenta una realidad opuesta al Hospital del Sur, de manejo municipal, el cual, según el funcionario, posee una administración y resultados financieros superiores y ha evitado las problemáticas asociadas a la interferencia política.

El Hospital San Rafael de Itagüí ha recibido diferentes reportes a través de las redes sociales acerca de la grave situación económica que presenta - crédito ESE Hospital San Rafael de Itagüí

El ministro recalcó que “Ustedes pueden ver las dos caras en el mismo municipio. Un hospital bien manejado y otro que ha sido destruido varias veces por la politiquería”. Según el ministro, el incremento del 16,49% en la UPC evidencia que los fondos del gobierno han sido girados a las EPS, por lo que insistió en que “El tema no son recursos. El tema es que los interventores deben cumplir como deben cumplir”

A las afirmaciones de Jaramillo respondió directamente Arroyave, que rechazó cualquier relación con grupos políticos y explicó que tomó el cargo en octubre pasado.

El gerente precisó que “entre todas las EPS nos deben cerca de 27.000 millones de pesos, y solo la Nueva EPS nos debe más de 8.830 millones”.

También indicó que cerca de 400 trabajadores del hospital, incluidos médicos especialistas, llevan entre cuatro y seis meses sin recibir salario. A pesar de ello, relató que “tengo especialistas que llevan más de seis meses sin recibir su paga y aun así siguen trabajando, poniéndole el pecho a la situación”.

