Colombia

Estos son los nuevos precios de licores y cigarrillos en Colombia tras decreto de emergencia económica

Con el Decreto 1474 de 2025, los impuestos se dispararon, llevando el precio de un Aguardiente Amarillo de Manzanares de 750 ml de 49.705 a 71.112 pesos y un Ron Viejo de Caldas de 54.545 a 84.604 pesos

Guardar
El Aguardiente Amarillo de Manzanares
El Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml) sube de 49.705 a 71.112 pesos tras el aumento del IVA y el impuesto al consumo. - crédito Aguardiente Amarillo

La entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025, emitido por el Gobierno Nacional, ha provocado un fuerte incremento en los precios de licores y cigarrillos en Colombia, generando preocupación entre consumidores, autoridades regionales e industria licorera.

La medida, que busca aumentar el recaudo nacional en más de 11 billones de pesos, incluye cambios significativos en el IVA y el impuesto al consumo, afectando de manera directa el bolsillo de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aumento del IVA y del impuesto al consumo

El cambio más relevante del decreto es el aumento del IVA sobre bebidas alcohólicas, que pasó del 5% al 19%, modificando de forma inmediata el precio final que paga el consumidor. Además, se incrementó en un 119% la tarifa del componente específico del impuesto al consumo, pasando de 342 pesos en 2025 a 750 pesos por grado alcoholimétrico en unidades de 750 mililitros.

Adicionalmente, el componente ad valorem del impuesto al consumo, que se calcula sobre el precio de venta al público antes de impuestos, subió del 25% al 30%, afectando a aguardientes, rones, whiskys y otras bebidas alcohólicas. Para los cigarrillos, el impuesto pasó de poco más de 4.000 pesos por cajetilla a más de 11.000 pesos, más del doble del valor anterior, según Caracol Radio.

Impacto en los precios de licores

La Industria Licorera de Caldas y la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) revelaron los nuevos precios sugeridos para 2026:

  • Aguardiente Amarillo de Manzanares (750 ml): de 49.705 a 71.112 pesos, un aumento del 43%.
  • Ron Viejo de Caldas tradicional (750 ml): de 54.545 a 84.604 pesos, incremento del 55%.
  • Aguardiente Antioqueño (750 ml): de 17.500 a 33.000 pesos solo en impuestos, un alza superior al 48%.
  • Rones: incremento superior al 45% en el precio final.
Con los nuevos tributos, una
Con los nuevos tributos, una botella de Aguardiente Antioqueño (750 ml) que antes pagaba 17.500 pesos en impuestos, ahora alcanza 33.000 pesos solo en impuestos. - crédito FLA

En el caso de los whiskys importados, los ajustes también son notorios: Old Parr 12 años pasa de 135.000–165.000 pesos a 136.000–178.000 pesos, y Buchanan’s estándar de 147.000–180.000 a 170.000–215.000 pesos, dependiendo de la presentación.

El gerente de la FLA, Esteban Ramos, advirtió que la subida de impuestos podría incentivar el contrabando y la circulación de licor adulterado, poniendo en riesgo la seguridad y salud de los consumidores.

Repercusiones económicas y regionales

La industria licorera representa aproximadamente 1,5 % del PIB colombiano y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos. Según la ILC, en los últimos dos años aportó cerca de 1,2 billones de pesos en impuestos, de los cuales 120.000 millones correspondían a Caldas. Sin embargo, con los nuevos ajustes, la recaudación regional se verá afectada, ya que los fondos que antes financiaban salud, educación y deporte ahora se destinarán principalmente al Presupuesto General de la Nación.

Los impuestos a cigarrillos se
Los impuestos a cigarrillos se más que duplican: una cajetilla de 20 unidades pasa de 4.000 a más de 11.000 pesos. - crédito EFE

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que si las ventas de licores no se mantienen, el departamento podría dejar de recibir hasta 200.000 millones de pesos destinados a proyectos sociales, incluyendo viviendas de interés social para 12.000 familias.

Riesgo de contrabando y mercado ilegal

Autoridades regionales alertan que el aumento en los precios legales incentivará el consumo de licor y tabaco ilegal, afectando la recaudación departamental y exponiendo a los consumidores a bebidas adulteradas. La ILC estima que cerca del 24 % del licor consumido en Colombia es ilegal, cifra que podría aumentar con los nuevos tributos.

Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, señaló que las bebidas alcohólicas representan 3,88% del gasto de los hogares y un peso cercano al 1,7% en el índice de precios al consumidor (IPC). Con el nuevo IVA, los precios subieron alrededor de 13%, lo que eleva el IPC total en 0,22%, afectando la economía de los hogares.

El incremento de hasta 55
El incremento de hasta 55 % en rones y aguardientes genera alerta sobre el contrabando y el consumo de licor ilegal. - crédito AP

Controversia política y demandas legales

El decreto también generó controversia política y jurídica. La semana pasada, 17 de 32 gobernadores desconocieron la emergencia económica, considerándola inconstitucional. Además, el senador Fernando Motoa presentó una demanda ante la Corte Constitucional para revisar la validez del decreto, argumentando que la emergencia económica no fue debidamente justificada y que el traslado de recursos desde las regiones hacia la Nación pone en riesgo programas sociales y educativos.

Temas Relacionados

Precios de licores 2026IVA licores ColombiaAguardiente AntioqueñoAguardiente AmarilloRoneswhiskysIVAcigarrillos

Más Noticias

Procuraduría pide protección urgente para habitantes de El Retorno, Guaviare, tras enfrentamientos armados

La entidad solicitó a las autoridades activar asistencia humanitaria y protección inmediata para las comunidades, ante el riesgo que enfrentan tras recientes enfrentamientos armados en la zona

Procuraduría pide protección urgente para

En video, Abelardo de la Espriella se declara único rival frente a Iván Cepeda, a quien llama “la peor amenaza para Colombia”

El precandidato pidió a sus seguidores no dividirse ni entrar en disputas con otros aspirantes, y concentrar esfuerzos en lo que calificó como una batalla decisiva por el rumbo del país en las elecciones de 2026

En video, Abelardo de la

Presunta candidatura de Óscar Naranjo a la Presidencia tomaría fuerza con eventual respaldo de Juan Manuel Santos

La posible participación del exvicepresidente en la contienda electoral se encuentra en evaluación, a la espera de resultados de mediciones internas y del avance de diálogos con distintos sectores políticos

Presunta candidatura de Óscar Naranjo

Pico y Placa en Bogotá: qué automóviles no circulan este lunes 19 de enero

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Sexto secuestro en 2026 en el Catatumbo: raptan a Carlos Rodríguez en Aguas Claras, Ocaña

Hombres armados se llevaron al ciudadano desde un establecimiento comercial en zona rural de Ocaña. Las autoridades iniciaron las investigaciones mientras persiste la preocupación por el aumento de hechos violentos y el impacto humanitario

Sexto secuestro en 2026 en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camiones cargados con combustible irregularmente

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

Viceministro de Diálogo Social rechazó enfrentamientos entre disidencias de las Farc en Guaviare que dejaron al menos 30 muertos

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Luisa Cortina se convirtió en

Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La tensión subió en ‘La casa de los famosos’: el Jefe sancionó a Nicolás Arrieta y él explotó

Luisa Fernanda W le respondió con contundencia a Robinson Díaz por críticas a los ‘influencers’: “Hay actores malos”

‘Desafío Siglo XXI’: esta fue la millonada con la que salieron Julio y Sofía tras su eliminación

Será un homenaje a Yeison Jiménez: confirman qué sucederá con el concierto ‘Mi promesa 2.0’ en el Campín

Deportes

El pronóstico de Óscar Córdoba

El pronóstico de Óscar Córdoba para la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026

Tolima venció a Junior y arruinó el debut de Luis Fernando Muriel en Barranquilla

Mackalister Silva, autocrítico tras la derrota de Millonarios: “No salió nada y sentimos vergüenza”

América de Cali: Esta sería la cifra que tendrían que desombolsillar para quedarse con el equipo

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, la apuesta de Santa Fe para su estreno ante Águilas Doradas en El Campín