Lotería de Boyacá: resultados, ganadores y premio mayor del 17 de enero de 2026

Los números ganadores de la Lotería de Boyacá de este 18 de enero ya han sido anunciados. Este sorteo, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, busca recaudar fondos destinados a iniciativas sociales y culturales.

Resultados de Lotería de Boyacá

Premio Mayor de 15.000 millones:

Número ganador: 8227

Serie: 134

Seco de $1.000 millones

3180 Serie: 075

Seco de $400 millones

4087 Serie: 033

Seco de $300 millones

5700 Serie: 322

Seco de $100 millones

4018 Serie: 000

Secos de $50 millones

0176 Serie: 463

1926 Serie: 404

0346 Serie: 009

6047 Serie: 201

Secos de $20 millones

7012 Serie: 369

5608 Serie: 300

9708 Serie: 085

4037 Serie: 063

8311 Serie: 124

5222 Serie: 266

9334 Serie: 387

9518 Serie: 400

4860 Serie: 461

7435 Serie: 467

6813 Serie: 296

1613 Serie: 253

0865 Serie: 031

5599 Serie: 438

6504 Serie: 283

Secos de $10 millones

0016 Serie: 421

0021 Serie: 284

1074 Serie: 128

1078 Serie: 397

1121 Serie: 282

1186 Serie: 220

1382 Serie: 109

1549 Serie: 064

1594 Serie: 138

1725 Serie: 242

1831 Serie: 380

1963 Serie: 143

3005 Serie: 361

3621 Serie: 235

3700 Serie: 326

3720 Serie: 108

3792 Serie: 390

3823 Serie: 467

3858 Serie: 431

3907 Serie: 352

4215 Serie: 001

4694 Serie: 288

4727 Serie: 105

5508 Serie: 345

5819 Serie: 040

6241 Serie: 058

7015 Serie: 240

7272 Serie: 312

7609 Serie: 112

7658 Serie: 454

8230 Serie: 449

8276 Serie: 018

8382 Serie: 200

9342 Serie: 265

9989 Serie: 337

9994 Serie: 272

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:

Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.

Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad.

Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.

Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.

Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.