Colombia

Lotería de Boyacá: resultados, ganadores y premio mayor del 17 de enero de 2026

Infobae Colombia trae la información del último sorteo del premio mayor de 15.000 millones de pesos

Guardar
La Lotería de Boyacá es
La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios (Jesús Avilés/Infobae)

Los números ganadores de la Lotería de Boyacá de este 18 de enero ya han sido anunciados. Este sorteo, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, busca recaudar fondos destinados a iniciativas sociales y culturales.

Resultados de Lotería de Boyacá

Premio Mayor de 15.000 millones:

  • Número ganador: 8227
  • Serie: 134
El texto describe los diferentes procedimientos para reclamar premios de la Lotería de Boyacá, dependiendo del monto ganado. Explica que los premios menores, como fracciones adicionales, pueden ser canjeados por efectivo o más boletos en puntos de venta autorizados Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Seco de $1.000 millones

  • 3180 Serie: 075

Seco de $400 millones

  • 4087 Serie: 033

Seco de $300 millones

  • 5700 Serie: 322

Seco de $100 millones

  • 4018 Serie: 000

Secos de $50 millones

  • 0176 Serie: 463
  • 1926 Serie: 404
  • 0346 Serie: 009
  • 6047 Serie: 201

Secos de $20 millones

  • 7012 Serie: 369
  • 5608 Serie: 300
  • 9708 Serie: 085
  • 4037 Serie: 063
  • 8311 Serie: 124
  • 5222 Serie: 266
  • 9334 Serie: 387
  • 9518 Serie: 400
  • 4860 Serie: 461
  • 7435 Serie: 467
  • 6813 Serie: 296
  • 1613 Serie: 253
  • 0865 Serie: 031
  • 5599 Serie: 438
  • 6504 Serie: 283

Secos de $10 millones

  • 0016 Serie: 421
  • 0021 Serie: 284
  • 1074 Serie: 128
  • 1078 Serie: 397
  • 1121 Serie: 282
  • 1186 Serie: 220
  • 1382 Serie: 109
  • 1549 Serie: 064
  • 1594 Serie: 138
  • 1725 Serie: 242
  • 1831 Serie: 380
  • 1963 Serie: 143
  • 3005 Serie: 361
  • 3621 Serie: 235
  • 3700 Serie: 326
  • 3720 Serie: 108
  • 3792 Serie: 390
  • 3823 Serie: 467
  • 3858 Serie: 431
  • 3907 Serie: 352
  • 4215 Serie: 001
  • 4694 Serie: 288
  • 4727 Serie: 105
  • 5508 Serie: 345
  • 5819 Serie: 040
  • 6241 Serie: 058
  • 7015 Serie: 240
  • 7272 Serie: 312
  • 7609 Serie: 112
  • 7658 Serie: 454
  • 8230 Serie: 449
  • 8276 Serie: 018
  • 8382 Serie: 200
  • 9342 Serie: 265
  • 9989 Serie: 337
  • 9994 Serie: 272

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:

Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.

Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad.

Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.

Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.

Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.

Cada sábado puedes ganar millones
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.

Temas Relacionados

Lotería de BoyacáResultado lotería de boyacaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Ataque con explosivos en Cajibío, Cauca, deja graves daños en hospital, viviendas e infraestructura eléctrica

Las autoridades realizarán censos para determinar el alcance de las afectaciones y hasta el momento no se reportan víctimas ni lesionados

Ataque con explosivos en Cajibío,

Vence el plazo para que la Registraduría avale las candidaturas presidenciales por firmas: estos son los que faltan

Entre los aspirantes que están pendientes por recibir el certificado de la entidad nacional para estar presentes en las elecciones de mayo están Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo y Daniel Palacios

Vence el plazo para que

Incendio en discoteca de Ibagué dejó cuatro personas trasladadas al hospital: esto se sabe

La rápida intervención evitó que las llamas alcanzaran comercios vecinos en una zona concurrida de la capital tolimense

Incendio en discoteca de Ibagué

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Se reedita la final del segundo semestre del 2025 entre el Tiburón, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, y el Indio Pijao en la primera jornada de un nuevo campeonato

EN VIVO - Junior vs.

Si existiera la reelección, Gustavo Petro volvería a ganar la Presidencia, aseguró Armando Benedetti: “Es un berraco”

El ministro del Interior aseguró que el actual mandatario colombiano cuenta con gran respaldo del pueblo colombiano, aunque recordó que la figura no está contemplada en la normatividad nacional

Si existiera la reelección, Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gerson Ramírez, de las disidencias

Gerson Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, sería uno de los cabecillas que habría muerto tras ataque de “Calarcá”

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

ENTRETENIMIENTO

Angélica Jaramillo defendió la conversación

Angélica Jaramillo defendió la conversación de su hermana con Sara Uribe en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La gente cambia”

Marcela Reyes se pronunció sobre su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “La prioridad siempre será mi familia”

Marcela Reyes lamentó la muerte de Yeison Jiménez con un emotivo mensaje

Manuel Turizo, Nanpa Básico, Carin León y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Deportes

EN VIVO - Junior vs.

EN VIVO - Junior vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla

El Santos FC de Neymar Jr. sería comprado por la familia Santo Domingo de Colombia

Hernán Torres explica la derrota de Millonarios en el debut: errores, cambios y autocrítica

Pésimo inicio de Millonarios en la Liga BetPlay: perdió 2-1 contra Bucaramanga en Santander

Altas y bajas Liga BetPlay 2026 EN VIVO: así se movió el mercado de fichajes el 17 de enero