Lotería de Boyacá: resultados, ganadores y premio mayor del 17 de enero de 2026

Los números ganadores de la Lotería de Boyacá de este 18 de enero ya han sido anunciados. Este sorteo, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, busca recaudar fondos destinados a iniciativas sociales y culturales.
Resultados de Lotería de Boyacá
Premio Mayor de 15.000 millones:
- Número ganador: 8227
- Serie: 134
Seco de $1.000 millones
- 3180 Serie: 075
Seco de $400 millones
- 4087 Serie: 033
Seco de $300 millones
- 5700 Serie: 322
Seco de $100 millones
- 4018 Serie: 000
Secos de $50 millones
- 0176 Serie: 463
- 1926 Serie: 404
- 0346 Serie: 009
- 6047 Serie: 201
Secos de $20 millones
- 7012 Serie: 369
- 5608 Serie: 300
- 9708 Serie: 085
- 4037 Serie: 063
- 8311 Serie: 124
- 5222 Serie: 266
- 9334 Serie: 387
- 9518 Serie: 400
- 4860 Serie: 461
- 7435 Serie: 467
- 6813 Serie: 296
- 1613 Serie: 253
- 0865 Serie: 031
- 5599 Serie: 438
- 6504 Serie: 283
Secos de $10 millones
- 0016 Serie: 421
- 0021 Serie: 284
- 1074 Serie: 128
- 1078 Serie: 397
- 1121 Serie: 282
- 1186 Serie: 220
- 1382 Serie: 109
- 1549 Serie: 064
- 1594 Serie: 138
- 1725 Serie: 242
- 1831 Serie: 380
- 1963 Serie: 143
- 3005 Serie: 361
- 3621 Serie: 235
- 3700 Serie: 326
- 3720 Serie: 108
- 3792 Serie: 390
- 3823 Serie: 467
- 3858 Serie: 431
- 3907 Serie: 352
- 4215 Serie: 001
- 4694 Serie: 288
- 4727 Serie: 105
- 5508 Serie: 345
- 5819 Serie: 040
- 6241 Serie: 058
- 7015 Serie: 240
- 7272 Serie: 312
- 7609 Serie: 112
- 7658 Serie: 454
- 8230 Serie: 449
- 8276 Serie: 018
- 8382 Serie: 200
- 9342 Serie: 265
- 9989 Serie: 337
- 9994 Serie: 272
Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá
Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:
Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.
Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad.
Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.
Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.
Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.
Historia de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.
Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.
Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.
El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.