Políticos también reaccionaron al video de la mujer que agredió a un domiciliario en el norte de Bogotá: “Ser un miserable no tiene ideología”

Un reciente caso de intolerancia y discriminación en el norte de Bogotá generó una respuesta enérgica en redes sociales.

Un video publicado en las plataformas sociales y que fue grabado por un repartidor de la marca Domino’s Pizza, muestra cómo una residente, identificada como Liliana, lo insultó y golpeó su motocicleta mientras intentaba completar una entrega en el barrio Chicó, localidad de Chapinero (Bogotá).

La difusión rápida de las imágenes desató críticas generalizadas y reavivó el debate sobre el trato a los trabajadores en espacios urbanos. Incluso, las críticas no solo fueron de los usuarios en las redes sociales, sino de los líderes políticos del país.

Uno de ellos fue el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar expresó su rechazo ante los comentarios de la mujer contra el trabajador.

“Hagamos famosa a la señora Liliana. No hay derecho a tratar así a un trabajador”, escribió el exdirector de Prosperidad Social en su cuenta de X.

A su vez, el candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo manifestó que este hecho es considerado como un acto de cobardía, y criticó a aquellos que sostienen que es uno de los comportamientos afines hacia una tendencia política.

“Con todo respeto, sin saber el contexto de la molestia de esa señora: esto me revuelve el estómago. ¡Humillar al más débil es de cobardes! Aquí algunos discuten si es de derecha o de izquierda, pero ser un miserable no tiene ideología”, comentó el aspirante presidencial en la misma red social.

De igual manera, Botero interrogó si existen más casos como el registrado en el norte de Bogotá: “Ese show público deja una pregunta aterradora: ¿cómo tratará a la gente cuando no hay cámaras?”.

Por último, el candidato presidencial lanzó un mensaje a la mujer implicada en el acto de discriminación contra el repartidor. “A esa señora solo le digo esto: los abusivos siempre creen que el poder es eterno… hasta que se acaba. El 7 de agosto, los primeros serán los últimos. De la mano de Dios vendrá justicia”, puntualizó.

Por su parte, el excanciller y hoy candidato presidencial Luis Gilberto Murillo elevó su mensaje para que se eviten este tipo de conflictos en la sociedad colombiana.

“Nadie es más por el barrio donde vive, la moto que maneja o el trabajo que hace. El trabajo honesto dignifica; la arrogancia empobrece. Colombia necesita cero tolerancia al clasismo y a cualquier discriminación. El respeto es la base de cualquier país que quiera avanzar”, comentó.

De otro lado, la senadora Sandra Ramírez calificó los comentarios de la mujer contra el repartidor como un acto de “aporofobia en su máxima expresión”.

“¿Por qué los que tienen ‘privilegios’ creen que tienen el derecho de discriminar a alguien por su trabajo? Cuánta cultura y tolerancia nos falta”, recalcó.

Finalmente, el exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, aseguró que “el arribismo es uno de los peores defectos de nuestra sociedad” y que se necesitan otras formas para la resolución de conflictos.

“Y no solo se resuelve promoviendo buenas formas en la comunicación (que se necesitan), sino también, y sobre todo, promoviendo un nuevo imaginario en el que se asuma que el estrato social no le da más derechos a nadie”, concluyó.

Contexto de los hechos

El registro audiovisual, que se viralizó en pocas horas, exhibe los insultos y amenazas de Liliana hacia el trabajador, ante la mirada de transeúntes y bajo el lente de múltiples cámaras.

Diversos usuarios catalogaron el episodio como un nuevo caso de “Usted no sabe quién soy yo”, una frase popular en Colombia para describir actitudes de abuso de poder y discriminación social.

Durante el altercado, la residente se dirigió al repartidor con frases como: “Lárguese, que para eso, usted es una porquería […] me encanta verlos en la calle trabajando, que se ganen la vida como es, malparido (sic)”. Insistió varias veces en que el trabajador debía abandonar el lugar, manifestó su desacuerdo con su presencia y emitió comentarios clasistas: “Usted es un motociclista, un empleado, mal empleado. ¿Usted no entiende? Usted es un mal empleado”.

Liliana aseguró que denunciaría la situación a la Policía y a Domino’s Pizza, y advirtió: “Por eso es que demoran las pizzas”. La tensión alcanzó otro nivel cuando, tras varios minutos de insultos, la mujer golpeó con una patada la motocicleta del repartidor.

Un hombre mayor que la acompañaba intentó calmarla y le sugirió retirarse, pero la confrontación continuó hasta que logró que el joven abandonara el área.

El repartidor, visiblemente sorprendido, se limitó a responder: “Solo estoy haciendo mi entrega”, manteniendo la calma a pesar de los ataques.

Finalmente, accedió a marcharse luego de que el mayor interviniera, diciéndole: “La verdad, me voy a ir solo porque usted es una persona buena”. La residente remató con otro insulto: “Sí, sí, porque estoy enferma y soy loca. Lárguese, malparido, de acá (sic)”.