Marcela Reyes hizo primer pronunciamiento en redes sociales tras abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Las redes sociales de la DJ hicieron primera publicación tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/ Instagram

La salida de Marcela Reyes de La casa de los famosos Colombia mantiene en vilo las redes sociales desde que se conoció su salida el pasado jueves 15 de enero. La denominada “reina de la guaracha” se limitó durante esa jornada a dar un mensaje enigmático a las cámaras que fue silenciado por la producción del reality show, luego de lo cual la presentadora Carla Giraldo confirmó que la quindiana abandonaba la casa estudio por “motivos personales”.

Desde entonces, las especulaciones en redes sociales sobre las causas de su salida se hicieron notar. Entre las hipótesis que más cobraron fuerza se habla de problemas de salud que manifestó durante ese día por un dolor de espalda, y la evidente incomodidad por los cruces que sostuvo con Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta que le señalaron las acusaciones de que tuvo responsabilidad en el asesinato de su expareja B-King en 2025 por un video previo de este responsabilizándola a ella y su equipo si algo pasaba con su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta ahora las cuentas de la DJ se habían limitado a compartir un mensaje: “Las historias no se cuentan a medias. Se cuentan cuando es el momento correcto. Pendientes...”, dando a entender que en cuestión de días la propia Marcela daría detalles de lo sucedido.

La DJ advirtió que pronto daría a conocer los detalles detrás de su salida de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/Instagram

Sin embargo, la primera comunicación que se difundió en redes sociales fue totalmente diferente a lo que esperaban sus seguidores, pues no fueron palabras de Marcela Reyes sino de sus abogados.

En un comunicado firmado por el equipo legal de Grupo Medellín, se informó que emprenderán acciones legales inmediatas tras la circulación de unos videos de seguridad que afectarían la honra de la DJ.

El documento, emitido este sábado 17 de enero, establece que dicho material fue presentado en redes sociales como hechos actuales, algo que la comunicación aclaró asegurando que corresponden a registros antiguos.

El documento legal se dirigió a las personas que difundieron imágenes de cámaras de seguridad de manera irregular, relacionadas con Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/Instagram

La organización subrayó que el material proviene de sistemas de seguridad y vigilancia, lo que agrava el daño por tratarse de información de carácter privado. “La propia evidencia visual demuestra su antigüedad, entre otros elementos verificables como cambios físicos y contextuales, así como condiciones del inmueble que no corresponden al estado actual de la residencia”, detalló el comunicado oficial.

Según precisó Grupo Medellín, la divulgación, publicación y réplica de estos contenidos representa una vulneración grave a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y a la protección de datos personales.

El CEO de Grupo Medellín, José Pérez, advirtió que se tomarán todas las medidas legales contra quienes resulten responsables de la obtención, filtración, publicación y distribución de los videos. Esto incluye acciones dirigidas a cuentas, perfiles y terceros que hayan difundido el material, así como requerimientos de retiro de contenido y preservación de evidencia digital. De acuerdo con la información proporcionada por la organización, también se contemplan acciones civiles, penales y administrativas ante las autoridades competentes.

“Reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia digital y campañas de desinformación que busquen afectar la vida privada de Marcela Reyes mediante la manipulación de contenido”, se lee en la comunicación, firmada por el CEO de Grupo Medellín, José Pérez.

La DJ anunció que realizará una transmisión en vivo, en la que se espera que aborde las causas de su salida de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/Instagram

Poco después de compartir el documento legal, Reyes anunció en sus historias de Instagram que iniciaría una transmisión en vivo en la noche del sábado, “para hablar de todo un poco”. Aunque no estableció con claridad que vaya a abordar lo sucedido con su salida del reality show, hay expectativa en redes sociales por lo que contará la DJ y creadora de contenido al respecto.

El último mensaje de Marcela Reyes

Se conoció el video donde Marcela Reyes confesó que tendría una situación complicada antes de salir de La casa de los famosos - crédito @ferlis13v/ Instagram

Horas antes de conocerse su salida del reality show, la DJ se paró ante la cámara de la puerta principal y haciendo un corazón con las manos, empezó a enviar el mensaje.

“Este corazón tiene un significado súper especial… Cuando yo hago así, es porque siempre tengo a mi familia en mi corazón. Los amo con mi vida entera, con mi alma”, dijo.

Luego, en la segunda parte del mensaje, Marcela afirma, mientras observa quién se encuentra a sus espaldas: “Ahora pasó algo… No les puedo contar, pero pasó algo y me tiene desestabilizada la situación...”, instante en que la producción cambió de cámara, cortando su mensaje.