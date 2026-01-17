Colombia

Caravana con las cenizas de Yeison Jiménez fue escoltada por sus caballos cumpliendo la última voluntad del artista

Un video difundido en redes exhibió el momento en que los animales, conducidos por allegados del artista, participaron en el especial tributo que evocó la letra de una de sus canciones más reconocidas

El traslado de las cenizas de Yeison Jiménez reunió a sus caballos en un emotivo homenaje en Fusagasugá - crédito @heidy_jimenez39/@luxuryclass_col/Instagram

El traslado de las cenizas de Yeison Jiménez al criadero La Cumbre en Fusagasugá quedó marcado por un momento especial: sus caballos acompañaron el recorrido portando banderas de Colombia mientras seguían el vehículo con los restos del artista.

La publicación de la hermana de Yeison Jiménez, Heidi Jiménez, que compartió imágenes del homenaje, provocó una reacción inmediata entre los seguidores.

En el video, ella expresó: “Como lo deseaba mi hermanito hermoso, tus caballos te llevarán a tu destino final. ¡Te amo!”, frase que conmovió a la audiencia y se viralizó con rapidez.

El gesto de los equinos evocó la letra de Destino final, canción compuesta por Yeison Jiménez junto a Luis Alfonso, en la que se menciona el deseo de ser llevado a su destino final acompañado de sus caballos.

La letra de 'Destino final', compuesta por Yeison Jiménez y Luis Alfonso, inspiró el sentido acto con los caballos - crédito Yeison Jiménez/YouTube

En la obra, el propio artista canta: “Que el último beso sea el de mi madre. Que la virgencita me los acompañe. Que sean mis caballos los que a mí me lleven al destino final”.

Numerosos usuarios de redes sociales recordaron el simbolismo de esa canción y destacaron cómo la realidad parecía cumplir el deseo del intérprete, mostrando su admiración y tristeza ante el homenaje.

Caravana de despedida de Yeison Jiménez en su finca en Fusagasugá - crédito @ledlatorres/TikTok

La tragedia de Yeison Jiménez reactiva debate sobre control a aeronaves extranjeras en Colombia

El accidente aéreo que causó la muerte del cantautor Yeison Jiménez en Paipa desata críticas sobre la seguridad de aeronaves extranjeras en Colombia - crédito @YeisonJimenez/Instagram/RedesSociales)

El accidente que cobró la vida del cantautor Yeison Jiménez provocó una serie de cuestionamientos en torno a la seguridad de las aeronaves extranjeras que operan en Colombia y las brechas legales que permiten que algunas de ellas eludan controles nacionales.

Las autoridades examinan posibles fallas técnicas o humanas que provocaron el siniestro, mientras diversos sectores reclaman ajustes urgentes al Reglamento Aeronáutico de Colombia para evitar que aeronaves con registro exterior, especialmente aquellas con décadas de antigüedad, continúen volando sin una supervisión local rigurosa, según El Tiempo.

Los primeros resultados de la investigación, difundidos por el medio citado, arrojan una inquietante realidad: la avioneta Piper PA-31 Navajo, identificada con la matrícula N325FA y fabricada hace más de 40 años, no estaba sometida a la vigilancia directa de la Aerocivil.

Esta situación responde a que la aeronave portaba un registro estadounidense, comenzando con la letra “N” correspondiente a Estados Unidos, y no con las letras “HK”, que identifican los aviones matriculados oficialmente en Colombia. Como consecuencia, la supervisión técnica y la vigilancia rutinaria por parte de inspectores locales resultaban prácticamente inexistentes.

Una fuente de alto rango de la Aerocivil explicó a El Tiempo cómo la matrícula November exime a estos aviones del control regulatorio colombiano.

“En algunos casos se dejan aviones con matrícula November para que no estén sujetos al Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC). Al ser matrícula November, están bajo regulación de Estados Unidos bajo norma FAR 91 de la FAA, por eso, en la práctica, esa vigilancia de los inspectores de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil no existe”.

De acuerdo con la normativa actual, las aeronaves extranjeras que permanecen más de 48 horas en el país solo están obligadas a realizar reparaciones en talleres autorizados y tramitar un permiso RME ante la propia Aerocivil, sin que ello conlleve inspecciones periódicas ni vigilancia sostenida: “La supervisión técnica, el seguimiento y la vigilancia rutinaria no se ejecutan sobre estos aviones”, aclara la investigación del medio citado.

Otro aspecto crucial que generó dudas entre los investigadores es la antigüedad de la nave. La Piper PA-31 Navajo habría superado los 40 años de fabricación, lo que en Colombia la sitúa como un modelo envejecido imposible de matricular para vuelos comerciales o privados convencionales.

Un especialista consultado por El Tiempo detalló: “Para particulares privados en Colombia, son de colección. De hecho, si hubieran intentado ponerle la matrícula HK no se hubiera permitido por tener más de 40 años de fabricación”.

La aeronave Piper PA-31 Navajo, con matrícula estadounidense N325FA y más de 40 años de antigüedad, no estaba sujeta a la supervisión directa de la Aerocivil colombiana - crédito Suministrada a Infobae Colombia

La tragedia ocurrida en el aeródromo Juan José Rondón en Paipa, Boyacá, el 10 de enero, donde también viajaban el capitán Fernando Torres y cuatro colaboradores cercanos a Jiménez, ha reabierto el debate sobre la legislación y los controles a los que deben someterse las aeronaves extranjeras empleadas por empresas locales.

Distintas voces piden que el Grupo de Normas Aeronáuticas de la oficina de transporte aéreo introduzca modificaciones que refuercen los requisitos para la operación de estos aparatos en territorio colombiano.

La muerte de Yeison Jiménez coloca bajo el foco a la música popular colombiana, pero también a la seguridad aérea nacional, al mostrar los beneficios regulatorios de los que disfrutan ciertas aeronaves con matrícula extranjera frente a los controles aplicables a los aviones registrados en el país.

