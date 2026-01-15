Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

ELN serían los responsables del ataque contra la fuerza pública - crédito Federico Ríos/Reuters

El Ejército Nacional confirmó que 10 militares resultaron heridos durante la tarde del miércoles 14 de enero de 2026 en un ataque con dron cargado con explosivos en la vereda Alto del Oso, San José del Palmar (Chocó).

Los afectados fueron nueve soldados y un suboficial pertenecientes a tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N° 25 de la Décima Quinta Brigada, que se encontraban realizando labores de patrullaje en el sector, escenario de recientes operaciones militares. Los uniformados presentaron lesiones y aturdimiento por esquirlas a causa de la explosión de un explosivo artesanal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“De manera inmediata tras conocerse el estado de salud, se coordinó con el comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, institución que dispuso de dos aeronaves para la extracción correspondiente del personal. A nuestros soldados se les brindó atención de inmediato por parte de enfermeros de combate para su evacuación a los centros médicos donde se les realizará la respectiva atención”, indicó el Ejército a través de un comunicado.

El Ejército Nacional confirmó el ataque armado contra soldados en Chocó - crédito Ejército

“A nuestros soldados se les brindó atención de inmediato por parte de enfermeros de combate para su evacuación a los centros médicos donde se les realizará la respectiva atención. Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH y con los cuales pone en grave riesgo a las poblaciones”, indicó la institución castrense en rechazo a los hechos.

Por último, agregaron que las acciones militares y misionales continuarán en la región: “El Ejército Nacional a través de la Décima Quinta Brigada intensificará las operaciones ofensivas en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de este acto criminal, al tiempo que se reforzarán los dispositivos de seguridad para salvaguardar la vida, la tranquilidad y la libertad de las comunidades del territorio chocoano”.

El operativo en contra de alias Santiago se desarrolló en el Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó - créditos Carlos Villalón / Europa Press | Policía Nacional

Según la información proporcionada por el Ejército Nacional, el ataque habría sido ejecutado por el frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como presunta retaliación a la denominada Operación Denver, en la cual fue abatido Hernán Chica Palacios, alias Santiago, identificado como uno de los principales cabecillas de este grupo armado. Los militares heridos presentan lesiones leves y recibieron atención médica inmediata, de acuerdo con el parte oficial.

Según informes de inteligencia conocidos por Caracol Radio, la caída del cabecilla fue facilitada por la traición de Edwin Londoño Arango, alias Genaro, que buscaba el control de los recursos ilícitos del grupo.

La fractura interna en el ELN, agravada por la ausencia de la líder Emilse Oviedo, alias La Abuela, permitió a las autoridades ubicar a Santiago, que llevaba más de 28 años en la organización y era responsable de acciones armadas, extorsiones, secuestros, y el manejo de rutas de narcotráfico y minería ilegal en el Pacífico colombiano, consolidando alianzas con otras estructuras criminales.

Reportan hostigamiento armado en Suárez, Cauca

De otro lado, en la noche del miércoles, aproximadamente a las 6:50 p. m., se reportó un nuevo acto de violencia en Suárez (Cauca), luego de que la estación de Policía del municipio fuera objeto de un hostigamiento que comenzó con disparos esporádicos contra la estructura.

De forma simultánea, un dron impactó las instalaciones policiales, lo que activó los protocolos de seguridad y respuesta de las autoridades.

Habitantes registraron el hostigamiento a la estación policial en Suárez, Cauca - crédito @ParcheCapuchino/X

Ambas instituciones, la Policía y el Ejército Nacional, repelieron las agresiones mediante disparos, como parte de las acciones de defensa y control del área. Trascendió que, tras la verificación inicial, no se reportaron uniformados ni civiles lesionados en el ataque a la estación de Suárez, según precisaron las autoridades en su reporte.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del ataque armado contra la estación policial en el municipio del suroccidente del departamento, y las investigaciones continúan por parte de las autoridades competentes.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. La Policía y Ejército Nacional dan respuesta mediante disparos frente a las agresiones que se estaban generando contra la estación”, indicó puntualmente la Policía del departamento.