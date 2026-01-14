Pese a la ola de violencia, líder de las disidencias en Catatumbo dijo que hay avances en diálogos con el Gobierno: “El problema es con el ELN”

Andrey Avendaño, líder del frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo - crédito Schneyder Mendoza/AFP

El 16 de enero de 2026 se cumplirá un año de la aguda crisis de violencia en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, por cuenta de las disputas entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta situación ha provocado cerca de 90.000 desplazados y ha costado la vida de al menos diez menores de edad, según el último informe del Punto de Mando Unificado (PMU) instalado por las autoridades departamentales.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado la población nortesantandereana, también se ha desarrollado el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las estructuras disidentes que lidera Alexander Díaz, alias Calarcá.

A pesar de los acuerdos alcanzados, la violencia sigue afectando la vida cotidiana de las comunidades locales en Catatumbo - crédito Defensoría del Pueblo

Justamente, el comandante del frente 33 de las disidencias de las Farc, Andrey Avendaño, manifestó los avances que ha tenido el espacio socio jurídico, en medio de la escalada violenta que se ha presentado últimamente en el oriente colombiano.

El líder disidente, en una conversación con Caracol Radio W, reconoció la persistencia de hechos violentos entre grupos armados y aceptó la responsabilidad del Frente en la escalada de confrontaciones recientes, pero afirmó que se han logrado avances significativos en los diálogos que su organización mantiene con el Gobierno Nacional.

“En cierto modo, sí hemos logrado avances significativos, solamente que en regiones como el Catatumbo es muy complejo verlos por la misma situación de conflictividad que hay”, indicó Avendaño al citado medio de comunicación.

Andrey Avendaño enfatizó la importancia de sostener canales de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional en medio de la crisis de violencia en la región - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Dentro de los avances que se han evidenciado en el proceso, el líder de las disidencias destacó los proyectos que se vienen desarrollando en los departamentos del Meta y Caquetá, así como el cumplimiento de sus compromisos para evitar una nueva escalada violenta en la región.

“Hay algunos proyectos productivos y algunos avances muy importantes en el beneficio de las comunidades (...) hemos asumido el compromiso de no recibir a menores de 18 años en nuestras filas", aseguró a la cadena radial.

Explicó que, si bien existen avances con las comunidades locales, los resultados concretos aún no se perciben en la vida cotidiana debido a la violencia constante en el territorio.

“El hecho de planificar una operación militar en contra del ELN nos compromete, porque pues obviamente cuando eso sucede, uno tiene la preocupación de que las comunidades van a quedar en medio de la confrontación”, comentó.

No obstante, Andrey Avendaño recalcó que el conflicto reciente se enmarca en una disputa directa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que responsabilizó de iniciar la confrontación y la presencia armada en zonas urbanas del Catatumbo.

El Frente 33 señaló que la disputa reciente se debe a un conflicto directo con el ELN, al que responsabilizó por la escalada armada en zonas urbanas - crédito Stringer/AFP

Según sus declaraciones, “el problema es entre el ELN y nosotros, tenemos que verlo así y los hemos convocado a dejar fuera del contexto de la confrontación a la población”, y cuestionó la estrategia de este grupo de replegarse en las áreas pobladas.

“Nosotros tenemos control sobre Versalles, pero no encuentra a un guerrillero (del Frente 33) en el casco urbano, sino en las montañas (...) mientras que el ELN persiste en vivir dentro de las casas de la población civil y dentro de los caseríos. Eso es un problema complejo porque pone en riesgo totalmente la población civil”, afirmó al medio.

A su vez, interpeló al ELN acerca del inicio de los enfrentamientos recientes y acerca del involucramiento de la población civil. “Si fueron ellos quienes iniciaron la confrontación, ¿por qué no asumir?, ¿por qué meter a la población?”, preguntó.

Imagen de referencia - El compromiso de las disidencias de las Farc de no recibir menores de 18 años en sus filas destaca como un paso clave en el proceso de negociación de paz - crédito Captura de Pantalla

Incluso, hizo referencia al secuestro de una menor de edad con su madre en Tibú, y que fue obligada a enviar un mensaje de terror contra los niños del Catatumbo, en la que advirtió que no hay responsabilidad del grupo ilegal sino del ELN.

“Hasta donde tengo entendido, no hemos hecho tal cosa. Precisamente eso fue en la vereda El progreso, se llevan a dos personas, a una señora mayor de edad y a su hija, y las obligan a grabar un video, pero no somos nosotros las Farc, es el ELN”, respondió.

Por último, Andrey Avendaño recalcó la importancia de mantener las vías de conversación abiertas a pesar de las tensiones, y destacó el compromiso de su organización con las comunidades, advirtiendo que forma parte fundamental de los esfuerzos de paz, aun en medio de la volatilidad persistente en la región.

“Creemos que este espacio de diálogo es una oportunidad no para nosotros las Farc, porque al fin y al cabo nosotros somos pasajeros. Hoy estamos y mañana no estamos (...) pero la región merece de verdad oportunidades y estoy seguro de que hay condiciones para hacerlo”, concluyó.

El comandante del Frente 33 de las disidencias de las Farc, Andrey Avendaño, anunció avances significativos en los diálogos con el Gobierno Nacional sobre el conflicto armado en Catatumbo - crédito Ernesto Guzmán/EFE