Alza en el precio de los alimentos en 2026: estos son los productos que más afectan el bolsillo de los colombianos

Alimentos subieron de precio en lo que va del 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Como se esperaba, luego del anuncio del incremento del 23% para el salario mínimo, y el reporte de la cifra del IPC, ya se han ido evidenciando incrementos en los costos de varios artículos de la canasta familiar

El último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que algunos productos alimenticios ya encaran una subida en los precios, aunque con algunas excepciones.

Los reportes más recientes del Sipsa (Sistema de Información de precios), determinó, por ejemplo, que hay alimentos que suelen variar levemente de semana a semana, y que la mayoría de productos se mantienen estables.

Sin embargo, sí se han evidenciado alzas. De hecho, el inicio de 2026 trajo subidas en seis de los diez alimentos más consumidos en Colombia, mientras que cuatro registraron descensos, de acuerdo con un compendio de varios reportes publicado por el diario económico La República.

La papa subió de precio en el 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La papa encabezó las subidas, con un aumento promedio de 17,5% entre inicios de diciembre y comienzos de enero, ubicándose en $1.414 por kilogramo.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), explicó al medio que este incremento se relaciona con la naturaleza de ciclo corto del cultivo y con el repunte de la demanda durante la temporada de fin de año.

“Es un cultivo de ciclo corto, entonces las decisiones de siembra se alteran en función del mercado. A esto se suma que, por la temporada de fin de año y las fiestas, se jala el consumo de estos alimentos”, indicó Bedoya.

El banano fue el segundo alimento con mayor encarecimiento, que registró un precio promedio de $2.030 por kilogramo y un incremento de 3%, seguido por la carne de res, que alcanzó un precio de $31.774 por kilogramo, lo que representó un alza de 2,3%.

La papa y el banano fueron de los productos con más alto incremento en el inicio del 2026 - crédito El Rancherito

Óscar Cubillos Pedraza, director de planeación y estudios económicos de Fedegan, confirmó en conversación con el diario que el incremento anual de la carne, cercano al 9,6%, se debe a la subida del salario mínimo y al aumento en el sacrificio y faena de bovinos, que se elevó en 7% durante el último periodo.

En la lista de productos que subieron de precio también se encuentran el pollo (1,7%), el café (1%), y la leche (0,1%). Felipe Pinilla de Brigard, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), explicó a La República que “las temporadas de fin e inicio de año usualmente tienen movimientos en los precios”, impulsados por ofertas y oportunidades específicas del mercado.

Los precios, según Corabastos: hay incrementos, pero también hay bajas

Este miércoles 14 de enero de 2026, tras el ingreso de 1.147 vehículos con 8.748 toneladas de alimentos a la central mayorista de Corabastos, el centro de distribución de alimentos capitalino reportó

Algunos productos comenzaron a mostrar presiones al alza desde finales de 2025, según informó Corabastos. El tomate de guiso fue uno de los más afectados: el kilo de tomate chonto pasó de 2.500 pesos a 4.000 pesos, mientras que el tomate larga vida subió de 4.000 a 5.000 pesos por kilo, reflejando una menor oferta en las últimas semanas.

Otros alimentos en alza fueron: el bulto de haba verde de 50 kilos en $120.000, el bulto de habichuela en $400.000, el bulto de remolacha en $120.000, la docena de brócoli en$40.000, el bulto de frijol verde en $250.000y la docena de coliflor en $48.000.

A su vez, la auyama, la arveja verde, la cebolla cabezona blanca, la cebolla larga, la mazorca, el repollo y la zanahoria encabezaron la lista de alimentos con mayores disminuciones. La llegada de volúmenes significativos desde zonas productoras de la sabana de Bogotá y departamentos vecinos fue clave en este comportamiento.

También se reportaron bajas en el limón Tahití, la yuca y en las principales variedades de papa, como la parda pastusa y la sabanera. La tendencia a la baja en estos productos estuvo asociada al aumento de la oferta y a la normalización del transporte de carga, tras el cierre de año anterior.