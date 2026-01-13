Colombia

Senador que citó a debate de control político a ministros de Petro por decreto de emergencia económica tomó acciones tras incumplimiento

Carlos Fernando Motoa, que hace parte de la bancada de Cambio Radical, acudió a la Procuraduría General de la Nación para interponer acciones frente a los 19 miembros del gabinete del jefe de Estado, por no cumplir con su presencia en el recinto legislativo para resolver los interrogantes del Decreto 1390 de 2025

Carlos Fernando Motoa lidera la bancada de Cambio Radical en el Senado, opositora al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @cmotoa/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

A través de sus redes sociales, Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, interpuso el martes 13 de enero de 2026 una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra los 19 ministros del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro. La acción respondió a la inasistencia de los funcionarios al debate de control político en el Senado sobre el Decreto 1390 de 2025, que declaró la emergencia económica en el país.

Según Motoa, la ausencia de los ministros ha impedido que el órgano legislativo ejerza su función de control sobre decisiones que afectan el presupuesto nacional y la creación de nuevos impuestos; los mismos que, según añadió el congresista, no fueron aprobados en la reforma tributaria 3.0: presentada por el titular de Hacienda, Germán Ávila, y que pretendía recoger 16,3 billones de pesos con la imposición de diferentes tributos.

Esta fue la citación a la sesión plenaria, en la que se esperaba conocer los argumentos de los ministros de Gustavo Petro para apoyar el decreto de emergencia económica - crédito Congreso de la República

La citación al debate tuvo lugar tras la aprobación unánime de una proposición liderada por Motoa y respaldada por senadores de distintas bancadas. El objetivo era que el Gobierno nacional explicara los argumentos constitucionales y legales detrás de la declaratoria de emergencia, así como el préstamo de cerca de 23 billones de pesos con una entidad extranjera; en operaciones que algunos congresistas consideraron poco transparente con las finanzas de Colombia.

Sin embargo, durante la plenaria del 29 de diciembre solo asistió el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, que acudió para participar en los ascensos de oficiales militares y policiales. Sánchez declaró que no respondería preguntas, al alegar que la responsabilidad recaía sobre los ministros del Interior y Hacienda, Armando Benedetti y el mencionado Ávila, que pidieron prórrogas para responder, como se establece en la Ley 5 de 1992.

Frente a esto, con un mensaje en la red social X, Motoa criticó la estrategia del Ejecutivo de postergar su comparecencia y calificó la inasistencia como un obstáculo para el control democrático sobre una decisión que, según él, “crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos”. En ese sentido, el congresista sostuvo en su queja disciplinaria que “no permitirá que le hagan más trampa al país”.

En este mensaje en X, el senador Carlos Fernando Motoa expresó sus quejas por la inasistencia de ministros del presidente Gustavo Petro al debate de control político por el decreto de emergencia económica - crédito @senadormotoa/X

¿Por qué no fueron los ministros a la citación al Senado?

El ministro del Interior, Armando Benedetti, argumentó en declaraciones a la extinta W Radio que los ministros no habían respondido todavía al cuestionario y que la ley exige esperar cinco días para hacerlo antes de presentarse al debate. “La citación da a los tres días. Luego, por constitución, por la ley, hasta que no se den los cinco días y yo responda y con base en eso es que se hace el debate, entonces, no tendríamos por qué asistir hoy”, afirmó Benedetti.

Por su parte, Lidio García Turbay, presidente de la corporación, afirmó sobre el particular que el Congreso no puede perder su autonomía y recordó que, una vez cumplidos los plazos, el Legislativo tiene la facultad de recurrir a la moción de censura si el Ejecutivo sigue sin comparecer. Durante el debate, varios legisladores expresaron preocupación por el uso reiterado de estados de excepción para implementar medidas fiscales, lo que burlaría el papel del Congreso.

“Esta reforma solo representa el 3% del presupuesto, razón adicional para que el impacto sea mínimo y no, por supuesto, clasifique para una emergencia”, indicó el expresidente del Congreso Efraín Cepeda, que lidera la bancada del partido Conservador, y que en sus declaraciones cuestionó el ritmo de crecimiento del gasto público. “Crece a un ritmo de 38 billones de pesos al año en los últimos 3 o 4 años, mientras que la inversión solo crece 4 y medio”, añadió.

El gabinete en pleno del presidente Gustavo Petro fue acusado de no cumplir con los requerimientos del Senado, a través de una queja disciplinaria - crédito Presidencia

Los citados por Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical:

  1. Ministra de Relaciones Exteriores (Canciller): Rosa Villavicencio Mapy
  2. Ministro del Interior: Armando Benedetti
  3. Ministro de Hacienda y Crédito Público: Germán Ávila
  4. Ministro de Defensa Nacional: General (r) Pedro Sánchez
  5. Ministro de Justicia y del Derecho (e): Andrés Idárraga
  6. Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural: Martha Carvajalino
  7. Ministro de Salud y Protección Social: Guillermo Alfonso Jaramillo
  8. Ministro de Trabajo: Antonio Sanguino
  9. Ministro de Minas y Energía: Edwin Palma
  10. Ministra de Comercio, Industria y Turismo: Diana Marcela Morales
  11. Ministro de Educación Nacional: Daniel Rojas Medellín
  12. Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e): Irene Vélez
  13. Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio: Helga María Rivas
  14. Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Carina Murcia
  15. Ministra de Transporte: María Fernanda Rojas
  16. Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes: Yannai Fonrodona
  17. Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación: Yesenia Olaya
  18. Ministra del Deporte: Luz Cristina López
  19. Ministra de Igualdad y Equidad: Juan Carlos Florián

