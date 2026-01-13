Rescatan a perritas embarazadas y sus cachorros víctimas de explotación en Bogotá

La intervención, coordinada junto a la comunidad y organizaciones ciudadanas, logró retirar a dos hembras gestantes y cuatro pequeños de manos de presuntos maltratadores, gracias a una denuncia recibida en redes sociales - crédito @PlataformaALTO / X

Dos perritas embarazadas y cuatro cachorros fueron rescatados en Bogotá tras haber sido explotados por personas que lucraban con la venta de sus crías frente a un parqueadero, informó la Plataforma Alto a través de X.

El operativo, realizado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) en articulación con la Policía de Carabineros y la comunidad, permitió poner fin a la explotación a la que estaban sometidos los animales en la localidad de La Candelaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado difundido por la Plataforma Alto, la denuncia ciudadana fue clave para la intervención. “Enormes gracias a los denunciantes, que enviaron la información a Plataforma Alto, a quienes difundieron, y especialmente a los funcionarios del Instituto de Protección Animal y de la Policía, que atendieron con prontitud esta denuncia, gracias a lo cual se logró salvar a tiempo a los perritos de manos de estos explotadores”, publicó la organización en sus redes sociales.

El rescate de dos perritas embarazadas y cuatro cachorros víctimas de explotación animal se realizó en la localidad de La Candelaria, Bogotá - crédito @PlataformaALTO / X

La intervención tuvo como resultado la aprehensión preventiva de las dos caninas adultas y sus cuatro cachorros. El Escuadrón Anticrueldad del Idpyba realizó una valoración integral que incluyó nutrición, salud física, comportamiento y estado mental de los animales.

De acuerdo con el organismo, el concepto veterinario fue desfavorable, por lo que los animales quedaron bajo custodia del Instituto en el centro de atención Vive Viva, donde reciben atención y cuidado especializado.

La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales. Usuarios expresaron su apoyo a los rescatistas y a las autoridades. Comentarios como “Menos mal las ayudaron”, “Gracias por salvar a los angelitos” y “Basta de explotación” fueron algunos de los mensajes destacados.

Otros internautas pidieron sanciones ejemplares contra los responsables: “A esa gentuza se le debería prohibir de por vida tener animales, que queden fichados y vigilados. Porque de otra forma lo que hacen es conseguir otros animalitos y hacerles los mismos o peores abusos”, escribió una usuaria en X.

De acuerdo con la Policía Ambiental, la aprehensión preventiva de los animales y su traslado a un centro especializado responde a la gravedad de las condiciones en que se encontraban.

La denuncia ciudadana permitió la intervención rápida y segura que salvó a los cachorros y perritas de un entorno de explotación - crédito @PlataformaALTO / X

La Plataforma Alto confirmó que los animales permanecerán bajo custodia del Instituto de Protección Animal, donde recibirán tratamiento veterinario y seguimiento mientras avanza el proceso legal en contra de los responsables.

Otro operativo de rescate animal en Bogotá

La reciente intervención de las autoridades en el centro de Bogotá culminó con el rescate de 404 animales y la imposición de sanciones a vendedores por la comercialización ilegal de fauna durante el Festival de Reyes Magos y Epifanía.

Durante el operativo, ejecutado el 11 de enero de 2026 tras denuncias de particulares, los agentes detectaron la presencia de vendedores en áreas públicas, pese a la prohibición expresa de la venta de animales vivos en estos espacios, según la normativa distrital. Tras el hallazgo, el equipo especializado trasladó a los animales rescatados a la clínica veterinaria del Idpyba.

Las autoridades rescatan 404 animales comercializados ilegalmente en el Festival de Reyes Magos y Epifanía en Bogotá - crédito prensa Idpyba

El recuento de ejemplares incluyó 247 pollos, 61 hámsters, 43 patos, 31 conejos y 22 codornices, todos ellos con síntomas de maltrato y deficiencias evidentes de bienestar, de acuerdo con los reportes de la Policía de Bogotá. Los implicados en la comercialización ilegal recibieron comparendos que corresponden a las sanciones previstas por la legislación local.

El equipo veterinario del Idpyba concluyó que los animales presentaban bajo peso corporal, pelaje hirsuto, debilidad general y signos de desnutrición. Se identificaron carencias graves: alimentación inadecuada, ausencia de agua y deterioro de los recipientes utilizados.

Los expertos constataron la falta absoluta de protocolos de desparasitación y control preventivo de salud. Muchas de las aves y mamíferos rescatados tenían una respuesta mínima a los estímulos del entorno, lo que reflejaba deterioro físico y alteraciones conductuales.

La venta ilegal de animales vivos en espacios públicos está prohibida y representa una violación a la normativa de bienestar animal en Bogotá - crédito prensa Idpyba

Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba, explicó que la intervención obedeció tanto a la ilegalidad de la venta como a la urgencia sanitaria, ya que la valoración inicial reveló una situación crítica: “En Bogotá no permitimos el maltrato animal y la venta en el espacio público, recordamos, es ilegal”.

Las instituciones reiteraron el llamado a reportar cualquier caso de maltrato o comercio ilegal y recordaron el carácter ilícito de la venta de animales en espacios públicos, acción que constituye una vulneración al bienestar y salud animal.