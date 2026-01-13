El gobernador de Antioquia cuestionó la voluntad del Gobierno Petro para frenar el narcotráfico, en antesala de la próxima reunión con Trump

El gobernador Andrés Julián Rendón arremetió nuevamente contra Gustavo Petro por la lucha contra el narcotráfico - crédito Colprensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, puso en el centro del debate nacional la agenda que llevará el presidente Gustavo Petro a la próxima reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

En un mensaje en la red social X, Rendón manifestó que la visita será el escenario en el que se pondrá a prueba la verdadera disposición del Gobierno colombiano para enfrentar a los grupos criminales y el tráfico de drogas.

En palabras del mandatario antioqueño, la cita bilateral debe abordar temas que demuestren una genuina intención de combatir a los narcos, actores con los que el Ejecutivo actual sostiene diálogos en el marco de la política de paz total.

Rendón fue enfático en su crítica al señalar que “los mismos que subió a una tarima en Medellín y que han inundado con cocaína a Colombia y Estados Unidos” ahora participan en negociaciones directas con la administración de Petro.

La publicación, que rápidamente generó repercusión en redes sociales y círculos políticos, interpeló la eficacia de la estrategia oficial y exigió resultados tangibles en la lucha antidrogas.

En un video difundido también en X, el gobernador de Antioquia desglosó cinco puntos que, a su juicio, deben marcar la agenda bilateral.

“Primero, poner fin a la fracasada paz total y reactivar órdenes de captura contra bandidos con los que el gobierno nacional negocia por doquier, en Cuba, Colombia, Dubái y México”, sostuvo Rendón, quien identificó a las Farc, el ELN y el Clan del Golfo como las organizaciones que concentran actualmente el mayor poder del narcotráfico en el país.

Según el dirigente regional, perseguir a los cabecillas y proceder a su extradición resulta fundamental, ya que muchos de ellos han encontrado refugio en Venezuela.

