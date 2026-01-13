Cayó en Bogotá un hombre de 45 años que se la ha pasado delinquiendo casi la mitad de su vida

El caso se reportó en la central mayorista de Corabastos, ubicada en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá - crédito Mebog

Un hombre de 45 años, con antecedentes por hurtos desde 2005, fue capturado en la central de Abastos de Bogotá durante operativos de prevención realizados por la Policía Nacional.

La detención se efectuó en jurisdicción de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital, y como parte de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, como parte de las labores que realizan a diarios los efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Este resultado se logró luego de que varios agentes identificaron al hoy detenido, un individuo que por su comportamiento sospechoso en repetidas ocasiones dentro de la central mayorista, llamó la atención de los uniformados. destacó subcomandante de la estación de Policía Kennedy, mayor Jonathan Salazar.

La verificación de antecedentes a través del sistema PDA reveló que el capturado era solicitado por orden judicial por el delito de hurto agravado y calificado.

Sumado a lo anterior, el historial judicial mostró que el hombre había sido detenido en cinco oportunidades por delitos como hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Uno de los detalles que arrojó su prontuario criminal es que el hoy capturado lleva ligado al mundo de la delincuencia casi la mitad de su vida. De sus 45 años, 21 los ha transitado en malos pasos, así lo demuestran sus anotaciones judiciales:

El primer registro ocurrió en 2005, cuando fue sorprendido portando un revólver en el barrio Guacamayas (de la localidad de San Cristóbal).

El segundo fue en 2011 fue aprehendido en flagrancia durante un hurto en un establecimiento de Patio Bonito (Kennedy).

El tercero se reportó en 2019, y participó junto a tres personas en el robo a un local en el barrio Britalia (Kennedy).

En 2023 volvió a ser capturado tras violentar la puerta de un camión estacionado en Abastos, donde sustrajo objetos de valor y dinero (Kennedy).

Las investigaciones indican que el detenido accedía a la central mayorista para intentar forzar vehículos estacionados y sustraer pertenencias mientras los propietarios realizaban compras.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Mientras que el mayor Salazar recordó reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a la línea 123, con el fin de prevenir hechos delictivos que atenten contra la seguridad y tranquilidad en la ciudad.

Capturado en Bogotá acababa de salir de la cárcel y volvió a reincidir

En otro caso que se conoció la misma mañana del martes 13 de enero de 2025, un hombre de 22 años fue capturado en el barrio Quiroga (Rafael Uribe Uribe), al suroriente de Bogotá, tras ser sorprendido portando una escopeta oculta.

La detención se realizó durante labores de patrullaje de la Policía Nacional, luego de que un ciudadano alertara sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en la zona.

Al ubicar al señalado, este intentó huir, pero fue interceptado por los uniformados, quienes durante el registro hallaron el arma de fuego.

El detenido y la escopeta incautada fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que le impuso medida de aseguramiento.

Según las investigaciones, el capturado habría salido de prisión hace pocos meses tras cumplir condena por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. Además, registra antecedentes por este mismo delito.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, durante 2026, los diferentes operativos preventivos y de control han permitido la captura de 325 personas por varios delitos y la incautación de siete armas de fuego.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para informar sobre hechos sospechosos y contribuir a la seguridad en la ciudad durante el inicio del año en pro de impactar sobre los principales delitos que azotan a la capital como el cobro de extorsiones, los hurtos a ciudadanos y a establecimientos, entre otros.