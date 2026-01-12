Valor de cierre del dólar en Colombia este 12 de enero de USD a COP

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 3.710,97 pesos colombianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,07% comparado con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 3.713,64 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 1,03% y desde hace un año mantiene aún una disminución del 13,64%.

Respecto de días previos, encadenó cinco jornadas sucesivas de bajada. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal en este momento.