Colombia

Paciencia, el próximo festivo en Colombia será en más de dos meses: conozca la fecha y qué se celebra

Después del festivo 12 de enero, los colombianos tendrán que esperar hasta el mes de marzo para disfrutar de un fin de semana de tres días de descanso, que corresponde al Día de San José

Para el 2026, Colombia tiene
Para el 2026, Colombia tiene 18 festivos: 11 corresponderán a lunes festivo

Después del descanso que llega con el puente de Reyes, el próximo festivo será el lunes 23 de marzo de 2026, en el que se celebrará el Día de San José.

Originalmente, esta fecha, corresponde al 19 de marzo, pero fue trasladada al lunes más cercano, conforme a la Ley 51 de 1983 (conocida como Ley Emiliani), que ajusta varias conmemoraciones religiosas y cívicas para favorecer los fines de semana largos y promover el turismo en el país.

El Día de San José se reconoce como un homenaje a la figura de San José, padre adoptivo de Jesús y patrono de la Iglesia católica; tradición que se mantiene arraigada en distintas regiones del país.

El próximo festivo nacional será el jueves 2 de abril, correspondiente al Jueves Santo, que marca el inicio de la Semana Santa, una de las temporadas de mayor movimiento turístico y religioso del año en Colombia. El Ministerio de Transporte y la Policía de Carreteras han anunciado operativos especiales para acompañar la movilidad durante estas fechas, priorizando la prevención y la atención en vías de alto flujo.

Festivos en Colombia en 2026

Calendario de festivos 2026: colombianos
Calendario de festivos 2026: colombianos tendrán más fines de semana largos

El calendario oficial de 2026 contempla un total de 18 días festivos, de los cuales 11 serán lunes y 4 en viernes; es decir, que los colombianos tendrán múltiples puentes festivos a lo largo del año para descansar o aprovechar en turismo local.

Los lunes festivos en Colombia serán:

  1. Lunes 12 de enero: Día de los Reyes Magos (Epifanía del Señor)
  2. Lunes 23 de marzo: Día de San José
  3. Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús
  4. Lunes 8 de junio: Corpus Christi
  5. Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús
  6. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  7. Lunes 20 de julio: Independencia de Colombia
  8. Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen
  9. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza (Día de la Diversidad Étnica y Cultural)
  10. Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos
  11. Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena

Por su parte, los viernes son los siguientes:

  • 3 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajo
  • 7 de agosto: Batalla de Boyacá
  • 25 de diciembre: Navidad

El mejor mes para pedir vacaciones

Pedir vacaciones en junio, podría
Pedir vacaciones en junio, podría significarle cinco días de vacaciones adicionales

Junio de 2026 se perfila como el mes más atractivo para quienes planean vacaciones en Colombia, ya que reúne tres días festivos que permiten optimizar el tiempo de descanso.

La coincidencia de estos feriados con el receso escolar y la realización del Mundial de fútbol convierte a este periodo en uno de los más solicitados por familias y aficionados al deporte.

Durante junio, los colombianos contarán con los festivos de Corpus Christi (lunes 8), Sagrado Corazón de Jesús (lunes 15) y San Pedro y San Pablo (lunes 29), que no contarían como días regulares y podría extender las vacaciones hasta cinco días adicionales.

¿Qué es la Ley Emiliani?

Los puentes festivos buscan impulsar
Los puentes festivos buscan impulsar el turismo interno y promover destinos locales para los colombianos

Vigente desde hace más de cuatro décadas, la Ley Emiliani ha modificado la forma en que los colombianos experimentan los días de los descansos, ya que establece el traslado de varios días festivos –religiosos y cívicos– al lunes más cercano a su fecha original. Su objetivo principal es favorecer los fines de semana largos, conocidos como puentes festivos, para impulsar el turismo interno y facilitar el descanso de los trabajadores.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha destacado que los puentes festivos han permitido dinamizar la economía local, especialmente en municipios intermedios y zonas rurales, donde el flujo de visitantes incentiva la oferta de bienes y servicios. Además, la entidad reportó que en los festivos de 2025 se movilizaron más de cinco millones de viajeros por carretera.

