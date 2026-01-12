Colombia

Nueva fecha para la audiencia que decidirá la extradición de Zulma Guzmán, acusada de envenenar con talio a menores en Bogotá

La empresaria intervino de forma virtual en la audiencia desde HMP Bronzefield, el centro de detención en el que permanece recluida

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del
Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video

Este lunes 12 de enero de 2026, Zulma Guzmán, acusada en Colombia de ser la presunta responsable de la muerte de dos niñas envenenadas con talio en abril de 2025, compareció durante cuatro minutos ante un tribunal del Reino Unido.

Según el portal Focus Noticias, la empresaria participó de manera virtual desde HMP Bronzefield, el centro de detención donde se encuentra recluida.

Durante la audiencia se confirmó que la colombiana tendrá una nueva citación el 9 de febrero de 2026, a las 10:45 a. m., en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el Reino Unido.

El objetivo de la audiencia es definir el trámite de extradición solicitado por la justicia colombiana, proceso que está evaluando el sistema judicial británico, que, solo evaluará los requisitos legales, humanitarios y procesales de una posible extradición a Zulma Guzmán.

La empresaria Zulma Guzmán habría
La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron - crédito Captura de video Shark Tank Colombia/YouTube/X

Katy Smart, abogada británica especializada en detener procesos de extradición, asumió la defensa de Guzmán en el Reino Unido, según reportó El Tiempo.

La elección de una defensora con este perfil sugiere que el proceso judicial podría extenderse y volverse más complejo en los tribunales de Londres.

Smart pertenece al despacho Sonn Macmillan Walker, conocido por su experiencia en derecho penal internacional y en la defensa de derechos humanos.

Según el sitio web de la firma, Smart ha logrado impedir extradiciones pedidas por distintos países europeos, especialmente cuando se presentan argumentos relacionados con riesgos para la salud mental de los acusados o posibles vulneraciones de sus derechos fundamentales.

Katy Smart, abogada británica especializada
Katy Smart, abogada británica especializada en extradiciones y derechos humanos, asumió la defensa de Zulma Guzmán Castro - crédito Sonn Mcmillan Walker

Detalles del caso

El caso judicial que involucra a Guzmán Castro comenzó el 5 de abril de 2025, cuando tres niñas y un adulto tuvieron que ser ingresados de urgencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras presentar síntomas severos de intoxicación.

La gravedad de la situación se reflejó en la muerte de una de las menores ese mismo día, seguida por el fallecimiento de otra niña, cuatro días después.

En un primer momento, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de una intoxicación causada por alimentos. Sin embargo, los estudios forenses descartaron esa hipótesis al identificar talio en los cuerpos, un elemento químico extremadamente tóxico, incoloro e inodoro, que suele emplearse en el sector electrónico.

La investigación apuntó a que el metal letal ingresó al hogar de las víctimas a través de frambuesas, las cuales, según los hallazgos, habrían sido enviadas por Guzmán Castro mediante un servicio de entrega a domicilio.

El repartidor llegó inicialmente con un presente que la familia rechazó porque no lo esperaba. Poco después, el mensajero regresó y logró entregar el paquete, insistiendo en que era para una persona específica de la vivienda, una actitud que los investigadores atribuyeron a instrucciones precisas de la empresaria. El repartidor fue desvinculado del caso al comprobarse que desconocía la naturaleza y el propósito del paquete.

Ocho días después del incidente, Guzmán Castro dejó Colombia, eludiendo cualquier orden de captura. Su presunta fuga se extendió por distintos países de Sudamérica y Europa. Primero se desplazó a Argentina, donde logró matricularse en una maestría en periodismo en un intento de pasar desapercibida durante varios meses.

Posteriormente, las pesquisas permitieron localizarla en Brasil y luego en España, hasta que finalmente fue hallada en Reino Unido. La pista definitiva surgió a través de una imagen en redes sociales en la que se observaba una marca de agua mineral exclusiva de Inglaterra, lo que facilitó su localización en Londres, según reportó la BBC.

La investigación apuntó a que
La investigación apuntó a que el metal letal ingresó al hogar de las víctimas a través de frambuesas, las cuales, según los hallazgos, habrían sido enviadas por Zulma Guzmán - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

Con el avance de la investigación y la emisión de una circular roja de Interpol a comienzos de diciembre, Guzmán Castro fue hallada el 16 de ese mes en el río Támesis, cerca del puente de Battersea, en lo que las autoridades británicas consideraron un intento de suicidio.

