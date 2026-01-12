Muerte de Yeison Jiménez: amigo del cantante de música popular reveló que la avioneta en la que viajaba presentaba fallas

La despedida viral en Instagram del Pollo López destaca la posible falla técnica reportada por Jiménez antes del vuelo - crédito yeison_jimenez/elpollolopez688/Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez ha dejado consternados a sus seguidores y a la industria de la música popular en Colombia, tras el accidente aéreo en el municioio de Paipa, Boyacá.

La tragedia ocurrió el sábado 10 de enero, poco después del despegue de una avioneta, en la que también perdieron la vida otros cinco tripulantes, entre ellos cuatro personas de su equipo de trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Horas después del siniestro, comenzaron a circular mensajes reveladores sobre los minutos previos a la tragedia. Uno de ellos fue Esteban López Botero, conocido en Medellín como el Pollo López, que compartió en redes sociales detalles de su última conversación con el artista caldense.

A través de su cuenta de Instagram, López relató: “Qué falla parcero y justo anoche hablamos para vernos y nos dijiste que la avioneta estaba fallando”.

Yeison Jiménez tenía previsto cumplir una presentación en Marinilla, Antioquia, la noche del fatal suceso - crédito elpollolopez688/Instagram

El mensaje se viralizó entre los más de 105.000 seguidores del Pollo López, intensificando la preocupación en torno a las causas del accidente.

El artista tenía programado un concierto en la noche del sábado en Marinilla, en el departamento de Antioquia. Para llegar, abordó una avioneta que despegó desde el aeropuerto de Paipa. Poco después, la aeronave sufrió una falla, cayó y se incendió, provocando la muerte de Jiménez y de los otros cinco tripulantes.

La publicación de López sumó inquietud porque coincide con otras versiones que han circulado en días recientes sobre supuestos problemas técnicos en la avioneta personal del cantante. La frase de López, “Se fue uno de los más grandes del género. Mucha fuerza a su familia y que Dios lo tenga en su Santa gloria”, fue replicada por cientos de usuarios.

“Dios mío 😢 si estaba fallando para qué se subía después de su sueño 😢 se nos fue el mejor el número 1″; “Dios mío cuídate, Dios lo tenga en su santa gloria”; “Hay que saber escuchar señales, los ángeles le advirtieron en sueños y no los supo escuchar. Paz en su tumba y fortaleza a la familia y amigos”; “🥹me da es como rabia tantos sentimientos encontrados, como es posible que si sabían que eso venía fallando se montan en eso Dios mío bendito, cuando las cosas se puedan evitar se hacen, pero primero la vida, Dios lo tenga en su santa gloria": fueron algunos de los mensajes que se vieron en la publicación.

El accidente aéreo en Paipa deja seis fallecidos, incluido Yeison Jiménez - crédito composición fotográfica -

Hipótesis sobre el accidente aéreo

La muerte de Yeison Jiménez y otras cinco personas en un accidente aéreo en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama (Boyacá), abrió un complejo proceso de investigación oficial, según lo informó el Ministerio de Transporte en un comunicado difundido el 11 de enero.

El reporte oficial describe que la aeronave, identificada con matrícula N325FA, logró permanecer unos segundos en el aire a no más de 50 metros sobre el terreno antes de precipitarse.

El ministerio precisó: “El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”.

El lugar exacto de la tragedia se encuentra a aproximadamente una milla de la cabecera de la pista del aeródromo Juan José Rondón. Las autoridades continúan con la recolección de evidencias y la inspección de los restos, los cuales serán sometidos a un análisis técnico especializado.

Según el comunicado, la aeronave logró mantenerse en vuelo durante unos segundos a baja altura, aproximadamente 50 metros sobre el terreno, antes de desplomarse - crédito redes sociales

La entidad explicó que el levantamiento de información operacional desde la pista solo podrá realizarse después de liberar completamente el área. “La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez se libere completamente el área”, agregó el Ministerio de Transporte en su comunicado.

La investigación se orienta en tres frentes principales. Por un lado, se estudian los factores operacionales, considerando el estado de la aeronave, su desempeño en pista y las condiciones meteorológicas al momento del accidente.

En paralelo, se examinan los aspectos técnicos y de mantenimiento, incluyendo el análisis de los manuales del avión, el historial de mantenimientos recientes y las certificaciones de aeronavegabilidad.

Finalmente, las autoridades ponen especial atención a los factores humanos, revisando el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes.