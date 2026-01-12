Colombia

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Colombia: cotización de cierre del
Colombia: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a COP

El euro cotizó al cierre a 4.331,56 pesos colombianos en promedio, de modo que supuso un incremento del 0,16% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 4.324,51 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra un descenso 0,65% y en el último año aún conserva una bajada del 2,31%.

Si comparamos el dato con días previos, cambió el sentido del dato previo, cuando se saldó con una disminución del 0,53%, sin lograr fijar una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días fue de 8,39%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (15,61%), lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible ahora mismo.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

Junior FC es el próximo club que agitará la bolsa de jugadores, Atlético Nacional no define el futuro de Morelos e Hinestroza y restan detalles para que Millonarios oficialice el delantero con el que cerrarán el libro de pases

EN VIVO - Mercado de

El desgarrador relato de Yennis Salazar, expersonera de Tamalameque, secuestrada por el ELN en condiciones inhumanas

Durante su cautiverio en la selva, la mujer fue sometida a aislamiento, maltrato y recibió comida contaminada, situaciones que agravaron su salud

El desgarrador relato de Yennis

Gustavo Petro respondió al ELN tras propuesta de crear un “acuerdo nacional” y recordó fallido proceso de paz: “Lo destruyó a sangre y fuego”

El jefe de Estado, en sus redes sociales, expresó su molestia frente al más reciente pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional, que puso sobre la mesa la intención de “construir el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”

Gustavo Petro respondió al ELN

Luis Gilberto Murillo habló de lo que serían ‘coqueteos’ del petrismo y no descartó unirse a la consulta del Pacto Amplio: “No nos cerramos”

En entrevista con Infobae Colombia, el excanciller y candidato presidencial, que radicó su aspiración con más de 1,2 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, expresó su deseo de seguir analizando las posibilidades con miras a lo que será la escogencia del aspirante de la centro-izquierda de cara a la primera vuelta presidencial

Luis Gilberto Murillo habló de

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Alpha bajó su bandera y los concursantes que quedan en la competencia se disputan el primer lugar

En vivo: el gran regreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

En vivo: el gran regreso

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: conozca los participantes que se pelearán el maletín de los $400 millones

Esperanza Gómez puso fin a los chismes sobre su relación con Yeison Jiménez: aclaró si tuvieron algo más

J Balvin también rindió homenaje a Yeison Jiménez durante su concierto en Puerto Gaitán, Meta

Hermana de Yeison Jiménez pidió prudencia con la información que circula: no hay fecha ni lugar para su homenaje

Deportes

Brasil, el nuevo destino favorito

Brasil, el nuevo destino favorito de los futbolistas colombianos: sueldos europeos y liga competitiva

Culpan a James Rodríguez de la floja temporada del Club León en el 2025: “Afectó al plantel”

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 12 de enero

La Liga BetPlay está en el top 3 de las de mayor promedio de edad en el continente: estos son los clubes más veteranos

Hincha de Millonarios fue herido con arma de fuego en Uruguay: hubo peleas fuera del estadio donde jugaban contra River Plate