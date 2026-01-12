Colombia: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a COP

El euro cotizó al cierre a 4.331,56 pesos colombianos en promedio, de modo que supuso un incremento del 0,16% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando se situó en 4.324,51 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra un descenso 0,65% y en el último año aún conserva una bajada del 2,31%.

Si comparamos el dato con días previos, cambió el sentido del dato previo, cuando se saldó con una disminución del 0,53%, sin lograr fijar una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días fue de 8,39%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (15,61%), lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible ahora mismo.