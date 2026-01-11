En video: Este fue el momento exacto del accidente de la avioneta en la que iba Yeison Jiménez

Un usuario grabó los momentos previos al lamentable accidente en el que algunas personas notan que la aeronave se sale de la vía - crédito @FabianCorredor/X

En la tarde del 10 de enero, el Ministerio de Defensa le confirmó a Infobae Colombia que el artista Yeison Jiménez iba a bordo de una avioneta que sufrió un accidente en jurisdicción del municipio de Paipa, en Boyacá.

De manera inmediata, el Cuerpo de Bomberos de Boyacá llegó hasta la zona en la que impactó la aeronave, que lastimosamente fue tomada por completo por las llamas, evitando que los equipos de rescate pudieran salvar a alguno de los tripulantes.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa el momento exacto del accidente, que se registró luego de que terminó la pista del lugar y la aeronave no logró tomar el nivel de vuelo suficiente, cayendo metros más adelante.

Así quedó la avioneta en la que se movilizaba el artista - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En otro video, grabado minutos más tarde, se observa el nivel de las llamas en la zona, además del desespero que tenían los testigos por intentar salvar a las personas que iban a bordo de la avioneta.

El reporte oficial de salida de la aeronave informaba que los tripulantes eran el capitán Hernando Torres, Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Sobre los otros cuatro tripulantes, se trataba de amigos del artista, que fueron vistos en más de una ocasión junto con el oriundo de Manzanares, que tenía como destino la ciudad de Medellín, en donde tenía otros conciertos programados.

Hasta el momento no se ha confirmado qué fue lo que provocó el siniestro aéreo, Aeronáutica Civil confirmó la emergencia y anunció novedades al respecto en cuanto se tenga claridad.

El artista se dirigía a Medellín, en Antioquia - crédito MontajeInfobae (@FabianCorredor/X/@YeisonJimenez/Instagram)

Desde la Gobernación de Boyacá confirmaron que será declarado duelo departamental y enviaron un mensaje de condolencias a los familiares del artista.

“Unidos en oración como departamento nos solidarizamos con la situación. Que Dios todopoderoso llene de fe, fortaleza y esperanza a las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos”.

A los pronunciamientos y reacciones sobre este hecho se han sumado políticos y celebridades, que han lamentado el fallecimiento del oriundo de Manizales, de 34 años, que el 9 de enero se había presentado en Málaga, Santander.

Ministerio del Transporte reveló detalles del accidente

La aeronave cayó en el municipio de Paipa - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Sobre las 6:45 p. m., el Ministerio del Transporte emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de los seis tripulantes de la aeronave y expuso detalles del accidente, comenzando con que la hora de despegue programada era a las 4:11 p. m.

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”, es parte del comunicado.

Tras la noticia, en redes sociales recordaron que en varias entrevistas el manizaleño reveló que hasta en tres ocasiones había tenido sueños en los que moría durante un accidente aéreo.

“Nosotros carreteamos y exactamente a los 13 o 14 segundos de estar en pista, el avión despega y siento un estallido. De inmediato, el avión comienza a inclinarse”, declaró Yeison Jiménez a Se dice de mí.

Al respecto, su esposa, Sonia Restrepo, indicó que en esa ocasión recibió una llamada de Jiménez, en la que le narró los detalles del sueño y el temor que tenía de seguir viajando en esos momentos.

“Él me llama llorando. Yo me asusté mucho, apenas podía hablar y me dice: ‘Mi amor, casi no conozco al niño’. Cuando le pregunté por qué, respondió: ‘El avión está fallando, estuvimos a punto de estrellarnos; el avión se descompensó’”.