Melissa Gate habló de la posibilidad de sumarse a ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos: “Estoy entre la espada y la pared”

La creadora de contenido no descartó de lleno la posibilidad, aunque aseguró que tendrían que cumplirse ciertas condiciones - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Durante los últimos años, producto de un auge renovado en el formato de los reality show en Colombia, se volvió recurrente ver celebridades que participan en distintos formatos por el estilo, garantizando notoriedad en redes sociales por las facilidades que brindan este tipo de formatos para generar contenido, potenciados por el caracter instantaneo de las plataformas digitales.

Uno de los casos más notorios es el de Melissa Gate, que desde su participación en el desaparecido formato Guerreros de Canal 1 comenzó a ganar notoriedad al punto de transformarse en influenciadora. Más adelante se sumó a El poder del amor, un programa de convivencia grabado en Turquía con participantes de distintos países de Latinoamérica

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con estos antecedentes, el salto definitivo llegó con su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde se convirtió en una de las concursantes más comentadas gracias a su carácter directo, actitud confrontacional y momentos polémicos que incluyeron choques con Yina Calderón, Karina García y Altafulla que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Durante 2025 Melissa Gate participó en 'La casa de los famosos Colombia' y 'La casa de Aolofoke' en República Dominicana - crédito @melissagateg/Instagram

Su presencia fue tan determinante en el rating que protagonizó un sonado intercambio con La casa de los famosos All-Stars. De este modo, mientras Melissa se sumaba a la casa estudio de México por unos días, su lugar lo ocupaba en Colombia la ex Acapulco Shore Manelyk González.

Pese a que Melissa no pudo ganar La casa de los famsoos Colombia (terminó segunda en las votaciones de la gala final ante Altafulla), su impacto no pasó desapercibido y en el segundo semestre de 2025 se sumó a La Casa de Alofoke, programa de telerrealidad realizado en República Dominicana. Aunque la experiencia fue menos favorable para ella que la del primer semestre, todo indica que sus seguidores aguardan por la posibilidad de verla en 2026 en otro de los reality shows más seguidos del continente.

Se trata de la sexta temporada de La casa de los famosos realizada por Telemundo, la encarnación original del formato que desarrolló sus propias ediciones en México y Colombia. Aunque su promoción todavía está en sus primeras fases y apenas se han dado a conocer los presentadores de este año, la expectativa alrededor de la posibilidad de que el canal estadounidense la enrole es considerable.

Ante esto, Melissa se refirió al tema durante una transmisión en vivo y dio a entender que está considerando la posibilidad, pero que en definitiva solo tendría una razón principal para sumarse al programa, en caso de que sea convocada.

“‘¡Ay! Te queremos ver en Telemundo. ¡Ay, no me presionen, por favor!’ Telemundo... Estoy entre la espada y la pared. Aunque, bueno, la verdad, estaba pensándolo bien y, pues, si es para hacerle competencia, al otro canal me voy para Telemundo, claro, obvio. Nada más por eso, lo haría”, comentó entre risas.

Cabe recordar que Melissa Gate acusó a RCN en octubre de 2025 de explotación laboral y hasta aseguró que le “robaron” el premio. “Para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, afirmó en sus redes sociales.

La finalista de La casa de los famosos aseguró que RCN la humilló y ahora quiere trabajar en Caracol - crédito @yaelallstars/ TikTok

En esa oportunidad incluso sugirió que no vería con malos ojos estar en una situación donde tuviese que competir contra RCN por el rating. “Si me dan trabajo en Caracol, lo aceptaré, me parece un canal muy chévere o que me llamen de Telemundo, que en otros canales me dejaron claro que no soy de sus agrados, que me odian y me detestan porque los hice famosos en 11 países de Latinoamérica y eso no les gustó”, manifestó entonces.

Por otra parte, se especuló con la posibilidad de que Melissa fuese una de las dos nuevas presentadoras de El Aftershow, pero según reveló Yina Calderón, ninguna de las dos llegó a un acuerdo económico con el canal, por lo que Karen Sevillano y Vicky Berrío seguirán en el puesto para 2026.