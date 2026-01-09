Estos son los peajes más caros de Colombia en 2026: con el aumento para este año, hay algunos que superan los $27.000

Los peajes más transitados de Colombia, como Pipiral y Túnel del Oriente, tendrán tarifas más altas desde enero de 2026 - crédito Devimar/API

Si usted es de los que anda todo el tiempo en carretera, ya sea para viajes familiares, trabajo o simplemente por escapadas de fin de semana, le tenemos noticias que seguro le harán sacar la calculadora.

Desde el 16 de enero de 2026, los peajes en Colombia subirán un 5,10%, según el ajuste anual que define el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida fue confirmada por el Ministerio de Transporte y afectará a las vías concesionadas más transitadas del país.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sí, sabemos lo que está pensando: “Otra vez toca sacar más plata para pasar por los peajes”. Y la verdad, no es para menos. Con estas subidas, algunos de los peajes más importantes de Colombia quedarán más caros que nunca. Pero antes de que se frunza el ceño, conviene entender un poco de dónde sale este dinero.

El Ministerio de Transporte asegura que lo que se recauda en los peajes no es solo para engrosar las arcas del Estado. Gran parte se destina a mantenimiento de carreteras, reparaciones de emergencia, seguridad vial y servicios que nos sacan de apuros, como grúas, carro-taller, ambulancias e inspecciones permanentes de los tramos.

Incluso, si no paga peaje, puede recibir asistencia en caso de accidente o avería, aunque siempre es más fácil con el comprobante en mano.

Ahora sí, vayamos a lo que nos interesa: los peajes más caros del país en 2026. Prepárese, porque algunos superan los $27.000. La lista quedaría así:

Pipiral (vía Villavicencio): $27.746

Túnel del Oriente (Antioquia): $26.275

Cisneros: $25.855

Aburrá: $25.336

Guaico (San Cristóbal): $25.014

El Peaje de Pipiral es el más caro de todo el país después de la subida de precios - crédito Coviandina

El caso del peaje Pipiral es llamativo: se convierte en el más costoso del país tras un aumento de $1.346 respecto a 2025.

Si suele pasar por esa vía con frecuencia, ya sabe, mejor preparar el bolsillo o planear rutas alternas cuando sea posible. Lo mismo aplica para el Túnel del Oriente, que pasa de $25.000 a $26.275.

Para ponerlo en perspectiva, si usted hace un viaje redondo por Villavicencio, solo en peajes puede gastar más de $55.000. Y eso sin contar gasolina, alimentos o cualquier imprevisto que surja en el camino. Por eso, muchos conductores han comenzado a replantearse rutas, horarios y hasta la frecuencia de los viajes.

En los últimos meses, algunas vías como la Bogotá-Medellín han sido escenario de protestas y bloqueos por los altos costos de transporte. La gente se queja, y no es para menos: el bolsillo siente cada aumento. Sin embargo, las autoridades insisten en que este dinero es clave para mantener las carreteras seguras, limpias y transitables.

El ajuste de peajes se hace cada año tomando como referencia el IPC, que además regula cosas como el aumento de los arriendos.

Por ejemplo, si alguien paga actualmente $1.200.000 de renta mensual y el IPC llega al 5,3 %, su arriendo pasará a $1.263.600. Igual que con los peajes, los incrementos se aplican de manera anual, no inmediata, lo que da algo de margen para planear el presupuesto.

Es importante recordar que no todas las carreteras ajustan sus tarifas de la misma manera.

Los peajes administrados por Invías siguen un esquema propio, mientras que las concesionarias tienen condiciones específicas según el contrato.

Por eso, es clave estar pendiente de las resoluciones oficiales que el Ministerio de Transporte publicará a mediados de enero, cuando se den a conocer los datos definitivos del IPC.

Entonces, ¿cómo enfrentarse a esta nueva realidad en carretera? Aquí van algunos consejos prácticos:

Planifique sus viajes: Conozca las rutas y peajes por los que pasará para calcular el presupuesto con anticipación. Considere alternativas: En algunas ocasiones, vías secundarias pueden ser más largas pero menos costosas. Guarde comprobantes: Aunque la asistencia esté garantizada, tener el recibo facilita el proceso de auxilio en caso de emergencia. Revise horarios y tráfico: Evitar horas pico puede ahorrarle tiempo y estrés, aunque no el costo del peaje. Sume todos los gastos del viaje: Combustible, alimentación y peajes son parte del mismo presupuesto.