Puntos y horarios de las marchas del 7 de enero en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país

Ciudadanos se preparan para concentrarse en plazas de todo el país en la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro en defensa de la soberanía de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En medio de una creciente tensión diplomática con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado sin precedentes a la movilización ciudadana este miércoles 7 de enero de 2026.

La convocatoria se da en rechazo a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, que lo calificó de “enfermo” y sugirió que apoya la producción de drogas.

Trump incluso insinuó la posibilidad de llevar a cabo una operación militar en territorio colombiano, lo que generó alarma en distintos sectores políticos y sociales del país.

Petro anunció que encabezará personalmente la concentración principal en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 4:00 p. m., mientras que la convocatoria se replicará simultáneamente en plazas y parques de todo el país.

El presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a participar en las concentraciones del 7 de enero y a expresar su respaldo a la soberanía nacional - crédito red social X

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país”, afirmó el jefe de Estado, instando a los ciudadanos a participar activamente en defensa de la soberanía nacional.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por Fabio Arias, expresó su respaldo a la iniciativa presidencial.

“Hagamos presencia para defender la soberanía y la democracia en Colombia frente a los anuncios de invasión militar y contra las agresiones que ha hecho al presidente Gustavo Petro”, señaló Arias, destacando la participación de diversos sectores sociales, populares y ciudadanos.

El presidente calificó las declaraciones de Trump como “una amenaza directa contra un presidente latinoamericano y contra la soberanía nacional” y rechazó las insinuaciones sobre su relación con el narcotráfico, enfatizando que su nombre “no figura en archivos judiciales relacionados con el narcotráfico” y calificando las acusaciones de “calumniosas”.

Petro estará dirigiendo el discurso que rodea las marchas desde la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito Catalina Olaa/Colprensa

Puntos de encuentro en las principales ciudades

La movilización se desarrollará en diferentes ciudades del país, muchas a partir de las 4:00 p. m., aunque algunas comenzarán más temprano. La lista de concentraciones por ciudad es la siguiente:

Bogotá – Plaza de Bolívar, 4:00 p. m.

Medellín – Parque Bicentenario (Barrio Boston), encuentro 3:00 p. m., salida hacia La Alpujarra 4:00 p. m.

Barranquilla – Paseo Bolívar, 4:00 p. m.

Cartagena – India Catalina → Avenida Venezuela → Plaza de la Paz

Bucaramanga – Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, 4:00 p. m.

Ibagué – Parque Murillo, 4:00 p. m.

Santa Marta – Plaza de Bolívar, 4:00 p. m.

Montería – Parque Simón Bolívar, 4:00 p. m., Calle 27 entre carreras 2 y 3

Villavicencio – Parque Central, 4:00 p. m.

Popayán – Parque Caldas, 10:00 a. m. y 4:00 p. m.

Popayán – SENA Norte, 3:00 p. m.

Sincelejo – Plaza Santander, 4:00 p. m.

Florencia – Parque San Francisco, 4:00 p. m.

San Jacinto – Sede del Comité de la Reforma Rural

San José del Guaviare – Parque Central, 3:00 p. m.

Riohacha – Parque Simón Bolívar, 4:00 p. m.

San Andrés Islas – Parque Simón Bolívar, 4:00 p. m.

Antecedentes de la convocatoria

La movilización tiene como antecedente inmediato las marchas organizadas por Petro en octubre de 2025, tras ser incluido junto a su entorno en la llamada lista Clinton de Estados Unidos.

En aquella ocasión, el mandatario convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y afirmó que Trump atacaba “al líder colombiano que más se ha opuesto al narcotráfico sediento de poder político y de sangre en Colombia”.

El presidente estadounidense Donald Trump emitió declaraciones polémicas sobre Gustavo Petro y Colombia, sugiriendo vínculos con la producción de drogas y la posibilidad de una acción militar - crédito Jonathan Ernst/Reuters

Ahora, la jornada busca reafirmar la narrativa de defensa nacional frente a las recientes amenazas estadounidenses. Petro insistió en que la defensa de la soberanía y la democracia es una responsabilidad colectiva.

“Lleven la bandera nacional a las plazas y valórenla también en sus casas ese día”, pidió, subrayando que la movilización pretende unir a distintos sectores sociales en un mensaje de respaldo al Estado y sus instituciones.