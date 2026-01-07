Colombia

OCHA alerta por más de “800 personas desplazadas” y confinamiento en El Tarra tras enfrentamientos armados

El organismo también alertó sobre confinamientos y riesgos humanitarios en zonas rurales

Guardar
La niñez es uno de
La niñez es uno de los grupos más vulnerables, con 11.000 menores desplazados y 291.000 en riesgo - crédito @NRC_LAC / X

De acuerdo con información publicadapor la emisora colombiana Blu Radio, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) emitió una alerta sobre la situación humanitaria en el municipio de El Tarra, en Norte de Santander, donde al menos 800 personas continúan desplazadas como consecuencia de enfrentamientos armados entre estructuras del ELN y disidencias de las Farc

De acuerdo con la OCHA, la crisis se ha intensificado desde el 27 de noviembre, fecha a partir de la cual se han presentado choques armados que afectan de manera directa a comunidades rurales.

Uno de los focos identificados es la vereda Filo Gringo, desde donde varias familias han salido hacia el casco urbano del municipio y hacia viviendas de allegados, ante la falta de condiciones de seguridad para permanecer en el territorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte, la cifra de personas desplazadas no se limita a los registros oficiales iniciales. El organismo precisó que existen familias que no han sido censadas formalmente y que se encuentran alojadas en casas de familiares o redes de apoyo, lo que eleva el número total de afectados por el desplazamiento forzado.

Se estima que el número total de personas desplazadas supera las 800, considerando las familias no censadas que se encuentran alojadas en viviendas de familiares y redes de apoyo en el casco urbano. De manera simultánea, más de 800 personas (230 familias) permanecen confinadas en el corregimiento de Filo Gringo, incluyendo líderes sociales y comunales que no han podido salir del territorio debido a los enfrentamientos armados, sin garantías de movilidad ni acceso regular a ayuda humanitaria”, señala el informe citado por Blu Radio.

La OCHA también advirtió sobre la situación de confinamiento que enfrentan comunidades que permanecen en zonas rurales de El Tarra. En el caso específico de Filo Gringo, más de 800 personas, correspondientes a 230 familias, continúan sin posibilidad de desplazarse debido a la presencia de actores armados y a la persistencia de combates en áreas cercanas.

El informe indica que entre las personas confinadas se encuentran líderes sociales y comunales, quienes no han logrado abandonar el territorio por falta de garantías de movilidad. Esta condición limita el acceso regular a alimentos, atención médica y asistencia humanitaria, lo que agrava el panorama para la población que permanece en la zona.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Además del caso de Filo Gringo, la OCHA reportó que en otros sectores rurales del municipio hay 283 familias adicionales que se encuentran en condición de confinamiento. Estas comunidades, según el organismo, enfrentan restricciones similares para movilizarse y recibir acompañamiento institucional, en un contexto marcado por la confrontación armada.

Ante este escenario, se ha solicitado la habilitación de un corredor humanitario que permita el ingreso de ayuda y la atención a la población afectada. Sin embargo, la OCHA señaló que actualmente la misión médica no cuenta con las garantías de seguridad necesarias para ingresar a las zonas impactadas por los enfrentamientos, lo que dificulta la respuesta humanitaria.

La alerta humanitaria también incluye una advertencia sobre el posible aumento del desplazamiento forzado en los próximos días. De acuerdo con el análisis del organismo, la persistencia del conflicto armado y la falta de condiciones de seguridad podrían generar nuevas salidas de población desde áreas rurales hacia el casco urbano de El Tarra y hacia municipios cercanos.

En un comunicado citado por Blu Radio, la OCHA señaló que las autoridades locales han elevado solicitudes de apoyo a entidades competentes para atender la situación. El documento resalta que el municipio enfrenta un contexto prolongado de confrontación armada, el cual ha sido informado de manera reiterada al Gobierno nacional.

La Administración Municipal ha realizado un llamado a las entidades competentes para que brinden el acompañamiento y la asistencia necesaria, considerando que el municipio enfrenta una situación compleja y persistente de conflicto armado, informada de manera reiterada al Gobierno nacional. Se prevé un posible incremento del desplazamiento forzado hacia el casco urbano de El Tarra y municipios vecinos, lo que incrementa el riesgo de una emergencia sanitaria, especialmente entre en la población infantil”, indica el comunicado.

La escalada de violencia en
La escalada de violencia en el Catatumbo causa desplazamientos masivos y confinamientos en municipios de Norte de Santander - crédito composición fotográfica

La OCHA subrayó que el impacto humanitario no se limita únicamente al desplazamiento y confinamiento, sino que también incluye riesgos asociados a la salud pública, particularmente entre niños y niñas. La falta de acceso regular a servicios básicos y atención médica constituye uno de los principales factores de preocupación en el seguimiento que realiza el organismo internacional.

Temas Relacionados

DesplazamientoNorte de SantanderEl TarraOCHAConfinamientoColombia -Noticias

Más Noticias

Perro atacado con machete en Barrancabermeja requiere reconstrucción facial: autoridades buscan al agresor

El perro, identificado como “Niño”, permanece bajo cuidado veterinario especializado y supervisión profesional. Las autoridades activaron la Ley Ángel y trabajan con la Fiscalía para investigar el caso y sancionar al responsable

Perro atacado con machete en

Venezolanos en Cali piden a Trump definir transición y advierten migración tras captura de Maduro

Activistas venezolanos enviaron una carta al gobierno de Donald Trump exigiendo mayor claridad sobre cómo se adelantará la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y pidieron atención para posibles oleadas migratorias

Venezolanos en Cali piden a

Docentes del Chocó inician paro en 2026 por falta de pago salarial y anuncian movilizaciones desde el 13 de enero

El sindicato Unión de Maestros del Chocó anunció paro y movilización permanente desde el 13 de enero de 2026 por el no pago del salario de diciembre de 2025 a docentes y administrativos, situación que atribuyen a embargos judiciales

Docentes del Chocó inician paro

“Países amenazados tienen que reaccionar y no ceder a las presiones de Trump”: Hollande sobre Colombia

Tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, François Hollande advirtió que Colombia debe reaccionar ante las amenazas de Donald Trump y no ceder a presiones externas

“Países amenazados tienen que reaccionar

Autoridades alertan por quemados con pólvora en Córdoba: 69 casos reportados, según Sivigila

17 son menores de edad y los casos se concentran en Montería y otros 16 municipios, según autoridades de salud

Autoridades alertan por quemados con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa de $200 millones

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

Informe reveló dramático panorama de violencia en Colombia durante 2025: la Paz Total se alejó del Gobierno Petro

Anuncian recompensa por los responsables de atentado contra policías en Caquetá: este es el reporte de salud de los heridos

El Clan del Golfo sería el responsable del homicidio de cinco personas en Antioquia, la segunda masacre del año

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe y Manuela Gómez

Sara Uribe y Manuela Gómez protagonizan tenso cara a cara previo al estreno de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Recordado actor contó cómo una ‘power bank’ casi incendia su casa: “Dios apagó esta vaina”

Feid y la icónica modelo de portadas de cuaderno, Ana Sofía Henao, sorprendieron con inesperada colaboración

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente de tránsito que dejó el carro en pérdida total

Koral Costa confirmó su separación del actor Omar Murillo y dio las razones: “No tienes derecho a retener los sueños de nadie”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 6 de enero

Deportivo Pereira inició pretemporada con la plantilla reducida y nuevo técnico, en plena crisis institucional

Ciclistas colombianos correrán en una nueva bicicleta para 2026: estas son las nuevas reglas de la UCI

Marino Hinestroza negó estar en rebeldía para ser transferido a Boca Juniors

Junior de Barranquilla tendría el plan para el fichaje de Luis Fernando Muriel: le copiarían idea a Millonarios