Marta Lucía Ramírez invitó a no marchar en la movilización convocada por Gustavo Petro: estos son los motivos por los que se opuso

En este mensaje, la exvicepresidenta hizo un llamado a los colombianos, y en especial a los funcionarios públicos, a no participar en la manifestación del Gobierno; pues a su juicio verdadera defensa de Colombia está en sus instituciones y no en marchas divisivas - crédito @mluciaramirez/X

La convocatoria del presidente de la República, Gustavo Petro, para que se lleve a cabo para el miércoles 7 de enero de 2026, desató una serie de reacciones en las redes sociales. Entre ellas la de la exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller Marta Lucía Ramírez, que a través de sus redes sociales intentó persuadir a los que todavía consideraban su participación en la jornada; quizá motivados por las afirmaciones del mandatario de los Estados, Donald Trump.

Con un mensaje en su perfil de X, Ramírez fue directa. “¿Estás dudando si ir a la marcha convocada por el presidente hoy 7 de enero? ¡NO ASISTAS!”, exclamó de forma tajante la exvicepresidenta, que reafirmó la profundidad de la polarización actual en el país, que sería alimentada -en su concepto- por el jefe de Estado: que ha aumentado el nivel de crispación con la administración Trump, por sus profundas discrepancias en la lucha antidrogas del actual Gobierno.

Marta Lucía Ramírez señaló a Gustavo Petro de querer capitalizar las movilizaciones del 7 de enero, aprovechándose de la indignación nacional - crédito Cancillería - AFP

En su declaración, Ramírez reiteró su desacuerdo con el argumento del Gobierno. “No tiene sentido que el país siga en la polarización con el pretexto de la ‘soberanía’. La soberanía se defiende con instituciones, justicia, Congreso, Estado de derecho y Constitución —dejando claro que no queremos intervención extranjera—”, afirmó Ramírez, al tiempo que rechazó cualquier intento de utilizar movilizaciones sociales como demostración de respaldo popular a Petro.

Marta Lucía Ramírez se paró en la ‘raya’ y rechazó convocatoria de Gustavo Petro

La figura política de oposición enfatizó la independencia nacional y reiteró la necesidad de preservar la autonomía ante presiones foráneas. “No queremos, de ninguna manera, que haya una intervención extranjera en nuestro país y tenemos que ser capaces nosotros de expulsar el narcotráfico, de acabar los criminales, de exigir que nuestra justicia sea más pronta, más cumplida, más eficaz”, dijo la exvicepresidenta en un video posterior en las plataformas digitales.

Durante la jornada del 7 de enero de 2026 se espera la participación del presidente Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Del mismo modo, Ramírez aprovechó para hacer una serie de señalamientos hacia la gestión económica. “Este endeudamiento desbordado que no ha hecho, sino gastar cuarenta y cuatro billones de pesos, dicho por los más cercanos a Gustavo Petro. Malgastados cuarenta y cuatro billones de pesos de regalías”, aseguró la exfuncionaria, que cuestionó la dirección de los recursos estatales y el impacto sobre la estabilidad fiscal del país, post Gobierno Petro.

El llamado de líder opositora también se extendió a los servidores públicos, a los que recordó la protección legal frente a presiones indebidas. “Y si eres funcionario público, tampoco lo dudes, no tienes por qué asistir, no tienen cómo obligarte. Y si acaso te pretenden obligar, toma nota de quién es tu jefe. Presenta las quejas ante la Procuraduría”, sostuvo Ramírez, que distancia entre la vida institucional y la movilización política promovida desde el Ejecutivo.

La exvicepresidenta y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez compartió en Oslo (Noruega) con María Corina Machado - crédito @mluciaramirez/X

A lo largo de la jornada, la convocatoria oficial de la Presidencia pretende reunir a sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), organizaciones sociales y diversos sectores en la Plaza de Bolívar, epicentro de la actividad, en donde se espera la intervención Petro. Por tal motivo, se han anunciado medidas para la ciudadanía en el centro de Bogotá, además que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá advirtió sobre los riesgos de seguridad en la jornada.

“La marcha convocada esta tarde no es más que un pretexto para poder entonces mostrar supuestamente el apoyo del pueblo colombiano al presidente y a este pésimo Gobierno que está destruyendo la democracia, la economía, la posibilidad fiscal de nuestro país”, remarcó la exvicepresidenta, que recientemente, en diciembre de 2025, estuvo en Oslo (Noruega), en donde compartió con la candidata opositora María Corina Machado, elegida como Nobel de Paz.