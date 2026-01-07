Gustavo Petro calificó como un “secuestro” la detención de Cilia Flores por EE. UU.: “El cargo es ser la esposa de Maduro”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la que calificó como un “secuestro”.

Citando una foto de Cilia Flores, custodiada por la DEA, el mandatario colombiano aseguró que el único cargo de ella es ser “la esposa de Maduro”, lo que calificó como una “barbarie”.

“Y como no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie que es? (sic)“, afirmó Gustavo Petro.

Para el jefe de Estado, Estados Unidos “colectiviza” la responsabilidad de los crímenes, comparando nuevamente los operativos militares de Estados Unidos con “la tesis jurídica de Hitler”.

“Desde cuándo en EEUU se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fué la tesis jurídica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético, y ¿dónde está el feminismo mundial? (sic)“, expresó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro afirmó que los operativos militares de Estados Unidos corresponden a “la tesis jurídica de Hitler” - crédito @petrogustavo/X

Recientemente, el presidente Gustavo Petro aseguró que la captura de Nicolás Maduro fue un “secuestro”, debido a la decisión de la justicia de Estados Unidos de omitir al Cartel de los Soles en una nueva versión de la acusación.

“Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘Cartel de los Soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles (sic)”, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro aseguró que la captura de Nicolás Maduro fue un “secuestro” - crédito Joel González/Presidencia

Respuesta a Embajada de Estados Unidos

Gustavo Petro cuestionó la postura estadounidense y señaló que los líderes actuales de ese país han dejado atrás los valores de los fundadores, guiados ahora por intereses materiales.

Petro relacionó la transformación de la política estadounidense con fenómenos sociales graves, como el aumento en los casos de jóvenes afectados por el consumo de fentanilo, y vinculó estas problemáticas a modelos económicos y sociales impulsados desde el exterior.

“Unimos esfuerzos por un futuro más próspero y seguro para nuestros dos países y Colombia Eran épocas pasadas de gloria para los jóvenes soldados, que con los soviéticos, derrotaron a Hitler y con los chinos comunistas, derrotaron el imperio japonés aliado de Hitler.Pero los tiempos cambiaron y se llenaron de codicia y por eso los muchachos y muchachas, de ahora, se suicidan consumiendo fentanilo en EEUU (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

En sus comentarios, Petro también aludió a figuras históricas y a los cambios en la visión de Estados Unidos, criticando la deriva hacia prácticas alejadas del espíritu original de libertad.

Además, respondió a acusaciones lanzadas por Donald Trump, que lo vinculó con actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico, calificando esas afirmaciones como producto de la decadencia mental del exmandatario.

Gustavo Petro también aludió a figuras históricas y a los cambios en la visión de Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

“(...) y ya no ven perspectivas, ni heroísmo, que ven en las películas, y confunden el esclavista, o el asesino de indígenas ancestrales de América, que también consumen fentanilo, porque quedaron con poca tierra para ellos y se las cambiaron por algunos dólares y casinos. Ya no son aquellas épocas, murió su espíritu y fue reemplazado por otros sueños de codicia sobre los pueblos y ahora, no son libertadores, son invasores no invitados, no crean libertad sino esclavitud, de la libertad y la democracia (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Finalmente, el presidente colombiano apeló a la sociedad estadounidense para que asuma su responsabilidad en decisiones políticas y sus consecuencias globales, advirtiendo sobre la pérdida de oportunidades para colaborar con América Latina en temas cruciales como la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático.