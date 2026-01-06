Procuraduría reporta situación en la frontera tras captura de Maduro y afirma: “No hay migración masiva”

Procuraduría General de la Nación - crédito Colprensa/Sergio Acero

Dos días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, capital de Venezuela, por parte del gobierno de Estados Unidos, comenzaron a activarse mecanismos de seguimiento institucional ante los posibles efectos regionales de ese hecho.

La detención del mandatario, por cargos asociados a narcotráfico y terrorismo, generó alertas sobre un eventual desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos, en especial Colombia, por la cercanía territorial y los pasos fronterizos compartidos, según informó la Revista Semana.

Ante ese escenario, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, exministro de Justicia, explicó que hasta el momento no se ha evidenciado una migración masiva desde Venezuela hacia Colombia.

De acuerdo con el funcionario, los puntos de control y los pasos habilitados “han estado abiertos”, sin reportes de congestiones atípicas o situaciones extraordinarias relacionadas con movilidad humana.

El seguimiento institucional se activó luego de que el procurador general Gregorio Eljach ordenara la conformación de una mesa de trabajo permanente, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier eventualidad humanitaria derivada de la captura de Maduro. Esa instancia fue diseñada para recopilar información directa desde el terreno y coordinar acciones preventivas en los departamentos fronterizos.

Como parte de esa directriz, se impartieron instrucciones a los procuradores regionales ubicados en la frontera, quienes debían mantenerse en estado de alerta frente a cualquier hecho que comprometiera la vida, la integridad o los derechos fundamentales de las personas que intentaran cruzar hacia territorio colombiano. Los reportes iniciales entregados por estos funcionarios indicaron normalidad en la zona fronteriza, sin variaciones significativas en los flujos habituales.

En los puntos limítrofes, especialmente en Cúcuta, Norte de Santander, se desplegaron equipos conformados por procuradores, personeros municipales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, encargados de verificar de primera mano la situación. Hasta el momento, esos grupos no han informado novedades asociadas con desplazamientos masivos ni con emergencias humanitarias vinculadas a la coyuntura política venezolana.

Con base en esos reportes, Osuna señaló que el trabajo de monitoreo continuará de manera permanente. “El ministerio público, liderado por la Procuraduría, seguirá presente en los puntos fronterizos que podrían representar situaciones novedosas de migración”, afirmó el procurador delegado, al referirse a la estrategia de acompañamiento institucional en las zonas de mayor tránsito binacional.

La vigilancia se mantiene activa pese a que no se han materializado los escenarios de migración que algunos sectores anticipaban tras la captura del jefe de Estado venezolano. Las autoridades colombianas han reiterado que los canales de información permanecen abiertos para reaccionar de forma inmediata si se presenta algún cambio en las dinámicas fronterizas.

De manera paralela al seguimiento de la Procuraduría, el Gobierno nacional adoptó medidas preventivas. El presidente Gustavo Petro ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, con el fin de coordinar la respuesta institucional frente a eventuales impactos sociales derivados de la situación en Venezuela. Este PMU articula a diferentes entidades del orden nacional y territorial.

Entre las acciones adoptadas, el Ministerio de Salud declaró una alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza. La medida busca garantizar la capacidad de atención ante un posible aumento en la demanda de servicios médicos. Asimismo, la cartera de Salud realizó un llamado a las EPS para que cumplieran con sus obligaciones financieras y contribuyeran a la estabilidad del flujo de recursos en los centros asistenciales de la zona.

Las autoridades sanitarias indicaron que esta alerta tiene carácter preventivo y se mantendrá mientras se evalúa la evolución de la situación regional. Los hospitales y clínicas de Norte de Santander permanecen en coordinación con las entidades nacionales para reportar cualquier variación en la prestación de servicios.

En el terreno, los pasos fronterizos continúan operando bajo los protocolos habituales, con presencia de organismos de control y entidades humanitarias. Las autoridades insisten en que la información oficial será actualizada conforme se reciban nuevos reportes desde los puntos de control, en un contexto marcado por la atención regional a los acontecimientos políticos en Venezuela.