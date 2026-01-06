Nutricionista colombiano explicó por qué no es bueno mezclar bebidas ionizantes con alcohol en medio de las fiestas: esto dice la ciencia

Se recomienda no abusar de las bebidas ionizantes porque pueden generar alteraciones en el organismo - créditos Invima | @rivas_nutricion/IG

El nutricionista antioqueño Christian Rivas advirtió sobre los posibles riesgos de consumir bebidas ionizantes junto con alcohol durante fiestas y celebraciones, una práctica cada vez más extendida en Colombia y otros países latinoamericanos.

Según explicó Rivas por medio de un video que compartió el lunes 5 de enero de 2026 en su perfil de Instagram, la combinación de estos productos no solo carece de respaldo científico para reducir los síntomas de la resaca, sino que puede acarrear consecuencias adversas para la salud.

“Si usted es de los que toma esto para aguantar más en la rumba y para amanecer menos enguayabado, o lo toma al día siguiente para disminuir esos síntomas o ese efecto de la resaca, le voy a explicar algo como nutricionista”, afirmó Rivas al inicio de la grabación, y que ha enfocado buena parte de su ejercicio profesional en la educación sobre hábitos de consumo responsables.

La práctica de ingerir bebidas ionizantes –también conocidas como sueros de rehidratación oral– ganó popularidad en fiestas y parrandas, debido a la creencia de que ayudan a contrarrestar los efectos del alcohol.

Rivas explicó que esta percepción parte de una confusión frecuente:

“Cuando una persona consume alcohol, aumentan las ganas de orinar y la sed. Es por esto que las personas suelen asociar esa resaca o guayabo únicamente con la deshidratación. Por eso es tan común verlas tomando esos sueros rehidratantes”, detalla el nutricionista colombiano.

No obstante, el experto puntualizó que la evidencia científica ha logrado diferenciar entre los procesos de deshidratación y resaca.

El uso inadecuado de sueros de hidratación y sales rehidratantes aumenta durante las celebraciones de diciembre, según el Invima - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“La resaca y la deshidratación son dos procesos distintos que ocurren al mismo tiempo, pero que no son lo mismo”, precisó Rivas.

Según investigaciones científicas citadas por Rivas, la aparición de los síntomas asociados a la resaca –dolor de cabeza, fatiga, náuseas y malestar general— tiene una causa multifactorial.

“La aparición de los síntomas no se debe como tal a la deshidratación, sino a la presencia de metabolitos tóxicos del alcohol, al estrés oxidativo, la inflamación sistémica, alteraciones a nivel hormonal, gástrico, intestinal y glisemia”, argumentó Rivas.

En ese sentido, el consumo de agua o bebidas de rehidratación puede aliviar la sed, pero no elimina el malestar general:

“Beber agua o sueros rehidratantes disminuye la sed, pero no quita el dolor de cabeza, la fatiga, las náuseas ni el malestar general”, aclara el nutricionista antioqueño.

El antioqueño Christian Rivas explicó las contraindicaciones de abusar de las bebidas ionizantes - crédito @rivas_nutricion/IG

Sumad a todo lo anterior, el experto afirmó que este tipo de productos se recomienda usualmente para tratar la deshidratación clínica causada por afecciones médicas como gastroenteritis, diarrea o vómito, y no para el uso recreativo vinculado con el consumo de alcohol.

A su vez, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), autoridad sanitaria en Colombia, también ha emitido directrices en esa línea.

Según Rivas, “es por esto que el Invima recomienda no usarlos para la resaca, el dolor de cabeza, la recuperación de energía o para hidratarse de forma cotidiana”.

Además del escaso efecto sobre los síntomas de la resaca, el uso indiscriminado de bebidas ionizantes puede provocar complicaciones adicionales.

“No solo porque no disminuye el efecto del alcohol, sino que además, al consumir sin indicación médica, se puede presentar un desequilibrio electrolítico”, advirtió Rivas.

Este tipo de alteraciones puede causar síntomas como “náuseas, confusión, debilidad y en casos muy extremos o muy severos, problemas a nivel renal”.

El nutricionista pidió bajarle el consumo a esta clase de bebidas, y más aún, mezclarlas con alcohol en plena rumba - crédito @rivas_nutricion/IG

La composición de las bebidas ionizantes incluye altas concentraciones de sodio, potasio y otros electrolitos que, en condiciones de salud normales, el cuerpo humano regula de manera eficiente.

No obstante, la ingesta excesiva en personas que no presentan una deshidratación clínica real puede descompensar este equilibrio, especialmente cuando se mezcla con alcohol, que ya de por sí afecta el metabolismo y la función renal.

“Si bien es cierto que estas bebidas pueden aliviar la sensación de sed, no solucionan el problema de fondo ni previenen los efectos tóxicos del consumo excesivo de alcohol”, concluyó el nutricionista, que recomendó moderar el consumo de alcohol.