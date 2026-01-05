Colombia

Ministro de Justicia encargado asegura que Colombia responderá a Trump desde la diplomacia internacional

El funcionario reafirmó que el país es una nación soberana con instituciones sólidas, capaz de garantizar elecciones libres en 2026, y llamó a los órganos del Estado a pronunciarse y respaldar la defensa de la democracia frente a cualquier intento de injerencia externa

El ministro de Justicia encargado cuestionó el tono de las declaraciones del mandatario estadounidense y reiteró la defensa de la soberanía y la institucionalidad colombiana. - crédito Colprensa y Reuters

La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos volvió a escalar luego de las más recientes y controvertidas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el mandatario Gustavo Petro. Ante este escenario, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, aseguró que el Gobierno colombiano responderá desde los canales de la diplomacia internacional, con responsabilidad, respeto y defensa de la soberanía nacional.

El alto funcionario dejó claro que Colombia no aceptará presiones ni amenazas externas y reiteró que el país cuenta con instituciones sólidas y democráticas, plenamente capacitadas para garantizar procesos electorales libres y transparentes de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

A través de sus redes sociales, Idárraga Franco se pronunció con un mensaje directo y enfático frente a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien cuestionó abiertamente la política antidrogas de Colombia y lanzó advertencias sobre la continuidad del presidente Petro en el poder.

“Ante las amenazas y los insultos del presidente Trump contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el gobierno seguirá respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad”, expresó el ministro encargado.

En su mensaje, el funcionario subrayó que el país es un Estado autónomo y soberano, elegido democráticamente, y rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

Las recientes afirmaciones del presidente estadounidense contra el mandatario colombiano intensificaron la tensión política y diplomática entre ambos países. - crédito AP Foto/Presidencia

Garantías para elecciones libres en 2026

Uno de los puntos del pronunciamiento del ministro de Justicia encargado fue la defensa del proceso electoral colombiano. Según Idárraga Franco, el país cuenta con un “alistamiento institucional” que garantiza elecciones libres, sin intimidaciones ni presiones externas.

“Somos un gobierno elegido democráticamente y tenemos todo un alistamiento institucional para garantizar unas elecciones libres, sin intimidaciones o injerencias internacionales en el 2026”, afirmó.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el tono utilizado por Trump, quien no solo cuestionó la gestión del Gobierno colombiano, sino que también puso en duda la estabilidad democrática del país.

Llamado a las instituciones del Estado

El ministro fue más allá y lanzó un llamado directo a las principales instituciones del Estado colombiano para que se pronuncien públicamente frente a lo que calificó como “amenazas” del Gobierno estadounidense.

“Respetuosamente invito a todas las cabezas de la institucionalidad colombiana —órganos de control, Fiscalía, altas cortes y Congreso de la República— a que se pronuncien públicamente ante las amenazas del gobierno americano en Colombia y tomen postura por la defensa del Estado colombiano y sus instituciones democráticas”, señaló.

Este llamado busca consolidar una respuesta institucional unificada que refuerce la defensa de la democracia y la soberanía nacional ante cualquier presión externa.

El funcionario llamó a las instituciones del Estado a pronunciarse y respaldar la democracia ante eventuales presiones externas. - crédito @Aidarragaf/X

Las declaraciones de Trump que desataron la crisis

La reacción del Ministro encargado se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos emitiera, una de sus declaraciones más duras contra Gustavo Petro. En sus palabras, Trump acusó al mandatario colombiano de permitir la producción de cocaína y sugirió que su gobierno podría terminar antes de tiempo si no cambia su política antidrogas.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, afirmó Trump, responsabilizando directamente a Petro de lo que considera una amenaza regional asociada al narcotráfico.

Posteriormente, al ser consultado sobre el alcance de sus afirmaciones, el mandatario estadounidense reiteró sus señalamientos y volvió a poner en duda la continuidad del presidente colombiano.

“No va a estar haciéndolo por mucho tiempo. Él tiene procesadoras de cocaína y fábricas de cocaína. No va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, insistió.

¿Intervención en Colombia? La frase que encendió las alarmas

El momento más delicado se produjo cuando un periodista preguntó directamente si Estados Unidos contemplaba una intervención en Colombia. Lejos de descartar esa posibilidad, Trump respondió: “Eh, suena bien para mí. Sí”.

Esta frase generó un revuelo inmediato en redes sociales, provocó reacciones en el ámbito político de ambos países y encendió las alarmas en el plano diplomático regional, al interpretarse como una posible amenaza a la soberanía del país.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

Colombia insiste en la vía diplomática

Frente a este panorama, el mensaje del ministro de Justicia encargado fue claro y es que según él, Colombia no responderá con confrontación, sino mediante los canales formales de la diplomacia internacional, defendiendo sus instituciones y su democracia.

