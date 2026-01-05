Los bancos internacionales anticipan efectos positivos para el peso colombiano y el petróleo ante el giro político en Venezuela

Más allá del plano político, la intervención de Estados Unidos en Venezuela genera dudas sobre su impacto en el dólar y el precio del petróleo - crédito Reuters

La captura y extracción del dictador Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos inició una transición política en Venezuela, cuyo impacto ya se siente con fuerza en los mercados internacionales. Según los bancos de inversión Barclays y Morgan Stanley, Colombia se perfila como el país con mayor potencial de beneficio inmediato, tanto por la proyección de la economía como por el posible fortalecimiento del peso (el dólar cerró en $3.770,42 el 5 de enero de 2026) y el crecimiento de las exportaciones.

El liderazgo de Delcy Rodríguez al frente de la transición, en un entorno de incertidumbre, propició una reacción favorable, aunque cautelosa, en los mercados financieros. Ambos bancos dicen que ahora se abre una oportunidad para la reestructuración de la deuda venezolana y la recuperación del sector petrolero; sin embargo, insisten en que persisten riesgos considerables y obstáculos estructurales.

El mercado de bonos venezolanos, tras años de mora e impagos, muestra señales de optimismo inicial. Tanto Venezuela como la estatal PDVSA acumulan bonos en mora por USD56.500 millones desde 2017, y las reclamaciones totales podrían alcanzar hasta USD150.000 millones, una cifra que supera el 160% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado del país, de acuerdo con cifras de Barclays y Morgan Stanley.

Morgan Stanley calcula que los precios de los bonos venezolanos podrían repuntar hasta cinco puntos en el corto plazo si prospera una solución política, impulsados por la perspectiva de reestructuración de la deuda. Barclays, por su parte, señala que los valores de recuperación se sitúan entre 35 y 45 centavos por dólar invertido, siempre dependiendo del grado de avance y credibilidad que logre la transición política.

“Si asumimos que los bonos tienden inmediatamente hacia valores de recuperación de 35 centavos, 40 centavos o 45 centavos, podemos esperar que los bonos no garantizados de VENZ y PDVSA, en promedio, suban 5,4 centavos, 10,1 centavos y 14,9 centavos, respectivamente. Sin embargo, si asumimos que los precios de mercado en dos años para un acuerdo de reestructuración se consuma (suponiendo una tasa de descuento del 6 %), los bonos podrían subir solo 1,7 centavos, 6,0 centavos y 10,2 centavos, respectivamente”, apuntó Barclays.

Volatilidad en el sector petrolero

El sector petrolero experimenta una marcada volatilidad a raíz del cambio de escenario en Caracas. La salida de Maduro provocó una caída inmediata de entre USD2 y USD3 por barril en la cotización del Brent, de referencia para Colombia, que, según las previsiones, rondaría los USD80 a mediano plazo ante la disminución del riesgo de interrupciones en el suministro por sanciones.

Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo, su producción apenas alcanza 1.000.000 de barriles diarios, como consecuencia de la desinversión y el deterioro de la infraestructura energética durante años.

Proyecciones de producción petrolera

Barclays estima que, si la transición política se consolida y se libera la inversión, la producción podría incrementarse en 200.000 a 300.000 barriles diarios para 2026. Morgan Stanley es aún más optimista y considera técnicamente viable que el país llegue a los 2.000.000 de barriles diarios en uno o dos años, ya que el reacondicionamiento de pozos y la estabilidad legal podrían atraer inversiones masivas extranjeras. “La participación de las grandes petroleras estadounidenses es clave para el éxito del sector”, indicó Morgan Stanley al resaltar el papel de Chevron como beneficiaria principal por su presencia continuada y la posibilidad de que ConocoPhillips recupere reclamaciones de arbitraje superiores a USD 10.000 millones.

A pesar de este potencial, tanto Barclays como Morgan Stanley advierten que el éxito de la recuperación depende de condiciones muy específicas. El alivio de las sanciones estadounidenses y el acceso a financiamiento multilateral, sobre todo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), son factores decisivos para que el impulso económico se traslade a una mejora duradera en Venezuela. En ausencia de estos elementos, el repunte podría limitarse a movimientos especulativos a corto plazo y no traducirse en una recuperación estructural.

Colombia, el principal beneficiario

A nivel regional, Colombia emerge como el principal beneficiario potencial del restablecimiento del comercio binacional con Venezuela. Barclays sostiene que la reactivación sería capaz de “añadir un 0,5% al PIB colombiano e impulsar las exportaciones hasta USD3.000 millones, además de fortalecer el peso nacional, de forma comparable a un auge petrolero”.

Precisamente, el renovado intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ocurre en un contexto político delicado. Barclays advierte que el presidente Gustavo Petro enfrenta riesgos internos producto de sus posturas históricas respecto al régimen de Maduro. El apoyo previo al régimen depuesto, percibido negativamente, podría debilitar la imagen de Petro y contribuir a una recomposición del escenario político colombiano hacia opciones de centroderecha en el próximo ciclo electoral.

Captación de capital internacional

Mientras Colombia se perfila como gran receptor de estos beneficios económicos, Morgan Stanley puntualiza que el impacto en el resto de Sudamérica sería más acotado. Argentina y Ecuador, vistos como más alineados con Estados Unidos, podrían capturar mayores flujos de inversión en esta nueva etapa venezolana. En contraste, Colombia y México, afectados por sus propias controversias políticas, podrían quedar rezagados en la captación de capital internacional.

La magnitud de la recuperación depende del levantamiento de sanciones internacionales, la creación de incentivos para la inversión extranjera y la existencia de un entorno jurídico confiable.

Recuperación del sector energético

Según Barclays, “la recuperación sostenible del sector energético requeriría inversiones anuales entre USD10.000 millones y USD12.000 millones”, apoyadas por reglas transparentes para los socios privados y asistencia financiera estable de organismos multilaterales.

De acuerdo con la visión compartida de Barclays y Morgan Stanley, el futuro de Colombia como beneficiario de la transición venezolana depende de la evolución de negociaciones y acuerdos aún inciertos. Aunque el potencial es considerable, la materialización de esos beneficios está condicionada al avance de un entorno político estable y al acceso a recursos internacionales, factores que podrían verse postergados hasta la llegada de nuevas autoridades electas en Venezuela.