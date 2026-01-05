Así cerraría el IPC de 2025 que revelará el Dane y con el que subirán los precios de los arriendos, servicios y cuotas de salud

Recibo de la luz sube por emergencia social y económica en La Guajira - crédito Infobae Colombia

El dato final de inflación en Colombia para diciembre de 2025 será divulgado el jueves 8 de enero de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Analistas anticipan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual próximo al 5,2 %, una cifra decisiva para el reajuste de arriendos, salario mínimo y decenas de tarifas y contratos en 2026.

Según Corficolombiana, la variación mensual del IPC en diciembre sería de 0,39%. El registro consolidaría una desaceleración por segundo mes consecutivo, con la inflación anual ubicada en 5,2%.

El reporte aclara que “esperamos que los principales aportes provengan de alimentos, servicios y bienes, en ese orden, parcialmente compensados por la caída de regulados. Con ello, la inflación anual descendería a 5,2%, acumulando dos meses a la baja, con regulados y servicios contribuyendo a la reducción anual, mientras que alimentos y bienes generarían presiones al alza”.

De acuerdo con el Dane, la inflación anual en noviembre fue de 5,30%, lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3% - crédito Dane

Y es que la evolución de los precios en Colombia ha estado determinada, sobre todo, por el encarecimiento de los alimentos. Corficolombiana prevé que la variación mensual de este grupo sea de 1,11%, frente al 0,53% registrado un año antes. Dentro de este segmento, los productos perecederos destacan como el principal factor de impulso, ya que frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomate han sufrido los mayores incrementos.

Principal factor detrás del aumento de precios

Asimismo, el informe detalla que “el grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, ante aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomate. Por su parte, “el IPC de alimentos procesados registraría un leve aumento, en un contexto caracterizado por la desaceleración de los costos de producción de la industria alimentaria”.

En consecuencia, la inflación anual de alimentos alcanzaría el 6,36%, con lo que superaría el 5,74% de noviembre y dejaría claro el peso de este componente en el comportamiento general de precios.

Otro elemento relevante es el papel de los servicios regulados, como el transporte, la energía y el agua, que compensarían de manera parcial las presiones inflacionarias. Corficolombiana resalta que, si bien la caída en regulados y la moderación de los servicios contribuyen a un IPC más bajo, los alimentos y diversos bienes siguen presentando retos para el poder adquisitivo de los hogares.

Proyección macroeconómica y perspectivas de crecimiento

Un informe de BBVA Research estima que la inflación se mantendrá por encima de la meta fijada por el Banco de la República (3%), lo que condicionará la política monetaria.

El documento expone que “la tasa de referencia (9,25%) se mantendría en pausa en 2026, con recortes sólo en 2027”. Esta previsión supone que las autoridades económicas adoptarán un enfoque prudente ante los desequilibrios existentes, dentro de un entorno marcado por necesidades de financiamiento y rendimientos soberanos elevados.

Las cuotas de salud subirán con el IPC del Dane - crédito Colprensa/Camila Díaz

Impacto del IPC y expectativas divergentes

La publicación del IPC de diciembre tendrá repercusiones directas en la vida cotidiana y en la economía formal del país. El resultado determinará los incrementos autorizados en:

Arriendos residenciales y comerciales.

Tarifas de servicios públicos.

Ajuste del salario mínimo.

Precios de matrículas y pensiones educativas.

Cuotas de salud.

Peajes.

Transporte y más de 400 bienes y servicios indexados en Colombia.

Además, fijará el valor de la unidad de valor básico (UVB), referente para tasas oficiales, trámites jurídicos y sanciones.

El panorama inflacionario continúa delimitado por expectativas variadas entre instituciones y analistas privados. Aunque Corficolombiana proyecta una inflación anual del 5,2 %, en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia los analistas consultados proponen rangos entre 5,13 % y 5,28 %.

Para diciembre se contempla la posibilidad de que el dato alcance hasta el 5,5%. En tanto, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República en noviembre situó la inflación de cierre de 2025 en un 5,33 %, cifra superior a las previsiones manejadas semanas antes.