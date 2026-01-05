Colombia

Así cerraría el IPC de 2025 que revelará el Dane y con el que subirán los precios de los arriendos, servicios y cuotas de salud

El nuevo registro condicionará proyecciones sobre servicios y contratos mientras el sector privado y las instituciones discrepan en sus previsiones

Guardar
Recibo de la luz sube
Recibo de la luz sube por emergencia social y económica en La Guajira - crédito Infobae Colombia

El dato final de inflación en Colombia para diciembre de 2025 será divulgado el jueves 8 de enero de 2026 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Analistas anticipan un Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual próximo al 5,2 %, una cifra decisiva para el reajuste de arriendos, salario mínimo y decenas de tarifas y contratos en 2026.

Según Corficolombiana, la variación mensual del IPC en diciembre sería de 0,39%. El registro consolidaría una desaceleración por segundo mes consecutivo, con la inflación anual ubicada en 5,2%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El reporte aclara que “esperamos que los principales aportes provengan de alimentos, servicios y bienes, en ese orden, parcialmente compensados por la caída de regulados. Con ello, la inflación anual descendería a 5,2%, acumulando dos meses a la baja, con regulados y servicios contribuyendo a la reducción anual, mientras que alimentos y bienes generarían presiones al alza”.

De acuerdo con el Dane,
De acuerdo con el Dane, la inflación anual en noviembre fue de 5,30%, lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3% - crédito Dane

Y es que la evolución de los precios en Colombia ha estado determinada, sobre todo, por el encarecimiento de los alimentos. Corficolombiana prevé que la variación mensual de este grupo sea de 1,11%, frente al 0,53% registrado un año antes. Dentro de este segmento, los productos perecederos destacan como el principal factor de impulso, ya que frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomate han sufrido los mayores incrementos.

Principal factor detrás del aumento de precios

Asimismo, el informe detalla que “el grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, ante aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y tomate. Por su parte, “el IPC de alimentos procesados registraría un leve aumento, en un contexto caracterizado por la desaceleración de los costos de producción de la industria alimentaria”.

En consecuencia, la inflación anual de alimentos alcanzaría el 6,36%, con lo que superaría el 5,74% de noviembre y dejaría claro el peso de este componente en el comportamiento general de precios.

Otro elemento relevante es el papel de los servicios regulados, como el transporte, la energía y el agua, que compensarían de manera parcial las presiones inflacionarias. Corficolombiana resalta que, si bien la caída en regulados y la moderación de los servicios contribuyen a un IPC más bajo, los alimentos y diversos bienes siguen presentando retos para el poder adquisitivo de los hogares.

Proyección macroeconómica y perspectivas de crecimiento

Un informe de BBVA Research estima que la inflación se mantendrá por encima de la meta fijada por el Banco de la República (3%), lo que condicionará la política monetaria.

El documento expone que “la tasa de referencia (9,25%) se mantendría en pausa en 2026, con recortes sólo en 2027”. Esta previsión supone que las autoridades económicas adoptarán un enfoque prudente ante los desequilibrios existentes, dentro de un entorno marcado por necesidades de financiamiento y rendimientos soberanos elevados.

Las cuotas de salud subirán
Las cuotas de salud subirán con el IPC del Dane - crédito Colprensa/Camila Díaz

Impacto del IPC y expectativas divergentes

La publicación del IPC de diciembre tendrá repercusiones directas en la vida cotidiana y en la economía formal del país. El resultado determinará los incrementos autorizados en:

  • Arriendos residenciales y comerciales.
  • Tarifas de servicios públicos.
  • Ajuste del salario mínimo.
  • Precios de matrículas y pensiones educativas.
  • Cuotas de salud.
  • Peajes.
  • Transporte y más de 400 bienes y servicios indexados en Colombia.

Además, fijará el valor de la unidad de valor básico (UVB), referente para tasas oficiales, trámites jurídicos y sanciones.

El panorama inflacionario continúa delimitado por expectativas variadas entre instituciones y analistas privados. Aunque Corficolombiana proyecta una inflación anual del 5,2 %, en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia los analistas consultados proponen rangos entre 5,13 % y 5,28 %.

Para diciembre se contempla la posibilidad de que el dato alcance hasta el 5,5%. En tanto, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República en noviembre situó la inflación de cierre de 2025 en un 5,33 %, cifra superior a las previsiones manejadas semanas antes.

Temas Relacionados

IPC de 2025DaneArriendosServicios PúblicosCuotas de SaludColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: los colombianos tendrán que lidiar ahora con otro cobro de los bancos, que iría hasta 2027

Las advertencias de entidades internacionales apuntan a un panorama de endurecimiento monetario y ajustes fiscales a partir de la nueva medida del Gobierno de Gustavo Petro

Salario mínimo de 2026: los

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

El chef chileno despejó dudas sobre su futuro en televisión y hasta su vida amorosa

Christopher Carpentier aclaró si regresará

Trump le respondió a Petro y lanzó dura sentencia sobre Colombia: “Está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo”

El presidente norteamericano, desde el Air Force One, entregó una contundente declaración en la que advirtió al presidente colombiano sobre lo que podría ser una serie de medidas contra su administración; un día después de que se produjera la captura de Nicolás Maduro

Trump le respondió a Petro

Chontico Día y Noche resultados ganadores de los dos sorteos de hoy 4 de enero de 2026

Infobae le comparte las combinaciones ganadoras de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche resultados

Petro enfrenta una ola de críticas al llamar la captura de Nicolás Petro como “secuestro”: “Lo excusa, lo defiende y lo legitima”

El mandatario colombiano no solo defendió al régimen venezolano, sino que cuestionó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, acusándolos de violar la soberanía de la nación caribeña, lo que provocó el rechazo político al interior del país

Petro enfrenta una ola de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Christopher Carpentier aclaró si regresará

Christopher Carpentier aclaró si regresará a ‘MasterChef Celebrity’ y desmintió rumores sobre su vida

“Drácula: Mar de sangre” encabeza el ranking de las 10 películas más vistas de Netflix en Colombia

Acoso a los hombres: ganador de ‘Yo me llamo’, actores y humoristas contaron su experiencia

Top 10 Prime Video Colombia: Dave Bautista y Trap House conquistan el ranking de las películas que están de moda

Jhovanoty volvió a imitar a Petro y le dejó advertencia a Trump si piensa realizar una operación militar en Bogotá: “La va a tener muy difícil”

Deportes

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla

Colombia vs. Marruecos: la Amarilla pierde en el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Así presiona Alfredo Morelos a Santos FC de Brasil para asegurar su continuidad en Atlético Nacional

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte