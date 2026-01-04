Colombia

Ministro de Defensa descarta intervención militar de Colombia en Venezuela ante posible escalada del conflicto

Pedro Sánchez aseguró ante los medios que la misión de las Fuerzas Militares se limita exclusivamente a proteger el territorio, la soberanía y el orden constitucional de su país

El ministro de Defensa afirmó que las Fuerzas Militares de Colombia no intervendrán incluso si se presenta una escalada del conflicto. Señaló que la misión constitucional del Ejército se limita a la protección del territorio nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. - crédito @BluRadioCo/X

En medio de la creciente tensión regional por la situación en Venezuela y ante versiones sobre una posible escalada del conflicto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó cualquier intervención militar de Colombia en territorio venezolano, incluso si se presentan nuevos ataques de Estados Unidos u otros actores internacionales.

El pronunciamiento se dio ante la prensa en Cúcuta, capital de Norte de Santander, luego de la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde el Gobierno Nacional evalúa de manera permanente el impacto de la coyuntura en la frontera colombo-venezolana.

El jefe de la cartera de Defensa fue enfático al señalar que la misión de las Fuerzas Militares está claramente definida en la Constitución y no contempla operaciones fuera del territorio nacional.

“Ningún militar colombiano va a cruzar la frontera y viceversa”, reiteró el ministro ante los medios de comunicación.

El ministro de Defensa explicó en Cúcuta que las Fuerzas Militares concentran su labor en la protección del territorio y el control de la frontera. - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

La postura oficial del Gobierno

Durante la intervención de la prensa fuera del recinto, el ministro respondió de forma directa a una pregunta sobre un eventual respaldo militar a Venezuela en caso de que la situación se recrudezca.

“No. La misión es clara de las Fuerzas Militares de Colombia: proteger nuestro territorio, la independencia, la integridad territorial, la soberanía y el orden constitucional”, afirmó Sánchez, citando lo establecido en la Constitución y la directriz expresa del presidente Gustavo Petro.

Con esta declaración, el Gobierno busca despejar cualquier duda sobre una posible participación armada en el conflicto venezolano, subrayando que la prioridad es la defensa interna y la estabilidad nacional.

Tres líneas estratégicas: diplomacia, atención humanitaria y seguridad

Ante la crisis regional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que la respuesta del Gobierno se estructura en tres líneas estratégicas claras y complementarias: diplomacia, atención humanitaria y seguridad, tal como fue explicado durante su intervención ante los medios de comunicación en Cúcuta:

Pedro Sánchez detalló que la respuesta del Gobierno frente a la coyuntura en Venezuela se basa en tres ejes: la diplomacia, liderada por el presidente; la atención humanitaria ante posibles cambios en el flujo migratorio; y la seguridad en la frontera.

1. Diplomacia: eje principal de la gestión

Sobre la primera línea de acción, Sánchez enfatizó que la responsabilidad de manejar las relaciones internacionales recae en el presidente de la República como jefe de Estado.

“La primera tiene que ver en el manejo de las relaciones internacionales. Eso le corresponde al señor Presidente de la República como jefe de Estado”, afirmó el ministro, destacando que la diplomacia es el pilar para enfrentar cualquier tensión regional sin recurrir a la fuerza.

Esta declaración reafirma el compromiso del Gobierno con el diálogo y la coordinación política internacional frente al actual escenario en Venezuela.

2. Atención humanitaria y desafíos migratorios

La segunda línea está enfocada en la atención humanitaria, especialmente ante la posibilidad de variaciones en el flujo migratorio en la frontera. El ministro explicó que, a finales de año, se registró un incremento aproximado del 11% en el tránsito de personas hacia Venezuela, principalmente ciudadanos que viajaron por las festividades.

“Ese flujo puede cambiar dependiendo de lo que ocurra en el vecino país. Por eso estamos revisando todo el alistamiento para que esté listo”, indicó Sánchez.

Esta estrategia es liderada por el Ministerio del Interior, con apoyo del Dapre, mientras que el Ministerio de Defensa actúa como respaldo logístico y de seguridad.

En este contexto, el Gobierno decretó alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza, ante posibles presiones sobre el sistema de salud. El Ministerio de Salud recordó que a finales de diciembre se giraron más de $600 mil millones para fortalecer la atención y garantizar el derecho fundamental a la salud, sin discriminación.

3. Seguridad fronteriza y lucha contra grupos armados

La tercera línea prioritaria es la seguridad, una responsabilidad directa del Ministerio de Defensa. Sánchez advirtió que habrá cero tolerancia con los grupos criminales que operan en la frontera, donde hacen presencia estructuras como el ELN, la Segunda Marquetalia y las disidencias del Estado Mayor Central.

El Ministerio de Defensa tendrá la labor de cuidar la seguridad de la zona fronteriza - crédito Ministerio de Defensa

Desafíos humanitarios, de paz y diplomáticos

El PMU también identificó desafíos en materia de protección de la infancia, prevención de la xenofobia y atención a comunidades vulnerables, con especial énfasis en pueblos indígenas y víctimas del conflicto armado. Programas del ICBF y convenios con el Programa Mundial de Alimentos siguen activos en departamentos clave como Arauca, La Guajira y Norte de Santander.

En el plano internacional, Colombia ha solicitado reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad de la ONU, la OEA y la CELAC, con el objetivo de articular una respuesta regional coordinada.

