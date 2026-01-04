Colombia

La guerra que se avecinaría en Colombia entre el ELN y las disidencias de Iván Mordisco: por culpa de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Infobae Colombia conoció los nombres de los cabecillas de los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y del Coce (Comando Central) del Ejército de Liberación Nacional que, además del Catatumbo, se disputarían el control del territorio con las disidencias de Iván Mordisco en cuatro zonas del país

Se confirmó la presencia de
Se confirmó la presencia de varios cabecillas del ELN en territorio venezolano - crédito Europa Press | archivo AFP | DEA | Departamento de Justicia de los EE. UU.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela dejó a la vista varios movimientos de grupos armados ilegales que verían afectadas sus operaciones luego de que el líder del régimen cayó en la Operación Resolución Absoluta la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.

Debido a lo anterior, una fuente le reveló de forma exclusiva a Infobae Colombia que desde el comienzo de la llegada de las tropas estadounidenses que se movilizaron hacia el mar Caribe frente a las costas venezolanas por orden de Donald Trump, ya los hombres armados que militan en el ELN (Ejército de Liberación Nacional) estaban movilizándose para regresar a territorio colombiano.

En concreto, los criminales que estarían liderando estas acciones son cabecillas de los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y del Coce (Comando Central), que como señalaron los hallazgos de inteligencia, tenían libertad total para moverse a sus anchas por suelo venezolano, e incluso hasta privilegios y comodidades.

Estos señalamientos se suman a las menciones que se hizo del mismo grupo armado ilegal colombiano en el documento formal de acusación (indictment) que compartió la fiscal general de los EE. UU. Pamela Bondi.

La escalada de las acciones lideradas desde Norteamérica por Trump dejaron a la vista el poderío militar (portaviones y aeronaves con capacidad militar y tecnológica a la vanguardia), y por lo tanto esto habría llevado a que los líderes guerrilleros aliados de Maduro tuvieran que rebuscarse la manera de volver a Colombia.

Quiénes son los cabecillas del ELN que lideran el regreso de sus tropas a Colombia: la misión sería recuperar el Catatumbo

De un lado, se conocieron los líderes del Frente de Guerra Nororiental del ELN: con los alias de Silvana Guerrero y “Ricardo”.

Ambos se mueven entre Venezuela y la subregión del Catatumbo (Norte de Santander).

Otro de los mencionados son alias Parmenio y “Caballo de Guerra”, pertenecientes a la misma célula guerrillera.

Mientras que los cabecillas del Frente de Guerra Oriental que también se habían ido a Venezuela fue alias Pablito, y por el que las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos.

Junto a él figura “Cendales”, y su misión sería pasar del lado de la frontera colombiana con un solo fin: recuperar varios bastiones claves para financiar las acciones criminales del grupo armado.

Las disputas por el control de territorio de manera ilegal con las disidencias de las Farc (lideradas por alias Iván Mordisco) se concentran en los departamentos de:

  • Arauca
  • Boyacá
  • Casanare
  • Vichada

