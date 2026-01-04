Colombia

Cuestionan a Gustavo Petro por compartir imágenes supuestamente relacionadas al ataque de EE.UU. a Venezuela: “Es una vergüenza”

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lanzó duras críticas al mandatario colombiano por imágenes compartidas en su cuenta de X

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Andrés Forero, represente por el Centro Democrático - crédito Luisa González/REUTERS/Colprensa

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro compartió una serie de imágenes, que, según el jefe de Estado, están relacionadas con el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

En las fotografías aparecen soldados muertos con heridas de bala en la cabeza, acompañadas con los siguientes mensajes: “Cómo en Gaza la sangre derramada en la patria de Bolívar“ y ”Tanta alegría ante el destrozo de los cuerpos de los latinoamericanos. El águila hundió su garra en el Cóndor“.

Las publicaciones han generado críticas hacia el jefe de Estado, mientras Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y cabeza de lista al Senado por esa colectividad, afirmó que la información es falsa, sosteniendo que las imágenes corresponden a la muerte del sargento mayor José Ramón Morffe, ocurrida el 13 de mayo de 2025 en Guárico.

Imágenes que compartió el presidente
Imágenes que compartió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X - crédito @petrogustavo/X

Según Andrés Forero, el mandatario colombiano “no tiene problema” en compartir noticias falsas, con el propósito, según el congresista, de defender a Nicolás Maduro. Calificó al presidente Petro como “una vergüenza”.

“Con tal de defender al dictador Maduro Gustavo Petro no tiene problema en difundir noticias falsas y asociar imagenes de mayo del 2025 con la captura de su amigote. El presidente de Colombia es una vergüenza”, afirmó Forero.

Andrés Forero refutó al presidente
Andrés Forero refutó al presidente Gustavo Petro por compartir imágenes en su cuenta de X - crédito @AForeroM/X

En otra publicación, Andrés Forero cuestionó al presidente Gustavo Petro por difundir imágenes para criticar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Ahora Gustavo Petro empezó a regodearse con la publicación de imágenes cruentas para tratar de cuestionar la captura del dictador Maduro ¿Por qué no hace lo mismo con las atrocidades que perpetran los grupos armados ilegales todas las semanas en Colombia?“, señaló Forero.

Andrés Forero cuestionó a Gustavo
Andrés Forero cuestionó a Gustavo Petro por situación con Nicolás Maduro - crédito @AForeroM/X

El escritor y creador de contenido Daniel Samper Ospina, también cuestionó a Gustavo Petro por las imágenes compartidas en su cuenta de X.

“Berto difundiendo noticias falsas: no importa cuándo leas esto”, aseveró Samper Ospina.

Daniel Samper se sumó a
Daniel Samper se sumó a las críticas contra el presidente Gustavo Petro por imágenes publicadas en su cuenta de X - crédito @DanielSamperO/X

Medidas de Colombia

Ante el riesgo de un aumento en la migración irregular proveniente de Venezuela, el Ejecutivo colombiano alistó un decreto de emergencia económica, social y ecológica. El propósito es fortalecer la capacidad institucional y mejorar la respuesta en la frontera.

El Gobierno instaló un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta, Norte de Santander, para coordinar las acciones de respuesta y análisis en la frontera. Este espacio centraliza la toma de decisiones en un escenario binacional inestable, con particular atención a la gestión migratoria y la protección de grupos vulnerables.

Las autoridades destacan la importancia de reforzar los programas de atención y anticipar soluciones a largo plazo para quienes se vean forzados a desplazarse desde Venezuela.

La administración de Gustavo Petro adoptó un enfoque preventivo, con más de 30.000 efectivos de la fuerza pública desplegados a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera. La zona enfrenta ya una situación de seguridad frágil por la presencia de economías ilícitas y grupos armados, sumada a condiciones sociales adversas.

La administración de Gustavo Petro
La administración de Gustavo Petro adoptó un enfoque preventivo, con más de 30.000 efectivos de la fuerza pública desplegados a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera - crédito Presidencia de Colombia

El plan contempla asegurar acceso a alimentos, salud y educación para migrantes, así como garantizar sus derechos y combatir la discriminación y la violencia. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno resulta clave, apoyada en el intercambio de información y el despliegue tanto terrestre como aéreo y marítimo para vigilar el territorio.

El Ejecutivo recalca que la principal amenaza proviene de organizaciones criminales transnacionales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la alerta en la Fuerza Pública para prevenir posibles ataques de grupos armados como el ELN.

Finalmente, Colombia mantiene cooperación internacional y desarrolla estrategias de mediano y largo plazo enfocadas en la estabilidad regional y la protección de la población afectada.

Más Noticias

‘Bolívar de Temu’: así calificó Daniel Briceño a Gustavo Petro por su asistencia virtual en el PMU de Cúcuta

El concejal cuestionó la presencia del presidente colombiano de forma virtual a la instalación de este punto para vigilar la situación de la frontera con Venezuela, debido a la crisis política y social que enfrenta el país vecino tras los ataques de Estados Unidos

‘Bolívar de Temu’: así calificó

La guerra que se avecinaría en Colombia entre el ELN y las disidencias de Iván Mordisco: por culpa de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Infobae Colombia conoció los nombres de los cabecillas de los Frentes de Guerra Oriental, Nororiental y del Coce (Comando Central) del Ejército de Liberación Nacional que, además del Catatumbo, se disputarían el control del territorio con las disidencias de Iván Mordisco en cuatro zonas del país

La guerra que se avecinaría

Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

El cantante felicitó al pueblo venezolano por el operativo que los libró de la dictadura en un operativo adelantado por el ejército estadounidense

Pipe Calderón se pronunció sobre

Banda criminal en Cartagena, entre secuestros, torturas y asesinatos de turistas en una finca aislada: nuevos detalles del caso

Una investigación policial permitió descubrir cómo una organización delictiva capturaba y atacaba a visitantes extranjeros, utilizando una finca como centro de operaciones

Banda criminal en Cartagena, entre

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmaría dos de sus jugadores extranjeros para la temporada 2026, mientras que varios clubes inician su pretemporada con caras nuevas

Mercado de fichajes - EN
