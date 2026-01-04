Colombia

‘Bolívar de Temu’: así calificó Daniel Briceño a Gustavo Petro por su asistencia virtual en el PMU de Cúcuta

El concejal cuestionó la presencia del presidente colombiano de forma virtual a la instalación de este punto para vigilar la situación de la frontera con Venezuela, debido a la crisis política y social que enfrenta el país vecino tras los ataques de Estados Unidos

El aspirante a la Cámara
El aspirante a la Cámara por Bogotá cuestionó que el mandatario nacional no hiciera presencia en el Puesto de Mando Unificado en la capital colombiana - crédito Montaje Infobae

Tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, ordenado por el Gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, las críticas por las decisiones del Ejecutivo no se detienen.

Uno de ellos fue el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático, Daniel Briceño, que señaló la asistencia del mandatario nacional de forma virtual, mientras crece la preocupación en el país por la situación crítica que se siente en Venezuela tras los ataques militares registrados en Caracas, y que derivó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

A través de una publicación en su cuenta de X, el excabildante cuestionó la acción del jefe de Estado colombiano, al que lo comparó con una reconocida marca de comercio minorista originaria de China, y mencionó las constantes decisiones emitidas por el presidente en las plataformas digitales.

Muy raro que el Bolívar de Temu no haya sido capaz de trasladar su caballo libertador a Cúcuta para instalar el PMU de la nueva emergencia que se inventó el gobierno y se haya quedado haciendo la revolución desde Twitter”, expresó Briceño en sus redes sociales.

El exconcejal de Bogotá comparó
El exconcejal de Bogotá comparó a Petro con una marca comercial de China - crédito @Danielbricen/X

Incluso, en la noche del sábado 3 de enero, el exconcejal se refirió a una fotografía publicada por el mandatario nacional, en la que resalta la instalación del PMU en la capital del departamento de Norte de Santander, pero que Briceño recordó los episodios de Petro en sus viajes al exterior.

¿Por qué no fue personalmente? ¿Por qué no es Europa?”, mencionó.

Este no fue la única crítica realizada por Daniel Briceño contra las decisiones emitidas por el Gobierno colombiano frente a la crisis presentada en Venezuela.

El exconcejal criticó que el
El exconcejal criticó que el presidente no estuviera presencialmente en la instalación del PMU en Cúcuta - crédito @Danielbricen/X

Después de que el presidente Gustavo Petro ordenara el despliegue de tropas militares hacia las zonas de frontera entre Colombia y Venezuela, el candidato a la Cámara de Representantes cuestionó la rapidez con la que se orientó esta decisión, al considerar que no realiza la misma determinación cuando se presentan ataques por parte de grupos armados ilegales en el país, especialmente en la región del Catatumbo.

Nunca el gobierno Petro se había movilizado militarmente tan rápido para defender a los ciudadanos del Clan del Golfo, del ELN y de las Farc como lo ha hecho esta madrugada para salir a llorar por el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro. No disimulan”, manifestó.

Por el momento, el mandatario no ha respondido a los cuestionamientos de Daniel Briceño en las redes sociales.

El candidato a la Cámara
El candidato a la Cámara del Centro Democrático aseveró que su respuesta rápida frente a la situación en Venezuela trata de, según él, defender los intereses de los grupos armados que hacen presencia en esta zona del país - crédito @Danielbricen/X

Que se determinó en el PMU de Cúcuta

Una de las primeras acciones mencionadas por el Gobierno colombiano fue el despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, con el propósito de enfrentar riesgos humanitarios, migratorios y de seguridad en una extensión de más de 2.200 kilómetros que separan a ambas naciones.

El Gobierno señala que la seguridad es altamente compleja en la región, a raíz de la presencia histórica de grupos armados, economías ilegales y vulnerabilidades sociales, especialmente en el Catatumbo.

Según mencionó el Ejecutivo en un comunicado, las amenazas de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua y el ELN, revestidas de riesgo para la población civil y la institucionalidad, llevaron a la Fuerza Pública a situarse en primer grado de alistamiento. “El objetivo es garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial”, mencionaron.

​La directora del Dapre lee
​La directora del Dapre lee el comunicado emitido por el Gobierno Nacional tras el PMU realizado este sábado en Cúcuta.​ - crédito Presidencia

Además, entre los ejes operativos de la respuesta estatal, el impacto migratorio concentra especial atención, con énfasis en la salud pública. El Ministerio de Salud decretó la alerta amarilla en toda la red hospitalaria de la zona fronteriza para aumentar la capacidad de atención en los municipios más golpeados.

En este sentido, el Gobierno colombiano instruyó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a cumplir a cabalidad sus obligaciones financieras y aportar a la estabilización de los flujos de recursos hacia hospitales.

A la par, las autoridades colombianas priorizan la atención humanitaria y la protección de la infancia, resaltando la vigencia de convenios entre el Programa Mundial de Alimentos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dirigidos a entregar ayudas en los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander.

En esas regiones, tres acuerdos activos buscan facilitar el acceso a la educación y asegurar la protección de niños, niñas y adolescentes, subrayando el principio de no discriminación en el acceso a la salud y servicios básicos.

Gobierno activa PMU en Cúcuta y evalúa Emergencia Económica en la frontera con Venezuela by yospina

