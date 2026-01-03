Colombia

Primera audiencia contra Zulma Guzmán por caso de intoxicación con talio: Fiscalía confirmó detalle clave en el proceso

Durante la diligencia judicial, el ente acusador expuso nuevos hallazgos sobre la situación migratoria de la empresaria investigada por el envenenamiento de dos menores en el norte de Bogotá

La empresaria salió de Colombia el 13 de abril de 2025 con destino a Argentina - crédito X

La primera audiencia judicial dentro del proceso penal que se adelanta contra la empresaria Zulma Guzmán Castro se realizó el viernes 2 de enero de 2026, en medio de la investigación por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en el norte de Bogotá.

La mujer es investigada por los delitos de homicidio agravado y uso de sustancia tóxica con intención de causar daño. La investigación es dirigida por la fiscal Elsa Cristina Reyes, que ha señalado que existen elementos materiales probatorios que comprometerían a la empresaria como autora o partícipe del envío de alimentos contaminados con la sustancia tóxica.

En la audiencia, desarrollada de manera virtual, la fiscal del caso expuso avances de las labores de policía judicial y de búsqueda selectiva en bases de datos, con el fin de establecer la ubicación de la empresaria.

La información de Guzmán fue
La información de Guzmán fue borrada de los sistemas y no ha podido recuperarse - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

La funcionaria confirmó que Guzmán Castro abandonó Colombia el 13 de abril de 2025, con destino inicial a Argentina, apenas diez días después de la muerte de las menores de 13 y 14 años. De acuerdo con lo informado, la Fiscalía logró verificar que la mujer, de 54 años, no solo tenía un documento de viaje, sino dos, situación que fue acreditada mediante consultas oficiales a los registros migratorios y de identificación.

“Se solicitó, igualmente mediante el procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos, la información sobre el pasaporte de la señora Zulma. Se estableció que cuenta con dos pasaportes, no solamente uno, sino dos pasaportes”, afirmó la funcionaria durante la audiencia.

La fiscal encargada confirmó que
La fiscal encargada confirmó que Guzmán tiene dos pasaportes - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

Este hallazgo fue presentado como un elemento relevante dentro del proceso, en la medida en que permitió reconstruir los movimientos internacionales de la investigada tras el envenenamiento ocurrido el 3 de abril de 2025. Según la Fiscalía, luego de salir del país, Guzmán Castro habría transitado por varios territorios, lo que dificultó su ubicación inicial y retrasó su captura hasta la emisión de una circular roja de Interpol.

La delegada del ente acusador también informó que parte de la información digital relacionada con la procesada no pudo ser recuperada. “La información fue borrada de los sistemas, toda la información de la señora Zulma, y no ha sido posible recuperarla por parte de los investigadores”, indicó en su intervención, al referirse a datos que estaban alojados en plataformas y registros electrónicos.

Estado actual de la procesada y extradición

Guzmán permanece bajo custodia en
Guzmán permanece bajo custodia en un hospital de Londres protegido por leyes de salud mental - crédito Luisa González/Reuters y Freepik

En la audiencia se recordó que Zulma Guzmán Castro permanece actualmente bajo custodia en un hospital de Londres, en el Reino Unido, donde se encuentra internada con protección de las leyes británicas de salud mental. Esta condición ha impedido, hasta el momento, que se materialice su extradición a Colombia, solicitada formalmente por las autoridades nacionales.

La Fiscalía informó que, pese a esta situación, el proceso de extradición continúa activo y es coordinado por la Cancillería y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de que la empresaria sea trasladada al país para enfrentar la audiencia de imputación de cargos. Entre las medidas adoptadas para garantizar sus derechos procesales se encuentran la designación de un abogado de oficio y la notificación mediante edictos.

La relación extramatrimonial y la
La relación extramatrimonial y la muerte de Alicia Graham dan un trasfondo personal al caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación se originó tras el fallecimiento de dos menores de edad que ingirieron frambuesas congeladas presuntamente contaminadas con talio, enviadas a una vivienda ubicada en el norte de Bogotá. Según la Fiscalía, el producto habría sido entregado el 3 de abril de 2025 mediante la intervención de un tercero y el uso de una empresa de mensajería, empleando métodos engañosos.

Las víctimas mortales fueron la hija menor de su expareja Juan de Bedout y una de sus amigas. Otros menores que consumieron el alimento resultaron con lesiones graves y fueron atendidos en centros hospitalarios.

Dentro del contexto del proceso, las autoridades han señalado que Guzmán Castro sostuvo una relación extramatrimonial con el padre de una de las menores fallecidas. Tras la muerte de la esposa de este hombre, la empresaria habría intentado mantener el vínculo, y la negativa posterior es uno de los elementos que hacen parte del trasfondo investigado por la Fiscalía.

El ente acusador también indaga una posible relación de Guzmán Castro con otro caso de envenenamiento con talio, que habría afectado a la madre de una de las niñas fallecidas, hecho que igualmente se encuentra bajo análisis judicial.

