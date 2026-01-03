Colombia

Esmeralda Hernández criticó a Antonio Zabaraín por asegurar que $32 millones no son suficientes para un congresista: “Imagínese”

El legislador de Cambio Radical afirmó que la millonaria suma de dinero no indica que un congresista esté bien remunerado

Guardar
La senadora Esmeralda Hernández comparó
La senadora Esmeralda Hernández comparó el salario de los congresistas con el sueldo de los ciudadanos que reciben el mínimo - crédito Colprensa

Continúa la controversia en el país político por la eliminación de la prima especial de servicios que perciben los congresistas —más de $16 millones mensuales— que está preparando el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a través de un decreto.

Hay miembros del Congreso que están en desacuerdo con la medida, mientras que hay otros que la respaldan y que, incluso, han impulsado en varias oportunidades proyectos para reducir el salario de los legisladores, considerado exagerado y muy distante de lo que ganan la mayoría de ciudadanos en el país. Entre los opositores se encuentra Antonio Zabaraín, senador de Cambio Radical, que aseguró durante una entrevista con W Radio que un congresista que devenga cerca de $32 millones al mes “no es bien remunerado”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿Le parece excesivo que un congresista, que tiene tanta responsabilidad, finalmente reciba un neto de 32 millones de pesos? Si eso le parece excesivo, busquemos cuánto se ganan los presidentes de Ecopetrol, de las fiduciarias y de Colpensiones, o muchos altos funcionarios del Estado que no son congresistas. (…) yo creo que un congresista que se gana 32 millones de pesos no es bien remunerado”, opinó el senador en la entrevista con el medio citado.

El senador Antonio Zabaraín defendió
El senador Antonio Zabaraín defendió los altos ingresos del Congreso y calificó como “populista” la eliminación de la prima de servicios - crédito Congreso de la República

En su intervención, también criticó el aumento del 23,7% del salario mínimo previsto para 2026, que queda en $2.000.000 con auxilio de transporte, indicando que el incremento refleja “una desconexión de muchas personas con la realidad del país y con el significado del salario mínimo”. Aseguró que apenas un pequeño grupo de la población se verá beneficiado con el alza establecida por la administración.

La crítica de la senadora Hernández

En contraste, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, rechazó las afirmaciones del congresista Zabaraín y aseguró que el salario de un legislador le permite vivir bien y con ciertas comodidades que otras personas no pueden permitirse. Comparó ese estilo de vida con el de una persona que gana el salario mínimo mensual, cuyo incremento escandalizó a algunos políticos y empresarios del país, al considerarlo excesivo.

“Senador Zabarain, si con todas las comodidades de un congresista cree que estaríamos mal remunerados, ¿Imagínese entonces al trabajador que vive con un salario mínimo? Definitivamente: la ley del embudo”, aseveró.

Desde su experiencia, el sueldo que perciben los congresistas sirve, incluso, para ayudar a otras personas o para hacer labores benéficas en favor de la fauna. En su caso, destina parte de sus ingresos para ese tipo de acciones.

La congresista Esmeralda Hernández aseguró
La congresista Esmeralda Hernández aseguró que el sueldo de los congresistas es suficiente y ayuda a tener comodidades - crédito @EsmeHernandezSi/X

A mí el sueldo me alcanza para donar mensualmente jornadas de esterilización, atender casos críticos, donar a refugios de animales y para vivir bien”, detallo. En ese sentido, insistió en que la eliminación de la prima es esencial. “La reducción del salario es una medida justa y necesaria”, precisó.

El exgobernador de Nariño y antiguo embajador en Argentina, Camilo Romero, también se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. Al igual que Hernández, rechazó enfáticamente la postura del senador Zabaraín.

El senador Antonio Zabaraín dice que un congresista que recibe $32 millones ‘no es bien remunerado’. Descarado. Esta es la clase política que insiste en mantener sus privilegios, pero rechaza que al trabajador le suban su salario a dos millones. Son los que deben ser derrotados por infames con el pueblo y Colombia”, indicó.

Camilo Romero reaccionó en redes
Camilo Romero reaccionó en redes sociales a las declaraciones del senador Antonio Zabaraín y calificó como “descarada” la afirmación de que un congresista que gana $32 millones no esté bien remunerado - crédito Camilo Romero/X

En conversación con W Radio, la congresista Angélica Lozano explicó que los legisladores ganan un sueldo “en la estratosfera”, mientras que el resto de la población sobrevive con el rebusque y percibiendo muchos menos recursos. En consecuencia, indicó que está a favor de la eliminación de la prima que está preparando el Gobierno. “Bienvenida esa reducción de salario que hemos buscado por muchos medios”, dijo.

Temas Relacionados

Esmeralda HernándezSalario de congresistasPrima especial de serviciosCongreso de la RepúblicaAntonio ZabaraínColombia-Noticias

Más Noticias

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La cartera informó sobre las modificaciones al plan de incentivos para los deportistas, dependiendo de su experiencia y posiciones en las competencias

Hay cambios en el programa

Adolescente promesa del fútbol murió por una bala perdida durante una riña entre vecinos en Montería, Córdoba

La tragedia ocurrió cuando una discusión escaló, dejando como consecuencia la muerte de un menor que no estaba involucrado, mientras familiares y vecinos demandaron seguimiento judicial por el caso

Adolescente promesa del fútbol murió

Armando Benedetti llamó “lavaperros pago” a periodista de Barranquilla que lo criticó: “Qué lástima”

El ministro del Interior aseguró que las críticas que hizo el comunicador le causaron “risa y fuerzas”

Armando Benedetti llamó “lavaperros pago”

Trágico accidente en Bello dejó dos muertos: uno de los fallecidos es la madre del presidente del Concejo municipal

El hecho ocurrió hacia las 5:00 a.m. cuando el conductor de un Chevrolet Spark perdió el control del vehículo, que tras volcarse impactó contra un poste

Trágico accidente en Bello dejó

Secretaria Adjunta de la OEA detalló el proceso de ingreso de Colombia al Consejo de Seguridad de la ONU: “No debería aspirar”

La adhesión del país se produjo según la rotación acordada en el grupo Grulac, tras una candidatura presentada desde 2012 y sin competencia directa en la asignación regional en esta ocasión

Secretaria Adjunta de la OEA
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Feria de Manizales 2026: conozca

Feria de Manizales 2026: conozca toda la programación y eventos de la edición 69

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Deportes

Javier Báez confiesa su sacrificio

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Hay cambios en el programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte: estas son las categorías y pagos a beneficiarios

La autocrítica de Iván Arboleda tras salir de Millonarios después de año y medio: “No hice nada”

Luis Díaz generó un vendaval de reacciones en España por tener mejor presente que una de las estrellas del Barcelona: “Su experiencia se ha notado”