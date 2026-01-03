Esmeralda Hernández criticó a Antonio Zabaraín por asegurar que $32 millones no son suficientes para un congresista: “Imagínese”

La senadora Esmeralda Hernández comparó el salario de los congresistas con el sueldo de los ciudadanos que reciben el mínimo - crédito Colprensa

Continúa la controversia en el país político por la eliminación de la prima especial de servicios que perciben los congresistas —más de $16 millones mensuales— que está preparando el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a través de un decreto.

Hay miembros del Congreso que están en desacuerdo con la medida, mientras que hay otros que la respaldan y que, incluso, han impulsado en varias oportunidades proyectos para reducir el salario de los legisladores, considerado exagerado y muy distante de lo que ganan la mayoría de ciudadanos en el país. Entre los opositores se encuentra Antonio Zabaraín, senador de Cambio Radical, que aseguró durante una entrevista con W Radio que un congresista que devenga cerca de $32 millones al mes “no es bien remunerado”.

“¿Le parece excesivo que un congresista, que tiene tanta responsabilidad, finalmente reciba un neto de 32 millones de pesos? Si eso le parece excesivo, busquemos cuánto se ganan los presidentes de Ecopetrol, de las fiduciarias y de Colpensiones, o muchos altos funcionarios del Estado que no son congresistas. (…) yo creo que un congresista que se gana 32 millones de pesos no es bien remunerado”, opinó el senador en la entrevista con el medio citado.

El senador Antonio Zabaraín defendió los altos ingresos del Congreso y calificó como “populista” la eliminación de la prima de servicios - crédito Congreso de la República

En su intervención, también criticó el aumento del 23,7% del salario mínimo previsto para 2026, que queda en $2.000.000 con auxilio de transporte, indicando que el incremento refleja “una desconexión de muchas personas con la realidad del país y con el significado del salario mínimo”. Aseguró que apenas un pequeño grupo de la población se verá beneficiado con el alza establecida por la administración.

La crítica de la senadora Hernández

En contraste, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, rechazó las afirmaciones del congresista Zabaraín y aseguró que el salario de un legislador le permite vivir bien y con ciertas comodidades que otras personas no pueden permitirse. Comparó ese estilo de vida con el de una persona que gana el salario mínimo mensual, cuyo incremento escandalizó a algunos políticos y empresarios del país, al considerarlo excesivo.

“Senador Zabarain, si con todas las comodidades de un congresista cree que estaríamos mal remunerados, ¿Imagínese entonces al trabajador que vive con un salario mínimo? Definitivamente: la ley del embudo”, aseveró.

Desde su experiencia, el sueldo que perciben los congresistas sirve, incluso, para ayudar a otras personas o para hacer labores benéficas en favor de la fauna. En su caso, destina parte de sus ingresos para ese tipo de acciones.

La congresista Esmeralda Hernández aseguró que el sueldo de los congresistas es suficiente y ayuda a tener comodidades - crédito @EsmeHernandezSi/X

“A mí el sueldo me alcanza para donar mensualmente jornadas de esterilización, atender casos críticos, donar a refugios de animales y para vivir bien”, detallo. En ese sentido, insistió en que la eliminación de la prima es esencial. “La reducción del salario es una medida justa y necesaria”, precisó.

El exgobernador de Nariño y antiguo embajador en Argentina, Camilo Romero, también se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. Al igual que Hernández, rechazó enfáticamente la postura del senador Zabaraín.

“El senador Antonio Zabaraín dice que un congresista que recibe $32 millones ‘no es bien remunerado’. Descarado. Esta es la clase política que insiste en mantener sus privilegios, pero rechaza que al trabajador le suban su salario a dos millones. Son los que deben ser derrotados por infames con el pueblo y Colombia”, indicó.

Camilo Romero reaccionó en redes sociales a las declaraciones del senador Antonio Zabaraín y calificó como “descarada” la afirmación de que un congresista que gana $32 millones no esté bien remunerado - crédito Camilo Romero/X

En conversación con W Radio, la congresista Angélica Lozano explicó que los legisladores ganan un sueldo “en la estratosfera”, mientras que el resto de la población sobrevive con el rebusque y percibiendo muchos menos recursos. En consecuencia, indicó que está a favor de la eliminación de la prima que está preparando el Gobierno. “Bienvenida esa reducción de salario que hemos buscado por muchos medios”, dijo.