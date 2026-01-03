Colombia

Alcalde de Bucaramanga anunció articulación con las autoridades para garantizar el orden público en la ciudad luego de la intervención de EE. UU. a Venezuela y la captura de Maduro

El mandatario local, también instó a los ciudadanos de Colombia a reflexionar sobre la crisis venezolana

Alcalde de Bucaramanga sobre situación
Alcalde de Bucaramanga sobre situación en Venezuela luego de intervención de Estados Unidos a Venezuela - crédito redes sociales

La detención de Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero de 2026, marcó, según el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, un punto de inflexión para la región.

En declaraciones realizadas por medio de su cuenta de la red social X, Portilla así calificó el episodio: “la tragedia que Nicolás Maduro significa para toda América Latina, merecía una respuesta contundente”.

El mandatario local subrayó que la aprehensión del líder venezolano abre la puerta a un proceso de reconstrucción nacional.

En palabras de Portilla: “Su captura tiene que llevar a la recuperación económica y social de Venezuela, y el retorno de millones de refugiados que han sido condenados al destierro por un proyecto de izquierda que llevó a la ruina al país”, dijo.

El mandatario local, también instó a los ciudadanos de Colombia a reflexionar sobre la crisis venezolana. “Como colombianos debemos mirar de frente este espejo y luchar por la democracia de nuestra Nación”, afirmó en su publicación.

Para cerrar, destacó que ya se han activado acciones de respuesta a nivel local. “Como alcalde de Bucaramanga he iniciado la coordinación con todas las autoridades para articular las acciones en nuestro territorio referentes a orden público y atención humanitaria”, explicó.

Alcalde de Bucaramanga sobre
Alcalde de Bucaramanga sobre situación de Venezuela - crédito @Cportilla40/X

Icbf sobre protección de menores migrantes en Colombia

La activación de protocolos especiales por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anticipa un escenario marcado por el posible arribo de niñas, niños y adolescentes venezolanos a territorio colombiano.

Según informó la institución se han desplegado equipos interdisciplinarios en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca, con el objetivo de asegurar la atención inmediata y adecuada a la población infantil migrante ante cualquier contingencia en la frontera.

La entidad enfatizó que “los derechos de la niñez son universales y que su protección está garantizada sin distinción de nacionalidad o condición migratoria, en un mensaje de solidaridad y respeto con el pueblo venezolano”, de acuerdo con la información difundida por Caracol.

La medida preventiva busca responder de manera efectiva frente a eventuales flujos migratorios, reforzando la articulación institucional y asegurando que el bienestar de la infancia prevalezca como prioridad, independientemente de la situación política o migratoria.

La activación de protocolos especiales
La activación de protocolos especiales por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anticipa un escenario marcado por el posible arribo de niñas, niños y adolescentes venezolanos a territorio colombiano - crédito Icbf

Petro ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera con Venezuela

El despliegue inmediato de la fuerza pública y asistencial en la frontera con Venezuela, anunciado por el presidente Gustavo Petro en la madrugada del sábado, revela la gravedad con la que el Gobierno de Colombia percibe la posible llegada masiva de refugiados tras los acontecimientos recientes en el país vecino.

De acuerdo con información difundida a través de su cuenta oficial de X, el mandatario instruyó: “Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 a. m. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, según recogió Infobae.

Situando la atención consular como una prioridad, Petro anunció la activación de la embajada colombiana en Venezuela para asistir a los connacionales ante la crisis. El propio presidente sostuvo: “La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, un mensaje que subraya la protección de los derechos de quienes pudieran verse afectados en el territorio venezolano.

La postura oficial, expresada en
La postura oficial, expresada en redes sociales, subraya el principio de autodeterminación y destaca la importancia de los foros internacionales para resolver conflictos mediante mecanismos pacíficos y mantener la estabilidad regional - crédito captura de pantalla / X

Las declaraciones oficiales, compartidas en redes sociales, insisten en el respeto a los principios de autodeterminación y soberanía nacional. “El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, manifestó Petro en la plataforma X, reafirmando la postura de no intervención y la solidaridad con los países latinoamericanos.

La estrategia diplomática del Ejecutivo colombiano se orienta a los foros multilaterales. Así lo expresó el presidente al destacar que, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colombia buscará la convocatoria de ese organismo para abordar la situación fronteriza. “Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo”, puntualizó, remarcando la importancia de resolver las disputas en el marco de mecanismos pacíficos y bajo la observancia internacional.

En este contexto, Petro hizo un llamado explícito al pueblo venezolano: “Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación”, reiterando la urgencia de mantener abiertas las vías de diálogo para evitar la escalada del conflicto y fortalecer la cohesión social y política en la región.

