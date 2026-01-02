Video: caleños y turistas aprovecharon el sonido de la sirena de la Policía para seguir la rumba

La verbena de Año Nuevo en el barrio San Antonio reunió a caleños, turistas y extranjeros en una celebración que se extendió hasta el amanecer - crédito Francy Barahona/Instagram

La celebración de Año Nuevo en la Loma del barrio San Antonio se convirtió en el epicentro de una verbena que congregó a caleños, turistas y visitantes extranjeros en la madrugada del 1 de enero.

La fiesta, que transcurrió en la carrera novena con calle cuarta esquina y sus alrededores, se extendió hasta el amanecer y requirió la presencia de la Policía Metropolitana de Cali para lograr su cierre.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestroWhatsApp Channel

Lejos de dispersarse ante el sonido de las sirenas, los asistentes sorprendieron a los agentes al bailar al ritmo de las señales policiales, generando un momento inédito que fue registrado en videos y compartido en redes sociales.

La Policía Nacional intervino para dar cierre a la fiesta en la carrera 9 con calle cuarta esquina, generando momentos de fraternidad con los asistentes gracias a su actitud festiva - crédito hansfresen66/Instagram

Los policías, contagiados por el ambiente, cambiaron incluso la melodía de las sirenas por solicitud de uno de los asistentes que bailaba, provocando el disfrute y la risa generalizada.

Según usuarios que presenciaron el hecho, la verbena finalizó sin inconvenientes, consolidando un ambiente de paz que caracterizó la bienvenida al nuevo año en la Sucursal del cielo.

Lo sucedido en esa calle del barrio San Antonio desató una ola de comentarios, en su mayoría destacando la esencia rumbera de los caleños y la forma sana en la que terminan muchos de estos encuentros.

"Cali resumida en unos minutos 😂😂😂, la buena vibra nunca cambiará en nuestro país ❤️ porque se puede disfrutar sin hacer daños y sanamente" ; "Jajaja se gozan hasta una sirena de policía 😂😂" ; "Cali es mucho ambiente pal mundo 😂🔥🔥🔥🔥🔥🙌" ; "Sobrevivieron a un paro, sobrevivirán con la policía"; “Hablen de la buena vibra del policía que les siguió el cuento😂😂😂😂😂 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

La Policía le tocó "soportar" mientras los asistentes se dispersaban lentamente en un ambiente de alegría y gozo - crédito Fotomontaje Infobae (hansfresen66/Instagram)

Turistas y extranjeros se contagiaron del ambiente de la ciudad, incluso después de la Feria de Cali

Este episodio refleja el espíritu festivo que predominó en Cali durante la reciente edición de la Feria de Cali, un evento que, según la Alcaldía de Cali y Corfecali (Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali), reunió a más de 1,9 millones de personas —un 30% más que en 2024— y generó ganancias superiores a USD8,2 millones relacionadas con el turismo.

Las autoridades locales resaltaron la masiva participación y el comportamiento ejemplar de los asistentes, así como la ausencia de homicidios vinculados a las festividades.

La Feria de Cali 2025 alcanzó cifras históricas en términos de asistencia y ocupación hotelera. De acuerdo con Fabio Botero, gerente de Corfecali, los 54 eventos organizados directamente por la entidad atrajeron a más de 450.000 personas.

Al sumar los eventos privados y otras iniciativas, la cifra total de asistentes ascendió a 1,95 millones.

Entre los encuentros más concurridos destacaron los tradicionales desfiles, con más de 93.000 asistentes, y las casetas gratuitas, que recibieron cerca de 38.000 personas.

Balance positivo dejó la Feria de Cali 2025 - crédito Feria de Cali/Facebook

La Feria Rural y Comunera logró reunir a 37.000 participantes, mientras que la Calle de la Feria, trasladada recientemente al centro, atrajo a 49.000 visitantes.

El impacto de la Feria se reflejó también en el turismo, con la llegada de 11.000 visitantes internacionales y 40.700 nacionales, lo que permitió superar el 80% de ocupación hotelera, según la Secretaría de Turismo.

Este flujo turístico generó ingresos por USD8,2 millones, consolidando la Feria como un motor económico fundamental para la región.

La agenda programática, los atractivos turísticos y la cultura salsera fortalecieron la imagen de Cali como un destino predilecto para visitantes nacionales y extranjeros.

La seguridad fue uno de los aspectos más destacados del evento. Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, afirmó que no se presentaron homicidios asociados a los eventos y que las autoridades demostraron capacidad para garantizar la convivencia y el respeto entre los asistentes.

García enfatizó el legado que deja la calle 25 como corredor seguro y escenario de convivencia, en el que no se registraron episodios traumáticos.

La organización de la Feria incluyó acciones para asegurar la accesibilidad y la participación de diferentes sectores poblacionales. Las casetas gratuitas y eventos en áreas rurales y comuneras permitieron que la celebración llegara a todos los rincones de la ciudad.

La experiencia de barrios como Ulpiano Lloreda, donde también se vivieron fiestas de fin y comienzo de año en paz, refuerza el carácter integrador y cultural de la Feria.